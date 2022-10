Es falso que un médico español encontró un remedio que cura la prostatitis “en 3 horas”

Un video de 11 segundos asegura que la próstata puede estar “sana en tres horas”. En solo 15 días, este clip publicado el 2 de octubre en Facebook ha sido reproducido unas 178.000 veces.

“Gran avance en medicina. Los científicos han demostrado la eficacia de este método. Un médico español ha encontrado un remedio que puede curar la prostatitis en tres horas”, reza la voz del material audiovisual. Durante el video, aparece un adulto mayor tomando una tableta y, al final, el logotipo de Bayer, una empresa farmacéutica alemana.

La prostatitis no se puede curar en “3 horas”

La prostatitis consiste en la inflamación de la próstata, un órgano del aparato reproductor masculino.

La próstata produce un líquido que protege y favorece la movilidad de los espermatozoides. Esta glándula está ubicada debajo de la vejiga y rodea una parte de la uretra, un conducto por el que viaja la orina desde la vejiga al exterior.

Según indicó el urólogo José Medina Holguín a Verificador, la prostatitis se presenta usualmente en pacientes jóvenes, de 20 a 40 años.

La inflamación de la glándula prostática genera ardor o dolor al momento de orinar, fiebre y escalofríos, entre otros síntomas. MayoClinic y Cleveland Clinic identifican cuatro tipos:

Prostatitis bacteriana aguda

Prostatitis bacteriana crónica

Prostatitis no bacteriana crónica

Prostatitis asintomática.

Ninguno de estos cuatro tipos de prostatitis se “cura” en pocas horas. El tratamiento de las dos primeras requiere días o, incluso, semanas. En palabras del urólogo José Medina: “Es imposible que con un tratamiento de tres horas se pueda curar la prostatitis”.

La prostatitis bacteriana aguda es una infección causada por bacterias, que aparecen de forma repentina. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el tratamiento regular contiene antibióticos y dura entre una y dos semanas.

El segundo tipo de prostatitis también es causado por bacterias. La diferencia es que estas se acumulan en las vías urinarias y, por eso, las infecciones vuelven a aparecer cada cierto tiempo. De acuerdo al NIH, el tratamiento puede durar entre cuatro y 12 semanas.

Para el doctor y cirujano urólogo José Siles Luna, los procedimientos ante la prostatitis bacteriana “son tratamientos que duran seis semanas, más o menos”. En esa línea, el urólogo José Medina calculó que el tratamiento duraría entre cuatro y seis semanas.

El tercer tipo también es una prostatitis crónica y se diferencia de las anteriores en que no presenta bacterias. También se le conoce como el “síndrome de dolor pélvico”. En este caso, el tratamiento puede incluir antiinflamatorios y baños tibios. A veces los médicos también recetan alfabloqueadores. “No hay un tratamiento específico”, refirió Siles Luna, consultado para esta nota.

La prostatitis asintomática no presenta síntomas y se descubre cuando se está buscando determinar la causa por la que el paciente no puede tener hijos o, incluso, en los exámenes de cáncer de próstata. Según Cleveland Clinic, no hay evidencia de que requiera terapia.

Además de la prostatitis, otras afecciones son la próstata agrandada, también llamada HBP (hiperplasia prostática benigna) y el cáncer de próstata. Si bien estas tres no necesariamente están relacionadas, pueden presentarse al mismo tiempo en un paciente.

La HBP se diferencia de la prostatitis en que esta última es un “proceso inflamatorio que no incluye crecimiento”, de acuerdo al urólogo José Siles.

Medina Holguín explicó que es natural que la glándula prostática crezca con el paso del tiempo, a partir de los 40 o 45 años. Por eso, la hiperplasia prostática benigna se suele presentar en pacientes de 50.

En el caso de la HBP, la próstata crece tanto que a veces bloquea el paso de la orina. Con el tiempo, puede generar daños en la vejiga y los riñones, infecciones, cálculos e incontinencia urinaria.

Un médico español anunció una cirugía para tratar la próstata agrandada, no la prostatitis

Tras una búsqueda por palabras clave, encontramos un artículo de El Mundo, de la sección Ciencia y Salud, titulado “El médico español que reduce el tamaño de la próstata con vapor de agua”. Esta nota publicada en el 2019 informaba sobre una “nueva terapia” para el agrandamiento de próstata; es decir, para la hiperplasia prostática benigna (HBP).

Se trataba de la técnica ambulatoria de Rezum, o inyección de vapor de agua. En ese momento, solo estaba disponible en algunas clínicas españolas y el precio era de unos 2.000 euros. El médico entrevistado en el artículo era Manuel Esteban, presidente de la Asociación Española de Urología (AEU).

Para utilizar esta técnica se requería que el paciente tuviera una glándula que pesara más de 30 y menos de 80 gramos. Además, estaba contraindicado si tenía una prótesis o implantes en esa área.

En un video publicado hace dos años en el canal de YouTube de Medicina Televisión, el urólogo Manuel Fernández Arjona indicó que esta cirugía era poco invasiva. “Se colocan unos implantes, una especie de agujas a nivel de la glándula prostática. Estas agujas liberan un vapor de agua que provoca la destrucción del tejido prostático”, explicó.

Por su parte, la Clínica de la Universidad de Navarra recomendó este procedimiento a pacientes que “estén con tratamiento farmacológico, cuya próstata no sea de gran volumen (y) que no presenten síntomas severos”.

Por supuesto, el tipo de cirugía al que se someta el paciente va a depender de sus condiciones y del tamaño de su próstata. Siles Luna expuso que se utiliza en pacientes con una próstata grande y que, además, estén interesados en mantener la eyaculación. “No es (la) primera opción”, dijo. Medina Holguín indicó que, en el caso de las cirugías para la HBP, la vaporización con plasma y la enucleación prostática con láser de holmio tienen mayor cantidad de estudios científicos que las respaldan. Refirió que el Rezum tiene pocos años de aplicación en Perú, unos dos o tres.

¿Bayer promociona un medicamento para la prostatitis?

Bayer sí tiene medicamentos que se recetan para tratar la prostatitis. De acuerdo a un documento de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Alimentarios (CIMA), el tratamiento con este medicamento dura entre dos a cuatro semanas, si la prostatitis es aguda, y de cuatro a seis semanas de ser crónica. El tiempo es mucho más largo que las “tres horas” prometidas en el video que usa el logotipo de la marca.

Por otro lado, no encontramos ningún video de Bayer cuando buscamos el término “prostatitis” en su red de Twitter. La palabra “prostate” arrojó resultados sobre el cáncer de próstata.

