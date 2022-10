No, Rusia no le ha advertido a Estados Unidos que lo destruiría en una hora

Circula en redes sociales un video que afirma que Rusia le habría advertido a Estados Unidos que puede destruirlo en una hora. El clip, que a la fecha lleva más de 1.000 reacciones, muestra durante casi siete minutos distintos extractos de video de supuestas maniobras misilísticas rusas. Sin embargo, ningún vocero del país soviético ha dado estas declaraciones.

Captura del video viral que difunde desinformación

No encontramos resultados sobre el tema en los principales buscadores

Este pronunciamiento, de ser cierto, habría trascendido a diversos medios de prensa. Hicimos una búsqueda a través de la herramienta de Google y no encontramos alguna entrada relacionada . Repetimos el proceso con las palabras en inglés y en ruso, pero sucedió lo mismo.

Luego recurrimos a la plataforma Yandex, con resultados iguales (1, 2 y 3).

¿Qué está sucediendo entre Rusia, Ucrania y la OTAN?

Hace dos semanas explotó el puente que conecta a Rusia con Crimea, la antigua región ucraniana que conquistó Putin en 2014. Aunque no está del todo claro si el atentando fue ucraniano, a raíz de esto, la agresión y amenazas rusas aumentaron. Desde septiembre, el presidente Vladimir Putin había señalado que, en caso de que la seguridad en su país se vea amenazada, no tendrán miedo de usar armamentos nucleares en contra del país de Europa del Este.

Sin embargo, esto no es reciente. Desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, Putin y distintos funcionarios de este país se han esforzado en hacer gala de su capacidad nuclear para evitar que la OTAN intervenga directamente en el conflicto. Últimamente, ante el apoyo indirecto de este organismo a Ucrania, las tensiones han crecido.

El tratado de la OTAN o la Alianza Atlántica establece que todos sus naciones miembros se comprometen a defenderse entre ellos en caso de que exista una agresión armada en contra de alguno. Actualmente, el pacto cuenta con 29 países, entre los que se encuentran EE. UU., Francia, Inglaterra, España y Alemania.

Sin embargo, Ucrania aún no es parte. Para Rusia, una de las razones principales de la guerra actual es la aplicación del país de Europa del Este a esta alianza, ya que ―como es fronterizo― considera que pone en grave peligro su seguridad.

Por eso, hasta ahora, según reportan distintos medios (1, 2, 3), toda la ayuda de parte de la OTAN a Ucrania ha sido a través de inteligencia y recursos militares. De darse una inferencia directa del pacto en Rusia, la guerra podría escalar a gran parte Europa.

Este apoyo no le ha venido nada bien a Rusia y por eso habría advertido con hacer uso de su potencial nuclear.

¿Qué han dicho voceros rusos sobre una posible guerra con la OTAN?

Como recogieron diversos medios (1, 2, 3), el 8 de mayo de 2022, Dmitry Rogozin, en ese tiempo jefe de la agencia espacial rusa, declaró a través de su cuenta de Telegram que su país tiene la capacidad para destruir a todas las naciones de la OTAN en 30 minutos.

Luego agregó que ellos no tienen intención de que la disputa escale hasta ese tipo de niveles porque los efectos que traería una guerra nuclear serían severos en el planeta. En ese sentido, aclaró, se debía vencer al “enemigo occidental” con armas convencionales.

Conclusión

Ningún vocero o funcionario ruso ha advertido a Estados Unidos que puede destruirlo en una hora. No existe registro alguno de prensa con tales declaraciones. Los pronunciamientos pasados del ex país soviético han sido incluso más graves, pero no coinciden con lo expresado en el video viral. Por lo tanto, calificamos la información como falsa.

