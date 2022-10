Posteo viral atribuye cita apócrifa a Pedro Castillo en alusión a un posible cierre del Congreso

En redes sociales, diversas páginas han atribuido al mandatario Pedro Castillo Terrones una supuesta declaración dirigida al Congreso de la República. “Si siguen obstruyendo el desarrollo del Perú, me veré obligado a hacer uso de mis facultades como presidente”, señala la gráfica, en alusión a un eventual cierre del Parlamento.

No obstante, esta información es falsa. No hay registros fiables de que Castillo haya dicho esa frase y, desde Presidencia de la República, ratificaron que el mandatario no ha dado esa declaración. Aun así, el posteo viral ha sido compartido más de 2.200 veces desde el 10 de octubre de 2022.

Publicación viral fue compartida más de 2.200 veces. Foto: captura de Facebook

No hay registros de la frase atribuida a Pedro Castillo

En primer lugar, efectuamos una búsqueda con palabras clave para dar con algún registro fiable de la aparente declaración de Pedro Castillo. Sin embargo, la frase no ha sido reportada por ningún medio de comunicación.

De igual manera, revisamos los registros en video de las actividades oficiales del mandatario del 10 de octubre de 2022, fecha en que circuló por primera vez la cita apócrifa. En tales casos, el mandatario no manifestó la frase que se le atribuye (ver aquí y aquí).

Verificador se comunicó vía telefónica con el área de prensa de la Presidencia de la República. Desde ahí, informaron que el presidente no ha dado esa declaración pública. Añadieron que la supuesta cita no ha sido difundida por ninguno de los medios oficiales y tampoco hallaron registros de la misma en las actividades de Castillo del 10 de octubre.

Por otra parte, la publicación viral incluye una fotografía de Castillo, la cual fue tomada el 5 de octubre de 2022, en el marco de la inauguración de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Acudimos a los registros en video de dicho evento, pero tampoco hay rastros de la frase viralizada (1 y 2).

Cabe destacar, que la declaración oficial del Ejecutivo más cercana a lo adjudicado por el posteo viral ocurrió el último 12 de octubre, durante la conferencia de prensa brindada por el Ejecutivo a los reporteros extranjeros.

Tras la pregunta de un periodista sobre un posible cierre del Congreso, el primer ministro Aníbal Torres declaró: “Nosotros vamos a hacer uso de todas las acciones que nos permite la ley, tanto ante los órganos internos como ante los organismos internacionales”.

Finalmente, consultamos a la página de Facebook “Noticias Generación Bicentenario PERÚ” —que difundió por primera vez la cita apócrifa— sobre el origen de la supuesta declaración de Castillo. Hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Conclusión

La publicación que atribuye una declaración al presidente peruano Pedro Castillo sobre un posible cierre del Congreso es falsa. No se han detectado registros fiables de la supuesta frase ni en actividades oficiales ni en medios de comunicación. Asimismo, la oficina de Presidencia de la República desmintió la veracidad de la cita viral.

