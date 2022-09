Es falsa la supuesta ‘encuesta’ difundida por Moisés Gonzalez, candidato a la municipalidad de Cutervo

No solo son los medios de comunicación de distintas partes del país los que difunden encuestas y sondeos sin información real, también lo hacen los candidatos que se encuentran participando de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Este es el caso de un aspirante a la alcaldía provincial de Cutervo, en la región Cajamarca. Moisés Gonzalez, candidato de Alianza para el Progreso, publicó esta tarde una ‘encuesta’ en la que aparece liderando la intención de votos en su provincia.

'Encuesta' difundida por Moisés Gonzalez. Foto: captura del Facebook del postulante

En el cuadro difundido no aparecen los nombres ni los partidos políticos de sus contrincantes; no obstante, aparece Moisés Gonzalez con 32%, seguido de dos bloques con 12%, y el cuarto bloque tiene 8%. En tanto, el quinto y sexto bloque muestran un porcentaje de 5,5% y 3,4%, respectivamente. Así también, la supuesta encuesta cuenta con el 27,1% en “No Sabe / No Opina”.

¿Con quién compite Moisés Gonzalez?

En las Listas Municipales Provinciales del JNE, al 16 de septiembre, aparecen seis partidos políticos inscritos cuyos candidatos a la alcaldía son:

Jairo Mena de Cajamarca Siempre Verde

Moisés Gonzalez de Alianza para el Progreso

Dante Sánchez de Frente Regional de Cajamarca

Oscar Mena de Avanza País

Secundino Vásquez de Somos Perú

Gilberto Coronado de Frente Esperanza.

¿Quién realizó la encuesta que difundió el candidato municipal?

La publicación que hizo Moisés Gonzalez no la atribuye a ninguna encuestadora inscrita en Registro Nacional de Encuestadoras del JNE. En ese sentido, la Resolución n.° 0309-2020 del JNE sostiene que solo son válidas las encuestas o sondeos elaborados por las encuestadoras que se encuentran en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE).

Además, el artículo 29 de la Resolución n.° 435-2014-JNE, publicada el 30 de mayo de 2014, dispone que los medios no necesitan estar inscritos en el REE, pero los sondeos de opinión que realicen en redes sociales o cualquier otro medio sobre materia electoral deben consignar de manera continua la frase: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”. De no ser así, serán sancionados.

Diferencia entre encuesta y sondeo

Una encuesta se diferencia de un sondeo de opinión, según la Resolución n.° 435-2014-JNE, en que el primero tiene sustento científico, mientras que el segundo carece de ello. La encuesta es una actividad técnica sobre la intención de voto y se realiza a través de un cuestionario a un grupo limitado de población. El sondeo puede ser realizado por los medios de comunicación y por las encuestadoras, pero la encuesta solo se realizará por aquellas empresas o medios de comunicación inscritos en el REE.

Conclusión

Es falsa la ‘encuesta’ difundida por Moisés Gonzalez en la que aparece ocupando el primer lugar con 32% de la intención de voto, dado que no tiene el respaldo de ninguna encuestadora legalmente inscrita para desarrollar este tipo de recopilación de datos. Asimismo, no consigna que el sondeo es referencial y carece de sustento científico, tal como lo ordenan las normas del JNE.

