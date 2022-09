Desde inicios del mes de septiembre, circula en la red social Facebook una encuesta de intención de voto a la alcaldía distrital de Huacachi, uno de las 16 jurisdicciones que conforman la provincia de Huari, en la región Áncash.

Este supuesto estudio que, de acuerdo con la imagen publicada, fue elaborada por la encuestadora CIMA (Círculo de estudio CIMA, Centro de investigación de mercado y afines SAC); coloca en primer lugar a Alex Chávez, del movimiento regional Alianza Gobierno Unidad y Acción, con 34%.

A este candidato, le sigue Wenceslao Soto (movimiento regional Socios por Áncash) con 18%; Zosimo Chicchis (Podemos Perú), con 17,5%; Yonel Alvarado (Perú Libre), con 16,5%; y Filoter Montalvo (Somos Perú) con 9%. En tanto, el no sabe o no opina alcanzó el 5% de los resultados.

Según la publicación, la supuesta encuesta de intención de voto fue realizada por la empresa CIMA, pero esta no tiene registro en el JNE. Foto: Facebook

Sin embargo, no es una encuesta válida, puesto que CIMA tiene su inscripción cancelada en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El estado de CIMA es cancelado. Foto: captura de JNE

La encuestadora CIMA, por su parte, continúa publicando sus estudios en su página de Facebook de diferentes distritos de la provincia de Huari.

¿Es necesario el registro en el JNE?

Sí. PerúCheck informó en una nota anterior que, de acuerdo con la Resolución 435-2014-JNE del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), “toda persona que pretenda difundir encuestas electorales debe inscribirse previamente ante el JNE (en el Registro Nacional de Encuestadoras-REE); de manera que solo podrán publicarse aquellas que hayan sido realizadas por las encuestadoras debidamente inscritas”.

Por otro lado, el artículo 29 de esa misma resolución, publicada el 30 de mayo de 2014, establece que los medios de comunicación no necesitan estar inscritos en el REE para efectuar sondeos de opinión o televoto, pero estos deben consignar de manera continua la siguiente frase: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”. De no ser así, serán sancionados.

Diferencia entre encuesta y sondeo

Una encuesta se diferencia de un sondeo de opinión, según el mismo documento, en que el primero tiene sustento científico, mientras que el segundo carece de ello. La encuesta es una actividad técnica sobre la intención de voto y se ejecuta a través de un cuestionario a un grupo limitado de población. El sondeo puede ser llevado a cabo por los medios informativos y por las encuestadoras, pero la primera solo se realizará por aquellas empresas o medios de comunicación inscritos en el REE.

Conclusión

La encuesta de intención de voto a la alcaldía distrital de Huacachi, en Huari, del 4 de septiembre, que circula por las redes sociales, no es válida. La encuestadora que la realizó no cuenta con el registro del JNE.

Fact-checking elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.

