La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue víctima de un atentado en las afueras de su domicilio el último 1 de septiembre. Un sujeto le apuntó con una pistola en la cabeza, pero el arma no se disparó. Las razones aún están en investigación.

En ese contexto, publicaciones en Twitter y Facebook comparten una fotografía y aseguran que en esta se muestra su atacante junto a la expresidenta de Argentina Fernández y otras personas más. “Mira tú qué casualidad el sicario que quería matar a Cristina militaba con ella en un acto en 2016… Se cae el relato”, describen varios post, que se ha compartido más de 1.000 veces en las redes sociales. Sin embargo, se trata de información falsa.

Bulo sobre Cristina Fernández de Kirchner. Foto: capturas en Facebook.

En la foto no aparece el atacante de Cristina Fernández

Dicha imagen proviene de una actividad de la exmandataria argentina en el año 2016. El 31 de julio de ese año, la página web de la política peronista CFKArgentina la publicó como parte de un informe sobre el plenario de estudiantes secundarios de la organización política La Cámpora en Buenos Aires.

Las autoridades de Argentina identificaron al atacante como Fernando Andrés Sabag Montiel, originario de Brasil y residente en territorio argentino desde 1993. También indicaron que él cuenta con antecedentes penales. El día del atentado fue detenido por los policías. El sujeto fue acusado de intento de homicidio y su pareja también fue arrestada como presunta cómplice, como reporta el medio argentino La Nación.

La propia persona, señalada por los post como el atacante, desmintió ser el mencionado acusado mediante su cuenta de Twitter. Se trata de Ignacio Barbieri, quien esta red social se autodefine como “peronista y militante”. También es estudiante de Derecho, según el medio argentino C5N.

Ignacio Barbieri acusó a políticos opositores de este bulo y descartó parecerse al sujeto que intentó asesinar a la vicepresidenta. “Tengo más de 3.400 notificaciones porque algunos trolls de @mauriciomacri, @PatoBullrich, @horaciorlarreta y compañía están usando imágenes mías para decir que soy ‘el brasilero’. No solo son gorilas, sino que no usan ni media neurona y no tengo ni un parecido”, escribió el 4 de septiembre. Pidió, además, a las personas que difundieron esta información falsa que se retracten.

Pronunciamiento de Ignacio Barbieri. Foto: captura en Twitter / Ignacio Barbieri.

En Twitter, Paula Panacca, diputada argentina y militante de La Cámpora, también descartó la veracidad del contenido. “Los profetas del odio y la violencia con su ejército de trolls están intentando instalar que un compañero del PM (Peronismo Militante) fue quien intentó asesinar a nuestra vicepresidenta”, expresó el 4 de septiembre.

Por último, el fact checker argentino Chequeado también desmontó esta desinformación y confirmó que Ignacio Barbieri es quien se muestra en la foto de 2016 con la política peronista y no el sujeto del ataque con el arma.

Conclusión

En la foto no aparece el sujeto que intentó disparar en la cabeza a Cristina Fernández. Se trata de otra persona: Ignacio Barbieri. El atacante fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, un brasilero que reside en Argentina desde hace varios años. Por ello, calificamos estos post como falsos.

