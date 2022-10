No, Daniel Boric no “agradeció la quema” del Metro durante protestas de octubre del 2019 en Chile

En el contexto del tercer aniversario de las protestas en Chile originadas por el alza en el precio del boleto del Metro en octubre del 2019, se ha difundido en redes sociales un clip que muestra al actual mandatario de ese país con la descripción: “Gabriel Boric agradeciendo la quema del Metro”.

Uno de los actos de violencia que se suscitaron en medio de las manifestaciones fue la quema de estaciones del Metro de Santiago de Chile. Boric, quien en ese entonces era diputado por el partido Frente Amplio, aparece en el video diciendo: “No condeno las evasiones del Metro, no condeno las evasiones masivas en el Metro, porque gracias a lo que han hecho los estudiantes, gracias a eso hoy día se está discutiendo ese tema”.

Aunque en el material audiovisual no se menciona directamente la quema del Metro, usuarios de Facebook y Twitter lo han compartido más de 1.400 veces. Revisamos el video completo de la entrevista completa y pudimos determinar que sus declaraciones fueron tergiversadas y, por tanto, la información difundida en redes es falsa. Boric no agradeció los incendios en las estaciones ocasionados por ciudadanos chilenos.

Clip viral en redes sociales donde Boric supuestamente agradece la quema del Metro. Foto: captura LR/Twitter.

Boric dijo que “no condenaba” la evasión de pasajes del Metro por parte de estudiantes

Al inicio del programa Mesa Central Domingo, emitido el 20 de octubre de 2019, luego de que se suscitaron en el centro de Santiago de Chile una serie de actos de violencia para protestar contra el alza de precios del Metro, se observa en video que muestra los destrozos en las calles y en las estaciones de Metro.

“Las imágenes que tenemos son del centro de Santiago y dan cuenta de la destrucción, después de los distintos actos de violencia que se han producido, y estamos aquí en el estudio con un programa especialmente preparado para entrar a las razones del fondo de esta situación”, se escucha decir a la presentadora.

Entre esos actos, se produjeron incendios a estaciones del metro, tema que fue mencionado en la transmisión por primera vez por la economista chilena Betina Horst. De acuerdo a Horst, los actos de violencia habrían sido causados por el lumpen, en su mayoría, un sector marginal de la población que sobrevive de la mendicidad, actividades delictivas, prostitución, trabajos ocasionales; entre otros.

No obstante, de acuerdo a la especialista, específicamente en la quema de estaciones estuvieron involucrados más grupos sociales: “Es un grupo del lumpen que obviamente se suben, saquean y roban, pero el incendio de las estaciones del metro es un acto de vandalismo y yo creo que acá sí hay un acto contra el sistema. Pienso que hay una cosa coordinada, maquinada precisamente para generar el caos por alguna convicción contra el Estado”.

La presencia de Daniel Boric aparece casi una hora y media después de que empezó el programa, y su interacción directa es con la senadora Jacqueline van Rysselberghe quien insinúa que él y su partido avalaron los actos de violencia vistos durante las manifestaciones.

Jacqueline van Rysselberghe: “Lo que me tiene asombrada y me genera angustia es que hoy día se genere cierta tolerancia a los hechos de violencia . Lo que no puedo entender es que pase lo que nosotros vimos en los metros (estaciones) del tren, donde se tolera que se rompa el mobiliario público, donde vimos declaraciones de gente de izquierda (Frente Amplio) siendo comprensivos con la violencia. L a violencia no se puede comprender nunca”.

Presentadora a Boric: ¿El Frente Amplio ha sido comprensivo con la violencia? ¿Ha sido crítico en ese sentido?

Gabriel Boric: “En primer lugar, quiero despejar en un tema. Nosotros como Frente Amplio creemos que abordar lo que ha sucedido, no solo en Santiago, en Chile, desde la perspectiva de que esto es un tema de seguridad pública. Es un profundo error, acá, tratar de apuntar con el dedo a toda la gente que salió a manifestarse y decir ‘ustedes son delincuentes’ me parece que no contribuye y, de hecho, no ha contribuido en nada. Nosotros, insisto y despejo esto para que de verdad podamos discutir los temas de fondo, nosotros no avalamos saqueos y destrucción ”.

Jacqueline van Rysselberghe: “Tú no puedes atentar contra la democracia saltándote la institucionalidad y diciendo que, si yo no estoy de acuerdo, valido la violencia y el destrozo de la infraestructura del mobiliario público, avalando, lo que sucedió en los primeros días con las evasiones masivas, donde no solo se saltaban el torniquete (del metro para no pagar pasaje) sino que al poquito andar lo destruían ”

Gabriel Boric sobre los incendios: “Hoy es mi responsabilidad ante lo sucedido, ante que hay muertos, llamar a toda la gente a que cuando haya manifestaciones, que estas sean no violentas, que sean de paz, a detener los saqueos y los incendios ”.

Jacqueline van Rysselberghe: “Me preocupa profundamente el que se esté corriendo los límites de los que se considera violencia, yo creo que las evasiones masivas son muy violentas… y me gustaría escuchar que tú condenaras (a Boric) abiertamente”.

Gabriel Boric y la frase viral: “lo voy a decir abiertamente, no condeno las evasiones en el metro porque gracias a lo que han hecho los estudiantes se está discutiendo este tema, ¿crees que si hubieran ido los estudiantes con una carta en La Moneda (palacio de gobierno chileno) hoy día estaríamos discutiendo un cambio de prioridades de las políticas públicas? Evidentemente, la violencia, los saqueos, los incendios no tienen una justificación y en eso quiero ser claro , pero me parece mucho más grave poner a políticos evadiendo impuestos con financiamiento general de campaña que a un estudiante evadiendo un pasaje en el metro ”

Es decir, Boric no agradeció la quema de estaciones del Metro de Santiago de Chile, tampoco avaló la violencia desatada en las protestas. La respuesta a la senadora Jacqueline van Rysselberghe fue en referencia a la evasión del pago de pasajes de metro por parte de estudiantes.

Por otro lado, AFP Factual consultó con la dirección del Ministerio de la Presidencia de Chile sobre la atribución a Boric en redes sociales y esta dijo que el presidente “nunca lo ha dicho”.

¿Qué fue la evasión masiva?

El 15 de octubre de 2019, CNN informó que grupos de escolares irrumpieron masivamente distintas estaciones del Metro para saltar los torniquetes y no pagar pasajes como forma de protesta por el alza de tarifas.

Este acto de manifestación, que fue repetido en varios momentos del día, ocasionó el cierre de puertas de cinco estaciones del Metro y, además, detuvo el funcionamiento del servicio. Representantes del Metro informaron que además se ocasionaron destrozos a la infraestructura del transporte público.

Conclusión

Gabriel Boric no agradeció la quema del Metro en el año 2019. Tampoco avaló el uso de violencia por parte de manifestantes que se pronunciaron en contra del alza de pasajes. Sin embargo, el ahora presidente dijo que “no condenaba” la evasión masiva de pasajes por parte de estudiantes, que además de omisión de pago, también involucró algunos actos de destrucción a la propiedad.

