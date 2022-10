Son falsos los “usos desconocidos” de la aspirina sobre la piel que asegura imagen viral

“Usos desconocidos de la aspirina”, anuncia una gráfica que concentra más de 5.000 ‘me gusta’ en Facebook. “1) Elimina las manchas del rostro, 2) Alivia picaduras de insectos, 3) Aclara las manchas de sudor, 4) Elimina durezas de los pies, 5) Reduce el acné, 6) Repara el cabello, 7) Previene la caspa”, destaca como supuesto resultado de su empleo. Adjuntan una imagen al costado, que muestra una tableta de pastillas con una caja que lleva el texto “aspirina”. Sin embargo, se trata de una información falsa.

Supuestos usos de la aspirina. Foto: captura en Facebook.

La aspirina no produce tales efectos en la piel

En comunicación con Verificador de La República, la dermatóloga Jenny Vargas aseguró que la aspirina “no tiene nada que ver” con lo expuesto en la imagen viral. Explicó que se están confundiendo los usos de este medicamento, que se llama en sí ácido acetilsalicílico, con el ácido salicílico, que es otra molécula química.

“El ácido acetilsalicílico es el medicamento de la aspirina. El ácido salicílico es un compuesto que, desde el punto de vista químico y en dermatología, tiene muchas aplicaciones, porque, según su concentración, va a producir un efecto sobre la piel. Por ejemplo, si lo aplicamos hasta el 5% es queratoplástico y si pasamos la concentración del 5% es queratolítico (que actúa sobre la capa córnea de la piel). Eso nos va a permitir generar una exfoliación en la piel, un peeling (un tratamiento dermatológico). En algunos elaborados dermatólogos lo utilizamos para afecciones queratolíticas”, aclaró.

Precisó que este componente, de acuerdo a las correctas concentraciones, se puede preparar en lociones, tónicos, geles para realizar peeling, cremas o ungüentos. “Se puede aplicar con varios vehículos para diferentes afecciones”, agregó.

En esa línea, la dermatóloga Graciela Meléndez sostuvo para este medio que la gráfica en cuestión promueve un uso incorrecto de la aspirina. Arguyó también que muchos efectos presentados en el post están relacionados con el ácido salicílico, pero “en presentación tópica” —que hace referencia a la presentación de usos externos, como en crema, serum, loción, y no para ingerir—.

“Ahí lo ponen como si fuera la pastilla que tú la vas a chancar y ese polvito te lo vas a echar. Eso no, porque esa pastilla está a unas concentraciones para que sean absorbidas por vía oral y no para uso tópico (…) Es como que yo tengo el ácido salicílico ya en crema y lo diluyo y me lo tomo. No va a tener el mismo efecto que la pastilla (…) Entonces, no va a ser lo mismo porque su presentación está destinada para otro uso”, indicó.

Aseguró que el ácido salicílico puede ser empleado “para reducir el grosor de la primera capa de la piel, que es la capa córnea”. “Lo consideramos como un queratolítico porque en algunas enfermedades hay un aumento o un engrosamiento de esta primera capa córnea de la piel, como la psoriasis (…). Entonces, utilizamos el ácido salicílico en determinada concentración para suavizar y adelgazar esa primera capa de la piel”, subrayó.

Ambas especialistas concuerdan en aclarar que el ácido salicílico puede ser parte del tratamiento contra enfermedades dermatológicas, como el acné, manchas, caspa en el cuero cabelludo, y usualmente se emplea junto a otros componentes. “El ácido salicílico solito no va a hacer el trabajo”, puntualizó Graciela Meléndez.

También las expertas coinciden en no recomendar la automedicación y aconsejan que los pacientes acudan al dermatólogo o dermatóloga para recibir un tratamiento personalizado.

Informe. Foto: captura en web Health Line.

