Continúa la desinformación de las vacunas autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19 en Facebook y Twitter. Desde el último 14 de agosto se ha viralizado un video en el que aparece el director del canal TLV1 en Argentina, Juan Manuel Soaje, afirmando que las inyecciones provocan esterilidad.

“La vacuna es para usted, no es para ellos, es para usted, porque así queda tonto, estéril y sirve a este poder mundial, que tiene sus muñecos acá para que todos cumplamos parte del plan de desintegrar y vaciar el país”, aseguró en su programa argentino “Contracara”.

Sugirió también que la ivermectina y el dióxido de cloro sirven para tratar la enfermedad del nuevo coronavirus. El contenido concentra, al momento, más de 1.000 reproducciones en las redes sociales, pero divulga información falsa.

Video viral presenta información falsa sobre las vacunas contra la COVID-19. Foto: Twitter/Canal TLV1

Las vacunas contra la COVID-19 no causan esterilidad

En varios artículos de Verificador de La República hemos concluido que no existe evidencia científica de que la vacuna contra la COVID-19 produzca tal efecto en varones y mujeres. Tampoco en ninguna de las fichas técnicas de las inyecciones se ha comunicado esta supuesta relación causal.

Un artículo de la revista de The Conversation, publicado en enero de 2022, sostuvo también que no hay estudios de las vacunas que revelen consecuencias negativas “sobre la fertilidad o la salud sexual”. Acotó que el SARS-CoV-2 sí podría generar esterilidad, por lo que distintos organismos de salud a nivel mundial aconsejan la inoculación para reducir dicho riesgo.

Citó un estudio de la revista Jama Network, que evaluó a 45 hombres, determinó que las soluciones de Pfizer o Moderna no afectaron “el volumen y la concentración de esperma, así como la movilidad de los espermatozoides”. Asimismo, indicó que, según un artículo de Nature, “la proporción de embarazos entre las mujeres vacunadas y las no vacunadas es muy parecida”.

PUEDES VER Es falso que la posibilidad de contraer VPH con una sola pareja es cero

Incluso, hasta el momento, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) asegura en su plataforma web que dichas vacunas no dañan “la capacidad de tener hijos en el futuro” y que, al contrario, han probado que recibirla “no tiene ningún efecto sobre la fertilidad”. “De hecho, algunas participantes en los estudios clínicos quedaron embarazadas durante los mismos. Nunca se ha aprobado ni se aprobará ninguna vacuna que se sospeche afecte a la capacidad de concebir de una persona”, remarca.

La COVID-19 no se trata con ivermectina ni con dióxido de cloro

En otra verificación determinamos que la ivermectina no cuenta con respaldo científico para prevenir ni tratar la enfermedad del nuevo coronavirus. También concluimos que no se ha probado el consumo del dióxido de cloro en humanos como tratamiento de la COVID-19. Un informe del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés) de enero de 2022 consideró a esta sustancia como una de las supuestas terapias preventivas y curativas que “no han demostrado ser seguras” para el ser humano. “La ingestión de dióxido de cloro presenta un peligro para la población y se han reportado varias reacciones adversas”, concluyó.

PUEDES VER Es falso que el virus del VIH pueda atravesar el condón al ser más pequeño que los espermatozoides

Por otra parte, dicha secuencia no fue grabada recientemente en 2022. No logramos dar con el archivo original, pero los últimos reportes de canal TLV1 (1, 2 y 3) muestran a Juan Manuel Soaje con una notoria barba en el rostro, un detalle que no se observa en el clip viral. Además, en el contenido, él exhorta a la población a exigir que quienes se vacunen primero sean las autoridades gubernamentales. Argentina comenzó su campaña de inmunización contra el SARS-CoV-2 en diciembre de 2020.

El canal TLV1 difunde constantemente desinformación sobre la vacuna y la pandemia de la COVID-19. Presenta la exposición de varios sujetos, como Chinda Brandolino, Marcelo Martínez y Roxana Bruno, que han sido desmentidos por distintos fact checker, incluido Verificador (1, 2 y 3).

Conclusión

Hasta el momento, no existen reportes científicos que hayan indicado que las vacunas contra la COVID-19 provocan esterilidad. Tampoco en los tratamientos de esta enfermedad se contempla a la ivermectina y al dióxido de cloro. Por ello, calificamos como falsa la información emitida en la secuencia.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten los contenidos falsos proliferados en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).