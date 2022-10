No existe evidencia de que Stalin haya dicho: “No importan los votos, sino quién los cuenta”

Este domingo 2 de octubre de 2022 se celebran las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en Perú. En este contexto y para justificar un supuesto fraude, distintos usuarios en redes sociales han difundido una frase que atribuyen al ex dictador soviético Joseph Stalin, que dice lo siguiente: “No importa quién vota, sino quién cuenta los votos”. Sin embargo, no existen registros de que tal declaración haya sido pronunciada por Stalin .

Una de las imágenes que atribuye falsamente esta declaración a Stalin

Múltiples verificaciones ya la han desmentido

Esta cita ya ha sido objeto de múltiples verificaciones. Según da cuenta PolitiFact, tras una búsqueda en el Archivo Digital de Stalin —base de información sobre el exdictador bastante completa, fruto de una alianza entre el Archivo Estatal Ruso de Historia Social y Política, y Yale University Press— requerida por el medio, no se halló referencias.

Asimismo, al menos 3 miembros del consejo editorial de dicho órgano declararon para esa publicación que es extremadamente probable que la declaración sea apócrifa . En la nota, también se recoge la alusión de Mark Krammer, director del programa de estudios de la Guerra Fría en la Universidad de Harvard, a una supuesta cita recogida por el ex secretario personal de Stalin, Boris Bazhanov, en su libro de memorias.

La presunta frase de Stalin es la siguiente: “Considero que carece completamente de importancia quién votará en el partido y cómo, pero es extremadamente importante quién contará los votos y cómo” y se habría realizado en el contexto de las elecciones para los órganos superiores del Partido Comunista Ruso.

No obstante, el medio cita a David Brandenberger, profesor asociado de historia en la Universidad de Richmond, quien manifiesta que como Bazhanov huyó de la Unión Soviética en 1928, apenas empezado el mandato de Stalin (1924-1953), sus memorias son poco fiables.

Por otra parte, Snopes recoge varias citas similares (documentadas y no), la mayoría anteriores a la dictadura soviética, atribuidas a múltiples personas en contextos y épocas distintas a las de Stalin.

“Mientras yo cuente los votos, ¿qué vas a hacer al respecto?”, que sería de William M. Boss y está retratada en una viñeta de 1871.

Caricatura que atribuye la frase a William M. Boss

“La democracia no es votar, es contar, dice Archie”, cita en la obra teatral Jumpers, de Tom Stoppard, montada en 1972.

“No me importa quién emite los votos de una nación, siempre que pueda contarlos”, que habría pronunciado Napoléon, según una editorial de The New York Times de 1880.

“Hay más en una elección que una mera votación, muchacho, porque como dijo una vez un eminente estadounidense: ‘No me importa quién emite los votos de una nación si me dejan hacer el recuento’”, esta frase figura en el libro Uncle Henry, de George Creel, publicado en 1922

“Efectivamente, ganaste las elecciones, pero yo gané el conteo”, atribuida al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza por The Guardian en 1977.

Otros medios que se encargan de hacer notar que la cita es apócrifa, pues carece de fuentes probatorias confiables, son Slate, que señala que no se sabe si a Stalin realmente le interesara la naturaleza de las elecciones. También está Fanaro, que recoge los argumentos de otras publicaciones ya expuestos por nosotros, Austin American Statesman, que recalca que ninguna fuente confiable certifica la frase, y Usa Today.

Conclusión