Es falso que Bodega Aurrerá esté regalando lavadoras y televisores

En Facebook, está siendo difundido un post que avisa sobre una presunta donación de 820 televisores y otro número importante (no se establece la cantidad) de lavadoras porque “no se pueden vender” debido a rasguños y daños menores.

La información viral, publicada por la página Bodega Aurrera Fans, ha sido compartida más de 800 veces y suma más de 1.000 comentarios. La Bodega Aurrerá es una red de supermercados mexicana bastante conocida. Pertenece al conglomerado de Walmart.

Sin embargo, la información es falsa . La publicación redirige a un página web fraudulenta diseñada con el objetivo de captar datos personales. Asimismo, el establecimiento no ha realizado esta promoción, según nos confirmaron a través de sus redes sociales oficiales.

Publicación viral en Facebook

No, Bodega Aurrerá no ha anunciado que donará televisores y lavadoras

Verificador se ha encargado de desmentir muchos casos como este, que usan un formato similar (1, 2, 3, 4). Incluso, al menos en dos ocasiones (1, 2) ya reportamos que Walmart no hace este tipo de anuncios, como bien dejaron claro en 2021.

Pronunciamiento de Walmart México en torno a las campañas fraudulentas que usan su nombre

Nos contactamos a través de redes sociales con la red de supermercados para consultarle sobre la publicación viral y nos señaló lo siguiente:

“Walmart de México y Centroamérica no realiza este tipo de promociones en ninguna de sus tiendas y clubes. Las tarjetas de regalo, promociones o cupones de Bodega Aurrerá que circulan en la red son falsos, así como cualquier otra promoción de cupones en páginas no oficiales de Walmart de México y Centroamérica. Te sugerimos no ingresar ni compartir tus datos. ¡Estamos al pendiente!”

Es bueno resaltar que la página apócrifa, Bodega Aurrera Fans, recién fue creada el 17 de octubre de 2022 y solo cuenta con dos publicaciones a la fecha.

Transparencia de la página apócrifa en Facebook

Modalidad ya conocida

Desde hace bastante tiempo, distintos inescrupulosos usan nombres de marcas famosas para prometer donaciones de productos. Esta modalidad de estafa les pide a los usuarios compartir su publicación o dejar en sus comentarios alguna palabra (en este último caso, el algoritmo de Facebook les da mayor visibilidad al detectar más actividad), lo que le genera mayor alcance.

A la vez, se deja un enlace con la intención de robar data valiosa de la computadora. Este método es conocido como phishing. En este caso específico, el link redirige a una página web que se hace pasar como una galería de libros y pide datos de acceso. Si el usuario cae e inserta la misma contraseña que usa para ingresar a varias de sus cuentas —una práctica usual entre los cibernautas—, esta información puede ser usada para hackear sus redes sociales, suplantar su identidad o hacer compras online a través del banco.

Página a la que redirige el link. Al darle click a "Regístrese", pide consignar tus datos

Recurrimos a la herramienta Virus Total para realizar un análisis del enlace. Al menos un proveedor de seguridad calificó la URL de la publicación viral como maliciosa.

En una ocasión pasada, el presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, Ricardo Elías, aconsejó a través de este medio no ingresar a ningún link como este y reportar esto a los canales idóneos como el Ministerio Público. El solo darle clic a este tipo de enlaces ya podría poner en peligro tu seguridad informática.

Conclusión

El supuesto anuncio de la página “Bodega Aurrera Fans”, que promete donar 820 televisores y lavadoras es falso. Bodega Aurrerá lo desmintió. Asimismo, se trata de una modalidad de estafa para robar datos que ya hemos reportado varias veces en Verificador.

