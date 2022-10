No existe ningún tratamiento contra la diabetes que se llame Estímulo Fitocelular Dinámico como afirma publicación viral

En las últimas semanas, se ha hecho viral un video en redes sociales que auspicia un supuesto nuevo método para acabar con la diabetes de tipo 2.

“Piense en su salud antes de que sea demasiado tarde. La diabetes tipo 2 se puede detener a cualquier edad, ya no te dolerán las piernas y la sed constante pasará, ve al sitio inmediatamente”, señala el locutor del clip. En la descripción, se añade una historia personal:

“Estoy fuera de metformina y todos los medicamentos. Durante los últimos 10 años estuve letárgica (...). Él (mi médico) me recetó nuevos medicamentos pero mi seguro dejó de cubrirlos, así que comencé a buscar otras soluciones. Encontré este nuevo mecanismo antidiabético que los científicos ahora llaman ‘EFD’ (Estímulo Fitocelular Dinámico) (...). Nunca imaginé que este método simple equilibraría mis niveles de glucosa y me ayudaría a estar en la mejor forma de mi vida (…), la fatiga crónica y el dolor crónico que me he habían perseguido durante años han desaparecido. Lo más importante de todo es que nunca tuve que volver a tomar ningún medicamento. Toque abajo en el botón ‘Saber Más’ para averiguar si esto es adecuado para usted”.

El supuesto tratamiento de Estímulo Fitocelular Dinámico no existe

Hicimos una búsqueda mediante palabras clave a través de Google y no encontramos ni un resultado vinculado al supuesto ‘Estímulo Fitocelular Dinámico’ . Asimismo, consignamos en este buscador las iniciales del presunto método relacionándolas a la diabetes y solo hallamos notas sobre el EFD-66, una herramienta psicológica para medir las etapas de duelo en las personas, que puede ser usada también en pacientes con enfermedades crónicas (como la diabetes) para medir la relación entre estos estadios y su adherencia al tratamiento farmacológico.

Además, trasladamos la consulta sobre el presunto nuevo método a dos endocrinólogos prestigiosos, Víctor Berrocal y Andrés Gómez Noronha. El primero nos señaló lo siguiente:

“Ese ‘método’ que mencionas no forma parte de ningún esquema de tratamiento aprobado o aceptado para tratar diabetes por parte de la comunidad médica científica. Lastimosamente, usan mensajes confusos y erróneos para jugar con la ansiedad y desesperación de algunas personas por buscar una ‘cura’ o tratamiento alterno”.

Por su parte, Andrés manifestó que revisó Google Scholar, herramienta de búsqueda especializada en investigaciones académicas, y no encontró referencia alguna. También comentó que “mientras no haya una alimentación saludable y actividad física, en definitiva, el control de la glucosa no va a ser el adecuado. Tomes o no tomes medicación”.

El especialista recomienda solo consumir productos que tengan evidencia científica que los respalde y en caso se siga una terapia alternativa, nunca abandonar la convencional. Asimismo, insta a las personas que quieran utilizar algún tipo de fármaco experimental o nuevo a visitar antes a un endocrinólogo. Recalca que lo esencial es la alimentación saludable, la actividad física y una buena medicación, “evitando, sobre todo, los eventos cardiovasculares y las manifestaciones tardías de la diabetes”.

El video sobre el método de Estímulo Fitocelular Dinámico en realidad es un ‘clickbait’

Tanto en el video como en su descripción se incide en que el usuario le dé ‘clic’ al botón adjunto a la publicación que ofrece “más información”. Este redirige a una página web que ofrece servicios de comida llamada María Garrido, que en ningún momento proporciona los datos prometidos acerca del nuevo método contra la diabetes . En la última parte del sitio, se consignan las redes sociales del restaurante Barcino Food, ubicado en Barcelona, España.

Ya que no existe realmente el Estímulo Fitocelular Dinámico y el hipervínculo de la publicación redirige a una página web comercial, el video viral es un ‘clickbait’ . Se ofrece tendenciosamente una solución a un problema grave de salud para que el restaurante Barcino Food obtenga mayores visitas en su sitio web y redes sociales.

Nos pusimos en contacto con el sitio de comida, pero pese a ver nuestros mensajes, no nos dieron respuesta.

Conclusión

No existe el método de Estímulo Fitocelular Dinámico (EFD) para tratar la diabetes. El video viral que circula es un ‘clickbait’. Por lo tanto, calificamos la información como falsa.

