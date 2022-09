Una presunta encuesta elaborada por H&N Group en la región de Ica circula en Facebook desde al menos el 14 de septiembre de 2022, y ha sido compartida más de 1.000 veces. La imagen muestra como ganador con un 31,8% de intención de voto al candidato al Gobierno Regional de Ica Juan Mendoza, de Alianza para el Progreso. En segundo lugar, se expone a Jorge Hurtado, de Uno por Ica, y en tercero, a Francisco Massa, de Renovación Popular. Después les siguen candidatos de Obras por la Modernidad, Somos Perú y Fuerza Popular. Sin embargo, H&N Group no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Publicación en Facebook de la “encuesta realizada el 7 de septiembre”. Foto: captura de pantalla realizada el 20 de septiembre de 2022.

La encuesta en cuestión, que supuestamente fue realizada a 5.600 personas en Ica, consigna como fuente a “H&N Group”. Así, una búsqueda en Google de las palabras “H&N Group” y “Encuestas” derivó a una página de Facebook de la supuesta encuestadora.

Según la información consignada en su red social, H&N Group es una empresa consultora que se dedica a la asesoría en imagen, publicidad, marketing, finanzas, recursos humanos y encuestas. No obstante, la cuenta ha sido creada el 16 de agosto de 2022 en Facebook.

Página de Facebook de H&N Group. Foto: captura de pantalla realizada el 20 de septiembre de 2022.

El muro de H&N Group muestra dos aparentes evaluaciones efectuadas en Ica: la más reciente es la imagen viralizada, que fue publicada el 12 de septiembre de 2022, y la otra es una presunta encuesta de intención de voto para la alcaldía provincial de Pisco.

El pasado 12 de septiembre, H&N Group adjuntó en dos fotos su ficha técnica (1, 2). Esta indica que “el estudio” se habría realizado del 1 al 10 de septiembre de 2022 en las cinco provincias de Ica, con un margen de error de más o menos 2,5%. Además, también se señala que la persona jurídica o empresa responsable es la consultora H&N Group S.A.C.

Una búsqueda del nombre “H&N Group” en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no mostró ningún resultado. Incluso, solo ingresando el término “H&N”, “HyN” o “group” no arrojó información.

Una indagación de “consultora H&N Group S.A.C.” en la plataforma de consulta de personas y empresas con actividades económicas registradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) no presentó ninguna referencia. En cambio, al buscar las palabras “consultora H&N”, aparecen 12 sugerencias de empresas. Sin embargo, ninguna lleva como nombre comercial “H&N Group” ni tienen como actividad principal ni secundaria a los estudios de mercado y encuestas de opinión pública.

Búsqueda en la Sunat. Foto: captura de la nota de PerúCheck.

¿Es necesario estar inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras?

Según el reglamento del REE, la inscripción concede a las personas naturales o jurídicas la autorización para difundir y publicar los resultados de las encuestas, sondeos y simulacros de votación a través de cualquier medio de comunicación.

No obstante, el artículo 29 de esta norma electoral hace una diferencia entre las encuestas y los sondeos. Se indica que los sondeos de opinión o televoto realizados por los medios de comunicación, incluso encuestadoras, telefónicamente o a través de sus páginas web deben consignar de manera continua durante su emisión la frase: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”.

Además, dicho apartado sostiene que los medios de comunicación no necesitan estar inscritos en el REE para realizar sondeos de opinión o televotos.

Sin embargo, la presunta empresa H&N Group no consigna que la imagen difundida es un sondeo, sino que es una “encuesta realizada en la región de Ica del 1 al 10 de septiembre de 2022″. PerúCheck dejó un mensaje en su cuenta de Facebook y, al cierre de la edición, no se ha obtenido respuesta.

Diferencia entre encuesta y sondeo

Según la normativa, una encuesta electoral es una actividad para conocer la intención de voto durante una elección o consulta popular basada en una investigación social, la cual permite recoger las opiniones y actitudes de una colectividad a través de un cuestionario que se aplica a un grupo limitado, o también conocido como muestra.

En cambio, un sondeo de opinión es un procedimiento de recolección de datos que carece de sustento científico. Suele ser utilizado por medios de comunicación y también por encuestadoras.

Conclusión

La encuesta de intención de voto al Gobierno Regional de Ica ejecutada supuestamente por H&N Group entre el 1 y 10 de septiembre de 2022, que circula por las redes sociales, no es válida. La aparente encuestadora no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, por ende, no está autorizada para difundir ninguna encuesta.

