Un video de una aparente entrevista a Salvador de Solar, expremier en la gestión de Martín Vizcarra y exministro de Cultura en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, circula en las redes sociales, desde aproximadamente el último 15 de septiembre. El clip es acompañado de una foto del actual presidente Pedro Castillo con el sombrero cajamarquino, montada en la parte superior.

“A este presidente si lo quiere terminar vacando este Congreso, no es por corrupto y lo están queriendo meter al saco de los corruptos (...) es muy importante que veamos la figura completa, que veamos el contexto de lo que está ocurriendo por un presidente que está muy claro que no ha tenido nada que ver con corrupción, que no se ha llevado un dinero de corrupción, por un presidente que todo lo ha hecho abierto, que ha pagado impuestos. Están todos sus papeles ahí (...) Yo le creo al presidente, yo creo que no nos está mintiendo y sé que es una persona honesta. A un presidente así, me parece, no se le vaca”, se le escucha decir a Del Solar aparentemente a la periodista Rosana Cueva, conductora del programa dominical Panorama.

“Miles de profesionales sacan cara por (el) presidente Castillo. No es corrupto, es el mejor presidente del mundo”, se puede leer de un texto superpuesto a esta secuencia. Otros superponen este escrito: “Lo quieren poner en el saco de los corruptos, pero no es corrupto”. El contenido presenta más de 21.000 compartidos, 5.000 interacciones y 430.000 reproducciones en las redes sociales. Sin embargo, lo que se asegura del material audiovisual es falso.

Video viral. Foto: captura en Facebook.

El video original muestra una entrevista de 2017 en la que Salvador del Solar se refiere al expresidente Pedro Pablo Kuczynski

En el clip en cuestión el político dice “presidente” sin mencionar algún nombre en particular. Al hacer una búsqueda de palabras clave en YouTube, detectamos que esta escena proviene de un archivo de 2017, por lo que se descarta que se aborde algún asunto de Pedro Castillo como mandatario, dado que él fue proclamado presidente en julio de 2021.

Dicho material audiovisual de hace cuatro años presenta una entrevista de Rosana Cueva en “Panorama” a Del Solar. Aquí podemos ver que la vestimenta y encuadre de ambos son las mismas que se exponen en las publicaciones virales. En ese entonces, Del Solar era titular del Ministerio de Cultura en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió la presidencia en mayo del 2016.

Entrevista. Foto: captura en Youtube / Panorama.

El video viral es un extracto que inicia en el minuto 8 con 19 segundos del archivo original. Sin embargo, las escenas presentadas no corresponden al orden de las declaraciones ofrecidas por el exministro. Tampoco expone las imágenes completas de la transmisión del diálogo en el espacio televisivo, ya que el medio durante la intervención de Del Solar muestra la foto de Kuczynski, un detalle cortado por los post. También se obviaron varios fragmentos que formaron parte de esa entrevista.

A su vez, la cuenta de YouTube de “Panorama” describe que se trata de una entrevista a Del Solar para conocer su “punto de vista” sobre lo que respondió Kuczynski ante un panel de periodistas en Palacio de Gobierno por un presunto caso de corrupción con la empresa Odebrecht y ante una posible vacancia contra el entonces jefe de Estado.

En el material original, el exministro, quien en su intervención se refiere a PPK como “presidente Kuczynsky”, le mostró su respaldo y negó que el exmandatario esté implicado en un acto de corrupción con Odebrecht. Alegó también que el asunto en sí no era la vacancia, sino un posible “atentado” contra la institucionalidad democrática.

Como reportó La República, en diciembre de 2017 una amplia mayoría fujimorista, encabezada por Keiko Fujimori, promovió en el Congreso un proceso de vacancia contra Kuczynski por sus presuntos vínculos con Odebrecht cuando ocupaba cargos de ministro de Estado en el Gobierno de Alejandro Toledo.

En ese entonces no fue vacado gracias a los votos de congresistas liderados por Kenji Fujimori. Sin embargo, en mayo de 2019 el entonces mandatario renunció tras la difusión de audios y videos que, presuntamente, exponían la compra de votos para apoyar la ‘no vacancia’ de 2017. Según la tesis fiscal, de esta forma Kenji habría evitado la vacancia del entonces jefe de Estado a cambio del indulto a su padre Alberto Fujimori —que PPK hizo efectiva la Nochebuena de ese año—.

Conclusión

El video está adulterado. El original expone una entrevista del año 2017 a Salvador del Solar cuando él era titular del Ministerio de Cultura en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En dicho diálogo, las declaraciones de respaldo de Del Solar iban dirigidas a PPK y no al actual presidente Pedro Castillo, que comenzó su gestión como mandatario recién en julio de 2021. Por ello, calificamos como falsos estos clips.

