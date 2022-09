No, la UNASAM no hizo esta encuesta para el distrito de Anta en la que Herminio Matías aparece primero

A casi una semana para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en Perú, circulan en redes sociales dos aparentes ‘encuestas’ para los distritos de Anta y Marcará, ubicados en la provincia de Carhuaz, en Áncash. Supuestamente, ambas habrían sido realizadas por la Escuela de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Sin embargo, son apócrifas.

La primera, sobre Anta, pone en el primer lugar de la intención de voto a Herminio Matías, de Alianza para el Progreso (APP), con 64%, y, bastante por debajo, en segundo puesto, a Miguel Antúnez, del movimiento regional El Maicito, con 11,5%.

La segunda, para Marcará, coloca como líder a Hugo Colonia, candidato por El Maicito, con 37,15%, seguido por Elio Tadeo, de Alianza para el Progreso, con 27,02%.

Ambas ‘encuestas’ son fabricadas

Ambas imágenes virales aseguran que los presuntos estudios fueron hechos entre la segunda y la tercera semana de setiembre por la Escuela de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM).

No obstante, la propia institución se ha encargado de desmentirlas a través de un comunicado en redes sociales, firmado por la Oficina General de Imagen Institucional:

“Personas inescrupulosas han creado cuentas en Facebook con la misma línea gráfica de esta casa universitaria para difundir información sobre temas políticos, entre otros. (...) La UNASAM rechaza estas actitudes y pide denunciar este tipo de cuentas y otras acciones irregulares”.

En conversación con Verificador, Rosa Vilchez, directora de la Escuela de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) aclaró que la información difundida no les pertenece: “Nosotros no estamos haciendo ninguna encuesta ”.

Asimismo, la institución, aunque no se dedica a eso, no podría hacer estudios de intención de voto, pues no está acreditada ante el JNE.

¿Qué candidatos figuran primeros en estos distritos?

Como ya mencionamos en otra nota, actualmente solo existe una encuesta para la región Áncash que cumple con los criterios suficientes que establece el JNE para que sea considerada como válida.

El estudio de la firma Klambp; sin embargo, no ha realizado investigaciones en Anta ni en Marcará. Por tanto, no existe alguna fuente confiable que adelante la intención de voto para ambos distritos.

¿Cuáles son los criterios que debe cumplir una encuesta?

La empresa que la hizo debe estar acreditada por el JNE y el medio de comunicación que la difunde debe consignar:

Número de registro de la encuestadora en el REE del JNE.

Nombre de la encuestadora.

Financiación del estudio.

Tamaño de la muestra.

Margen de error.

Nivel de confianza.

Fecha de realización del trabajo de campo.

Puntos de muestreo.

Página web.

Cuestionario para estudio de intención de voto y cédula para simulacro de votación.

Por último, en los últimos días, PerúCheck, alianza periodística de la que forma parte Verificador, ha desmentido varios estudios de intención de voto falsos (1, 2, 3, 4 y 5). Próximos a las elecciones, estos han circulado con mayor fuerza. Una modalidad es atribuir, de manera fraudulenta, la información a una encuestadora.

Conclusión

Las “encuestas” virales que muestran la supuesta intención de voto en los distritos de Anta y Marcará en la provincia de Carhuaz en Áncash son apócrifas . La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, institución a la que se las atribuyen, ha desmentido esta versión. Por lo tanto, calificamos estas publicaciones como falsas .

