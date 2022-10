No, KFC no está ofreciendo cupones de “tres cubos de pollo gratis” por su aniversario

A través de Facebook, una página llamada “KFC Fans” oferta un aparente obsequio “para celebrar los 71 años de KFC”. Supuestamente, se trata de un cupón válido por “tres cubos de pollo gratis”, el cual sería repartido a todas las personas que compartan y comenten. No obstante, esta página es falsa. Asocia su nombre con el de la marca de comida rápida y puede engañar a los usuarios.

Publicación procede de una página falsa que usa el nombre de KFC. Foto: captura de Facebook

La publicación, compartida más de 31.000 veces desde el último 6 de octubre, hace un anuncio a nombre de la franquicia: “Esta semana para celebrar los 71 años KFC queremos obsequiar a todos con tres cubos de pollo GRATIS”.

De acuerdo con el texto, el cupón sería enviado “a cada persona que haya compartido y comentado ‘LOVE KFC’ antes del 8 de octubre”, con la posibilidad de utilizarlo en cualquier establecimiento de KFC.

La página es falsa: KFC no está obsequiando cubos de pollo

Verificador de La República se comunicó de manera telefónica con el área de servicio al cliente de KFC Perú, quienes aclararon que, si la promoción no proviene de una página oficial de KFC, entonces no corresponde a la empresa. Agregaron que KFC no está ofreciendo ningún cupón “de tres cubos de pollo gratis”, como indica la página falsa de Facebook.

Asimismo, vía correo electrónico, indicaron que “todas las promociones y novedades de la marca son publicadas únicamente por nuestras páginas Web, Facebook e Instagram oficiales”. Por tal motivo, señalaron que “el sorteo en mención no está organizado por la marca y tampoco se tiene alguna responsabilidad frente a ella”.

En efecto, la página de Facebook “KFC Fans” es apócrifa. No cuenta con el sello de verificación y, además, solo tiene dos publicaciones: la primera del 6 de octubre de 2022 —es decir, la que verificamos ahora— y la segunda con fecha del 10 de octubre, que ofrece la misma promoción, pero en idioma indonesio. A pesar de ello, puede confundir a los usuarios, dado que toma la misma imagen de KFC y habla a nombre de la compañía.

De igual modo, en las redes oficiales de KFC no se ha reportado ninguna promoción que obsequie tres cubos de pollo. Por el contrario, en otros países han aparecido versiones similares de este bulo, las cuales han sido desmentidas por los portales de verificación de datos Politifact, AFP Fact Check y Factly.

Cabe resaltar que, como se observa en la página web de KFC, la primera franquicia fue abierta en 1952, en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Es decir, la marca actualmente tiene 70 años, no 71, como indica el posteo viral.

Anteriormente, Verificador ha revisado publicaciones que se hacen pasar por conocidas marcas como Coca-Cola o Walmart. Como hemos alertado, estos virales suelen utilizar la modalidad de “regalar productos” para conducir a los usuarios a páginas web sospechosas.

En una verificación previa, Ricardo Elías, presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, alertó que las páginas que toman el nombre e imagen de una página verdadera están “cometiendo delito de suplantación de identidad”. En ese marco, mediante la modalidad de sorteos falsos que redirigen a sitios maliciosos, los usuarios pueden ser víctimas de delitos como fraude informático, estafas, entre otros.

Conclusión

El posteo que toma el nombre de KFC para ofertar supuestos cupones de “tres cubos de pollo gratis” es falso. La página de Facebook “KFC Fans” es apócrifa, y versiones similares del mensaje ha sido compartido en otros idiomas. Además, KFC Perú negó tener una promoción como la viralizada, y señaló que todas sus ofertas son publicadas en sus plataformas oficiales. En consecuencia, calificamos esta publicación como falsa.

