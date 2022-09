Es inválida la ‘encuesta virtual’ difundida por el candidato Pepe Contreras de Junín Renace

El pasado martes 20 de septiembre, Pepe Contreras, candidato a la municipalidad provincial de Tarma por el Movimiento Regional Junín Renace, publicó una supuesta ‘encuesta virtual’ con candidatos al Gobierno regional de Junín.

Captura de pantalla de la “encuesta” difundida en Facebook por el candidato Pepe Contreras.

La publicación que se ha difundido en la red social Facebook del mismo candidato lleva un logo de “Encuestas Digitales Perú”, no obstante, en el Registro Nacional de Encuestadoras no existe alguna empresa con esos datos.

Sin embargo, la supuesta “encuesta virtual” es inválida. ¿Por qué?

Empecemos diferenciando a la encuesta de un sondeo de opinión. Según la Resolución N° 435-2014-JNE, publicada el 30 de mayo de 2014, una encuesta tiene sustento científico, estadístico, mientras que el sondeo de opinión no posee estas características. La encuesta es una actividad técnica sobre la intención de voto y se realiza a través de un cuestionario a un grupo limitado de población. El sondeo puede ser realizado por los medios de comunicación y por las encuestadoras, pero la encuesta solo se realizará por aquellas empresas o medios de comunicación inscritos en el Registro Nacional de Encuestadoras - RNE.

Luego de la diferenciación entre encuesta y sondeo, como complemento, el Artículo 29 de la Resolución citada, dispone que los medios no necesitan estar inscritos en el RNE para realizar sondeos de opinión; sin embargo, los datos que difundan en redes sociales o cualquier otro medio sobre materia electoral deben consignar de manera continua la frase: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”. Frase no consignada en la supuesta ‘encuesta virtual’ publicada por el candidato Pepe Contreras.

Conclusión

La supuesta ‘encuesta virtual’ difundida por el candidato a la alcaldía de Tarma en la región Junín, Pepe Contreras, es inválida al no respetar lo que estipulan las normas vigentes del Jurado Nacional de Elecciones.

Fact-checking elaborado por Martín Peregrino para la alianza PerúCheck.

