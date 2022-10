No, fundador del Foro Económico Mundial no felicitó a la Unión Europea por “colocar microchips” a la población

“Chip a toda la población europea. Klaus Schwab, propietario del WEF (Foro Económico Mundial), felicita a los líderes de la UE (Unión Europea) por su progreso hacia la colocación de microchips en toda la población europea”, se lee en la descripción de un video viral que circula en las redes sociales Twitter y Facebook.

En el clip, el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab le dice en una videollamada a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo siguiente: “Me gustaría resaltar lo que dijiste acerca de la Ley Europea de Chips porque es un paso importante para crear un cerebro físico para la digitalización y para tenerlo localizado en una extensión de Europa”.

No obstante, su declaración no tiene ninguna relación con “colocar chips en la población”, sino con chips utilizados en dispositivos tecnológicos como celulares, autos, equipos médicos, entre otros.

Realizamos una búsqueda por fotogramas claves con la herramienta InVid del clip viral y además por las palabras clave “Schwab”, “chips”, “población europea”, en Google para encontrar el origen de la publicación. Así encontramos un video de YouTube publicado el 20 de enero de 2022 por el canal del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

El material audiovisual del WEF fue compartido en el contexto del Foro Davos que se hizo entre el 17 y el 21 de enero de 2022. La descripción del clip es la siguiente: “Discurso especial de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial”.

¿Qué sucedió en esa charla? La presidenta de la Comisión Europea expuso el crecimiento de la demanda de microchips, utilizados en dispositivos electrónicos. Sostuvo que era necesario alentar el desarrollo de la producción de chips y semiconductores.

“Hoy en día tenemos microchips, no solo en nuestras computadoras y teléfonos, sino también en nuestros carros, en el sistema de calefacción de nuestras casas, en nuestros hospitales, en los ventiladores que salvan vidas. No hay nada digital sin chips y la necesidad europea por chips se duplicará en la siguiente década. Por eso, necesitamos aumentar radicalmente el juego europeo en el desarrollo de la producción de esta tecnología clave. Europa es fuerte en algunas áreas específicas, como el diseño de la composición de electrónicos o chips para automóviles y la industria manufacturera. Europa es el centro de investigaciones de semiconductores y está bien posicionado en los materiales que son necesarios para grandes plantas manufactureras de chips, pero el mercado de semiconductores de Europa solo es el 10% y la mayoría de suministros provienen de muchos productores fuera de Europa. Esto genera dependencia e incertidumbre que no podemos mantener. Para 2030, el 20 % de la producción mundial de chips estará en Europa”.

Ursula von der Leyen.