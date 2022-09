No, estos estudios de opinión no pertenecen a Vox Populi Consultoría SAC

Se han difundido en redes sociales diversas imágenes que muestran encuestas sobre la intención de voto para la alcaldía provincial y Gobierno Regional de Cajamarca. De acuerdo a los usuarios que compartieron los gráficos, la “reconocida encuestadora Vox Populi” lanzó una encuesta regional.

Todas las gráficas de barra que muestran los resultados del sondeo de opinión tienen el logo de la empresa Vox Populi Consultoría SAC. Sin embargo, esta encuestadora no fue la responsable de este estudio de opinión.

Publicaciones en redes sociales que utilizaron el logo de Vox Populi Consultoría SAC. Foto: captura LR/Facebook.

La empresa que realizó un estudio en Cajamarca fue Consultoría Vox Populi EIRL

Los usuarios que difundieron las imágenes en Facebook además especificaron que la información del supuesto estudio de Vox Populi Consultoría SAC fue extraída de la edición impresa de La República Norte del 2 de septiembre de 2022.

Revisamos dicha publicación y en la ficha técnica de la encuestadora pudimos observar que la empresa que realizó el estudio de opinión en realidad fue Consultoría Vox Populi EIRL con página web www.voxpopuliperu.com, cuyo logo difiere del difundido en redes sociales.

A continuación podemos observar una comparación entre el logo en las publicaciones de Facebook (izquierda) y el logo de Consultoría Vox Populi EIRL (derecha).

Comparación entre el logo en las publicaciones de Facebook (izquierda) y el logo de Consultoría Vox Populi EIRL (derecha). Foto: composición LR/Facebook/Consultoría Vox Populi EIRL.

¿Los resultados difundidos en Facebook coinciden con los publicados por Vox Populi EIRL? Sí, realizamos una comparación entre los resultados presentes en las gráficas de redes sociales (izquierda) y la publicación del estudio en Cajamarca (derecha) y las cifras son las mismas.

Publicación en redes sociales (izquierda) y resultados del estudio de opinión (derecha). Foto: composición LR/Facebook/Consultoría Vox Populi EIRL.

Un representante de Consultoría Vox Populi EIRL indicó a Verificador LR que no reconocía las publicaciones realizadas en redes sociales y que “lo que hagan terceros no es de nuestra incumbencia”. Además, aclararon que los gráficos difundidos no fueron los difundidos en La República. Los resultados de la versión impresa se publicaron en blanco y negro y en otro formato.

Publicación de Consultoría Vox Populi EIRL en La República. Foto: La República.

Por otro lado, la empresa Vox Populi Consultoría SAC, cuyo logo aparece en las publicaciones de Facebook, realizó un posteo aclarando que ellos no realizaron tal estudio.

“Vox Populi denuncia el uso ilegal de nuestro logotipo, junto a supuestos resultados de encuestas de intención de voto para la alcaldía provincial y la gobernación de Cajamarca”, se lee en su comunicado.

Asimismo, Luis Benavente, representante de la empresa, señaló que no han publicado resultados de encuestas de intención de voto.

Cabe resaltar que ambas encuestadoras —Vox Populi Consultoría SAC y Consultoría Vox Populi EIRL— cuentan con registro vigente en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para difundir estudios de opinión. La primera tiene registro N° 00442-REE/JNE y la segunda registro N° 00445-REE/JNE.

Conclusión

Vox Populi Consultoría SAC no ha realizado ninguna encuesta de intención de voto. La empresa que realizó un estudio de opinión en Cajamarca fue Consultoría Vox Populi EIRL y los resultados obtenidos coinciden con los publicados en redes sociales. Por tal motivo, calificamos las publicaciones como imprecisas.

