No, López Aliaga no dijo que “no hará ninguna obra” mientras no renuncie Pedro Castillo

En redes sociales, usuarios han atribuido una supuesta declaración al alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga. Según las publicaciones virales, el líder de Renovación Popular habría asegurado que “no hará ninguna obra” en la capital, mientras el presidente peruano Pedro Castillo no renuncie. Sin embargo, se trata de información falsa.

El posteo viral, difundido más de 570 veces desde el último 5 de octubre, señala: “Rafael López asegura que no hará ninguna obra en Lima, mientras Pedro Castillo no renuncie”. De acuerdo con el texto, el electo burgomaestre supuestamente habría declarado lo siguiente en relación con el presidente del Perú, Pedro Castillo:

“Con ese sujeto no me quiero reunir, no es posible que me reúna con quien está destruyendo al Perú, no haré ninguna obra mientras ese no renuncie”.

No hay registros de que López Aliaga haya dicho que “no hará ninguna obra en Lima”

En primer lugar, efectuamos una búsqueda por palabras clave con la aparente cita del virtual burgomaestre. Sin embargo, no hallamos ningún registro fiable en medios de comunicación que dé cuenta de la supuesta negativa de López Aliaga a hacer obras si no renuncia Castillo.

Tampoco hallamos coincidencias en las declaraciones que dio a los medios de comunicación hasta el 5 de octubre, fecha en que comenzó a circular el viral. Pese a ello, tras los resultados que lo colocaban como virtual alcalde de la capital, López Aliaga sí ha pedido la renuncia del actual presidente del Perú, como indica una nota del 3 de octubre de 2022. Al día siguiente, además, declaró en Exitosa que no se reunirá con el mandatario.

Por otra parte, Verificador de La República se comunicó con Rafael López Aliaga para consultarle si la frase atribuida a su persona era cierta o falsa. En su respuesta, el alcalde electo de Lima desmintió esa versión . “Es fake”, declaró a través de un mensaje instantáneo.

La publicación que adjudica una supuesta declaración al alcalde electo de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, sobre que no hará ninguna obra “mientras no renuncie Castillo” es falsa. No hay evidencias de que el virtual burgomaestre capitalino haya referido la cita que se le atribuye. Asimismo, al ser consultado, descartó esa versión. En consecuencia, calificamos esta información como falsa.

