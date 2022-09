Usuarios en Facebook y Twitter vinculan una secuencia con el presidente de Chile, Gabriel Boric. “Comparto el video filtrado donde se está cocinando la caída de Boric desde adentro de su Gobierno”, reseña. Otros internautas describen que en el clip aparece el alcalde de la comuna Talagante, Carlos Álvarez, pidiendo la salida o renuncia del ahora mandatario.

“¿Sinceramente nadie le ha planteado al presidente de la República que renuncie? No siento otra salida. La gente quiere un resultado (...). Tengo llamadas de movilización para hoy día, mañana y pasado mañana y no va a parar (...). Al señor presidente de la República, decirle que, mire sabe que, es momento de dar un paso al costado (...). Yo hasta estoy dispuesto a renunciar a mi cargo (...) y anticipen elecciones y listo, que nos cambien a todos. Pero esto requiere una solución política, no es una solución militar”, se oye decir en el material audiovisual que comprende más de 1.000 ‘me gusta’ y 38.000 reproducciones en las redes sociales.

Dicho contenido se ha viralizado desde el último 9 de septiembre, pero la descripción atribuida es falsa.

Publicaciones sobre el video que vincula a Gabriel Boric. Foto: capturas en Twitter.

El video circula desde 2020 y hace referencia al expresidente Sebastián Piñera

Una búsqueda de imágenes en Google reveló que esta escena fue expuesta en tuits del 11 de marzo de 2020. Ese año Sebastián Piñera ocupaba el cargo de la presidencia de Chile desde el 11 de marzo de 2018, como lo documenta la Biblioteca del Congreso Nacional del país sureño.

En ese sentido, el contenido no hace referencia a Gabriel Boric porque él recién ocupó oficialmente el sillón presidencial el 11 de marzo de 2022.

En dichos mensajes de Twitter, se relata que se trata de una intervención del alcalde de Talagante, Carlos Álvarez. El 12 de marzo de ese año, el medio chileno El Mostrador reportó esta secuencia y confirmó que, en efecto, se muestra la exposición de Álvarez.

Explicó que proviene de una reunión de alcaldes de varias comunas con autoridades gubernamentales, como Gonzalo Blumel, ministro del Interior y Seguridad Pública de la gestión de Piñera. Indicó que dicho encuentro se realizó en la Intendencia Metropolitana para abordar principalmente la “reconstrucción de las comunas afectadas” por las intensas manifestaciones sociales que comenzaron a finales de 2019.

Esa misma fecha, otra agencia de noticias, The Clinic, cubrió el clip en cuestión protagonizado por el alcalde de Talagante: “Carlos Álvarez (PS) encaró al ministro del Interior Gonzalo Blumel sobre la salida de Sebastián Piñera y agregó que ‘esto requiere una solución política no una solución militar’”.

Carlos Álvarez, quien continúa en el cargo de alcalde de esa comuna, aclaró a través de Twitter que el material, que se le grabó “a la mala”, no es actual, sino de 2020. Adjuntó un video en el que sostuvo lo siguiente: “Yo no se lo estaba hablando al presidente Boric, no es verdad (...) A quien le expresé esto fue al ministro Blumel, a fin de que si no le habían hecho la consulta respectiva al presidente Piñera”.

En Chile, medios de verificación como Fact Check Cl y Mala Espina Check desmintieron también que se trate de una secuencia que haga alusión al actual presidente de Chile, dado que proviene de 2020.

Conclusión

El video fue difundido en internet en marzo de 2020, antes de la gestión de Gabriel Boric, quien asumió la presidencia dos años más tarde.

En ese entonces, el mandatario de Chile era Sebastian Piñera. En la secuencia sí se escucha la intervención de Carlos Álvarez, alcalde de Talagante. Él indicó que sus mensajes hacían referencia a Piñera y no a Boric. Por ello, calificamos estos post como falsos.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact-checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).