Por su parte, el químico farmacéutico Geyner Mestanza explicó que el ácido acetilsalicílico, que comúnmente se llama aspirina por la marca que inició su comercialización, “no está aceptado ni aprobado” para lo que se indica en la imagen viral. También dijo que, por ser un ácido o ser parte del grupo de salicilatos, se le confunde con el ácido salicílico, que en forma tópica y con adecuadas concentraciones se emplea para algunas afecciones dermatológicas.

“El ácido salicílico existe de manera natural en un árbol que se llama sauce, usado desde hace mucho tiempo. Se utilizaba de forma externa, como un antiinflamatorio. ¿Y por qué no se usa de forma interna? Porque este ácido salicílico, al ingerirlo, puede dañar el estómago. Pero ¿qué se hizo en laboratorio para producirlo de manera industrial? Se le agregó una molécula al ácido salicílico, un metil, y con esta molécula sus efectos irritantes eran menos. Ya no afectaba mucho el estómago y ahí nació la aspirina”, aseveró.

Enfatizó que el ácido salicílico es utilizado externamente, de manera tópica, y el ácido acetilsalicílico, que es la molécula modificada, está diseñado para ser usado vía oral. Advirtió de que las que se anuncian en el post son prácticas no aconsejables porque este tipo de productos tienen que ser prescritos por un dermatólogo. “Es peligroso utilizar la aspirina así, en forma tópica, porque el ácido queda expuesto y puede generar algunas reacciones adversas, irritaciones o problemas en la piel”, finalizó.

Por otro lado, no encontramos un reporte científico del uso de la aspirina para tratar enfermedades de la piel. Solo hallamos este artículo de 2015, que señala al ácido salicílico (SA) como “un agente exfoliante seguro y eficaz para una serie de problemas dermatológicos y cosméticos, que incluyen acné vulgar, melasma, fotodaño, pecas y lentigos”.

Un informe de Health Line publicado en 2020 indicó que, según el dermatólogo Yoram Harth, exinvestigador del Centro Médico de la Universidad New York-Presbyterian, sostuvo que dicho fármaco “no puede destapar los poros de la piel, no puede reducir la excreción de sebo y no tiene un efecto comprobado en la prevención de futuros brotes de acné”. Expuso que los productos “antiacné” son liposolubles; en tanto, la aspirina es soluble en agua y al disolverse se volverá, probablemente, inútil. Sus declaraciones estaban en contra de las recetas que promueven la aspirina triturada y mezclada con agua.

“El ácido acetilsalicílico, especialmente cuando se usa en una mascarilla casera, puede ser irritante y provocar enrojecimiento y descamación (…). Usada en una máscara, la aspirina puede absorberse en la circulación sanguínea y causar efectos secundarios sistémicos en personas alérgicas al ibuprofeno, o la aspirina con naproxeno puede desencadenar broncoespasmo”, advirtió.

¿Para qué se usa la aspirina?

Según el artículo en Scielo, se trata de un fármaco “con muy buena tolerancia por el organismo” y es resaltado como un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. También se destaca su indicación para otras condiciones médicas, como la cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, entre otros, pero previa prescripción médica.

En Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) establece al ácido acetilsalicílico, de 500 mg en tableta recubierta, como uno de los medicamentos autorizados para la venta sin receta médica en farmacias. Está indicado para “el alivio sintomático del dolor ocasional, leve o moderado, como dolor de cabeza, dentales, menstrual y estados febriles”. Sin embargo, no es recomendable para todas las personas. Ingresa aquí para saber quiénes pueden hacer uso o no de este medicamento y qué debes tener en cuenta antes y después de ingerir.

Conclusión

Expertos descartan que la aspirina, llamada químicamente ácido acetilsalicílico, produzca tales efectos dermatológicos. Hasta el momento, tampoco hay evidencia científica que demuestre que este medicamento ocasione ello. La gráfica hace referencia a algunos beneficios que puede producir el ácido salicílico, que es otro compuesto. Pero este componente por sí solo tampoco “elimina” o “repara” las afecciones. Usualmente, requiere de otros compuestos para tratar a los pacientes con dichas condiciones. Por ello, calificamos ese contenido como falso.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact-checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).