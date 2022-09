Como parte del contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, circulan en redes sociales una serie de “encuestas” atribuidas a Datum sobre candidatos al Gobierno Regional de Puno, así como a sus 13 provincias. Todas son falsas.

Supuestos resultados al Gobierno Regional de Puno

Los resultados de uno de los (aparentes) estudios difundidos ponen en el primer lugar de la intención de voto a la gobernatura regional de la localidad sureña a Jhomar Marcelino Tonconi, del Movimiento de Integración y Revolución Andina (MIRA), con 24%, y en segundo puesto a Richard Hancco, con 21%, del movimiento regional Reforma y Honradez.

Encuesta apócrifa al Gobierno Regional de Puno

Una publicación similar le otorga 24% a Tonconi y 22% a Hancco. Estas dos imágenes han sido difundidas por la cuenta “Encuestas Datum Perú” en Facebook ; la primera el 19 de setiembre y la segunda el 29 de agosto.

Publicación de 29 de agosto también atribuida a Datum

La misma cuenta ha publicado supuestos resultados a las 13 provincias de Puno

Junto al supuesto estudio de la gubernatura de Puno, la misma cuenta ha publicado 13 imágenes que indicarían la intención de voto a sus distintas provincias, igualmente atribuidas a Datum Internacional.

Carabaya, Sandia, Azángaro y El Collao

En uno, supuestamente hecho para la localidad de Carabaya, aparece primero Ronald Gutiérrez, también candidato por Mira, con 34%, quien es secundado por Edmundo Cáceres, candidato del movimiento regional Moral y Desarrollo, con 27%.

En otro, presuntamente realizado para la provincia de Sandia, lidera la lista Victor Ugarte Chambi, del movimiento regional Confía, con 27%, seguido por Berly Tacca, de Reforma y Honradez, con 26%.

Una tercera imagen pone en primer lugar de la intención de voto a la localidad de Azángaro a Fredy Vilcapaza, de Mira, con 42%, y en segundo lugar, a Salvador Apaza, de Reforma y Honradez, con 35%.

Otro gráfico ubica como líder para la provincia de El Collao a Sergio Roque, de Mira, con 34%, y como segundo a Juan Zurita, del movimiento regional Somos Pueblo, con 30%.

Encuestas falsas sobre las provincias de Carabaya, Sandia, Azángaro y El Collao

Moho, Lampa, Yunguyo y San Antonio de Putina

Una quinta imagen posiciona como primero en la localidad de Moho a Roger Añamuro, de Confía, con 32%, y segundo a Winston Cañazaca, de Mira, con 27%.

En otro “estudio” sobre la provincia de Lampa, quien lidera la lista es Heráclides Ojeda, de Mira, con 41%, seguido por Wilfredo Molina, con 24%.

Otra ilustración para la localidad de Yunguyo coloca como primero a Fernando Coya, de Confía, con 26%. Lo seguiría César Canahuire, del movimiento regional Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo (Fadep), con 23%.

Una octava imagen pone en primer lugar en la provincia de San Antonio de Putina a Yony Mamani, de Confía, con 32%. Le sigue Jorge Lluque, de Somos Pueblo, con 27%.

Encuestas falsas sobre las provincias de Moho, Yunguyo, Lampa y S.A. Putina

Huancane, Melgar, Chucuito y San Román

Sobre la localidad de Huancane, un gráfico posiciona como líder a Elmer Vilca, de Fadep, con 24% y como segundo a Valerio Tapia, de Reforma y Honradez, con 23%.

En otra ilustración, quien va primero en la provincia de Melgar es Tomás Valeriano, de Confía, con 32%. Le sigue Rusell Mamani, de Perú Libre, con 29%

Otro ‘estudio’ para la localidad de Chucuito coloca en primer lugar al candidato por Mira, Walter Quispe, con 37% y, en segundo lugar, a Julio Chucuya, con 28%.

En una decimosegunda imagen, quien lidera la intención de voto a la provincia de San Román es Rubén Tamayo, de Moral y Desarrollo, con 32%. Este es seguido por Óscar Cáceres, de Reforma y Honradez, con 28%.

Encuestas falsas sobre las provincias de Huancane, Melgar, Chucuito y San Román

Puno

Por último, el gráfico sobre la intención de voto para la provincia de Puno posiciona como primero a Jorge Zúñiga, de Confía, con 28%, y segundo a Javier Ponce, de Reforma y Honradez, con 24%.

Encuesta falsa a la provincia de Puno

Todas las “encuestas” son falsas

Revisamos la página web de Datum y, además de los estudios hechos en Lima, solo han publicado dos que corresponden a Cajamarca y Arequipa. Este último fue dado a conocer el 13 de setiembre y no han difundido otros hasta la fecha. Las imágenes virales señalan que el último estudio atribuido data del lunes 19 de setiembre.

Asimismo, le trasladamos la pregunta sobre las “encuestas” puneñas a Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, quien nos confirmó que estas no son reales y que no han encuestado en Puno. Cuando le consultamos a la ejecutiva sobre la página de Facebook que difundió estas imágenes, nos confirmó que no tiene relación con la firma y que ya la han denunciado ante la red social.

La propia compañía, a través de sus redes sociales, ha desmentido las publicaciones que le atribuyen haber realizado estudios en Puno: “Esperamos que también el Jurado Nacional de Elecciones tome acción contra aquellos que quieran sorprender con información falsa”.

Desmentido de estas falsas encuestas por parte de Datum

¿Quién aparece primero en Puno?

Como ya señalamos en un desmentido anterior, actualmente, la mayor parte de las empresas encuestadoras con registro vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ponen en primer lugar a la presidencia regional de Puno a Richard Hancco, candidato por Reforma y Honradez.

Sin embargo, como se puede leer en el Diario Sin Fronteras del lunes 12 de setiembre, todas las que figuran en esa edición aclaran que estos estudios no tienen validez científica y son solo sondeos de opinión (ya explicamos la diferencia entre este concepto y el de encuesta en una nota pasada). Por lo tanto, no existe una fuente confiable que indique qué candidato lidera las encuestas en Puno.

Asimismo, detallamos también en un artículo qué características deben tener las encuestas publicadas para ser válidas. Por ejemplo, que la compañía que la hizo cuente con un registro vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y que el medio de comunicación que la publique consigne los siguientes datos:

Número de registro de la encuestadora en el REE del JNE

Nombre de la encuestadora

Financiación del estudio

Tamaño de la muestra

Margen de error

Nivel de confianza

Fecha de realización del trabajo de campo

Puntos de muestreo

Página web

Cuestionario para estudio de intención de voto y cédula para simulacro de votación.

Conclusión

Todas estas encuestas son falsas . Datum solo ha realizado estudios en Cajamarca y Arequipa fuera de Lima. Además, las publicaciones provienen de una cuenta apócrifa atribuida a esta institución. Una vocera de la misma compañía desmintió las imágenes.

