Post viral tergiversó declaración de Marianella Ledesma sobre liberación de Keiko Fujimori

A través de Facebook, una publicación viral sostiene que la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma reveló que le habrían ofrecido quedarse en el TC “a cambio de votar a favor de la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori”.

No obstante, esta información es engañosa. La exmagistrada sí denunció años atrás que le ofrecieron mantener su puesto en el órgano constitucional si votaba por la liberación de Fujimori Higuchi, pero esto fue en el 2019, no en la actualidad. Además, el posteo contiene una gráfica que le atribuye a Ledesma una cita textual inexacta.

Publicación viral sacó de contexto una declaración de la exmagistrada. Foto: captura de Facebook

El viral —compartido más de 6.900 veces desde el último 1 de septiembre— consta de dos partes. Primero, un texto descriptivo sobre la revelación de la exmagistrada. Segundo, una gráfica con la imagen de Marianella Ledesma y Keiko Fujimori, la cual le atribuye a Ledesma la siguiente frase: “Me ofrecieron quedarme con el puesto si liberábamos a Keiko, Alberto y funcionarios corruptos”.

Ledesma denunció que le ofrecieron quedarse si votaba para liberar a Keiko, pero en el 2019

En primer lugar, la descripción del posteo viral sí presenta información cierta, pero correspondiente a otra fecha. De hecho, el texto es un calco de una nota de la agencia Andina con fecha del 27 de septiembre de 2019.

La denuncia de la entonces magistrada del Tribunal Constitucional fue publicada originalmente por el semanario Hildebrandt en sus Trece, el mismo 27 de septiembre. En su declaración, Marianella Ledesma indicó que le dijeron: “Si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko Fujimori, no hay que mover el Tribunal Constitucional”.

El posteo viral no hace ninguna aclaración de que la frase fue dicha en el 2019. El marco de entonces era distinto que el actual. En esa fecha, la lideresa de Fuerza Popular cumplía una prisión preventiva dictada el 31 de octubre de 2018. No obstante, el TC anularía esta medida en noviembre de 2019, dos meses después de la declaración de Ledesma.

De igual modo, en marzo de este año, la misma entidad falló a favor de liberar a Alberto Fujimori, quien había vuelto a prisión en octubre de 2018, tras anularse el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, poco después, la Corte IDH ordenó al Perú abstenerse de ejecutar su liberación.

La cita atribuida a Ledesma sobre liberar a “Alberto y funcionarios corruptos” no es correcta

Por otra parte, la gráfica viralizada modificó la declaración original de la expresidenta del TC. Según el texto que aparece en la imagen, Ledesma habría dicho: “Me ofrecieron quedarme con el puesto si liberábamos a Keiko, Alberto y funcionarios corruptos”. Esto no es exacto.

En comunicación con Verificador de La República, Marianella Ledesma aclaró que la cita atribuida a ella no es correcta. “Solo me refería al caso Keiko, que era lo pendiente de resolver en el TC en ese momento (2019)”, puntualizó. Es decir, no hizo mención de Alberto Fujimori ni de otros “funcionarios corruptos”, como sostiene el posteo de Facebook.

Conclusión

La publicación que afirma que la exmagistrada del TC Marianella Ledesma reveló que le ofrecieron conservar su puesto “a cambio de liberar a Keiko Fujimori” es engañosa. La declaración que presentan se refiere a otro contexto, ya que Ledesma hizo esa denuncia en septiembre de 2019, no en la actualidad.

Además, la gráfica viralizada modifica la declaración de la expresidenta del Tribunal Constitucional. Según aclaró Ledesma, solo se refirió a la lideresa de Fuerza Popular, no a Alberto Fujimori ni a otros funcionarios. En consecuencia, calificamos la información difundida en redes como engañosa.

