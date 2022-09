En Facebook, se ha difundido una publicación en la que se asegura que el tener una sola pareja sexual reduce a cero la posibilidad de contraer el virus del papiloma humano (VPH). ¿La razón? Que este grupo de virus solo está presente en personas promiscuas.

“Ese virus (VPH) se pega por estar teniendo relaciones sexuales con diferentes personas. Si se es promiscuo, eso pasa. La posibilidad de agarrarlo en personas que solo tienen una pareja es 0″, se lee en el posteo difundido.

¿Qué es el virus del papiloma humano?

La obstetra Jessica Abanto Millones, Presidenta de la Asociación Peruana del Cáncer de Cuello Uterino, explicó a Verificador que existen muchos virus de papiloma, pero los que se llaman virus de papiloma humano (VPH), son los que de forma exclusiva afectan a las personas.

Asimismo, expuso que no se sabe con exactitud cuántos tipos de VPH hay, pero que 40 de ellos pueden afectar al hombre y a la mujer en el aspecto sexual.

“De esos 40, aproximadamente la mitad, son los virus del papiloma humano de bajo riesgo, no presentan síntomas, pero pueden llegar a ocasionar verrugas genitales. Los otros 20 son de alto riesgo, estos también son asintomáticos, ni siquiera generan verrugas, pero si una persona no logra eliminarlo, se puede convertir en cáncer”, precisó la especialista.

Además, Abanto añadió que en el caso de las mujeres, que una persona esté infectada con VPH no es igual a tener cáncer, debido a que “de 100 mujeres infectadas solo 2 o 3 van a llegar a desarrollar esa enfermedad después de muchos años”.

Maritza Ortiz, médica salubrista y epidemióloga, recalcó que este virus puede originar uno de los tipos de cáncer con más alta letalidad: el de cuello uterino.

Sin embargo, aclaró Ortiz, es importante precisar que el virus solo no origina una enfermedad, sino que, según el riesgo, el portador eliminará el virus sin haberse enterado que lo tenía.

“El grupo de bajo riesgo ingresará al cuerpo, nuestro sistema inmunológico va a actuar y probablemente nunca nos vamos a enterar que tuvimos el virus. Pero el de alto riesgo puede generar una infección si existen factores que creen un ambiente propicio para el desarrollo de la enfermedad”, sostuvo Maritza Ortiz.

Por su parte, Abanto Millones indicó que el “90% de las personas que tuvieron en algún momento contacto con el virus lo va a eliminar. Son pocas las que se quedarán con el virus de manera persistente, esas personas sí tienen riesgo de desarrollar cáncer en el transcurso de los años”.

¿Qué factores harán más propicia a una persona para desarrollar cáncer? Ortiz detalló que depende de “determinantes sociales”, por ejemplo, la desnutrición, uso de anticonceptivos orales por tiempo prolongado, cantidad numerosa de partos, tabaquismo, tabaquismo pasivo, predisposición genética e incluso depresión.

¿Tener una sola pareja reduce las posibilidades de tener VPH a cero?

Falso. Ambas especialistas coincidieron en que el tener una sola pareja sexual no asegura que una persona no se contagie. Además, expusieron que aunque tener varias parejas puede ser un factor de riesgo para contraer VPH, existen casos de personas que nunca se llegan a contagiar sin importar el número de personas con las que tuvieron contacto.

Maritza Ortiz indicó que “basta una sola pareja para que te contagies, porque (el VPH) no tiene síntomas, es una infección que puede persistir por años. Esa persona puede luego estar en pareja, vivir en monogamia y contagiar”.

“Por otro lado, el hecho de que existan varias parejas sexuales sin protección sí es un factor que va a aumentar el riesgo de contagio y vamos al tema social. La monogamia es la situación ideal, pero seamos sinceros, no sucede. Incluso hay un estudio de mujeres con VIH que tuvieron una sola pareja y fueron contagiadas por sus esposos”, recalcó Ortiz.

Jessica Abanto Millones dijo que “una persona con una sola pareja sexual podría estar contagiada. Puede que también una persona que haya tenido varias parejas no se contagie. Sin embargo, a medida que nos relacionamos con personas que ya han tenido contacto sexual, hay mayor riesgo”.

Por ello, Ortiz recordó que hay que utilizar de manera correcta los preservativos, ya que si se usan bien, el riesgo de contagio es mínimo. “Ese espacio en el que el condón no protege es por la mala utilización, no por el producto. Un preservativo comprado en la farmacia, correctamente almacenado, sellado, con fecha de caducidad correcta, colocado en un lugar donde mantenga su integridad, te da alta protección contra el virus. Por ello es importante la educación sexual integral”.

¿Existe otra forma de contagio que no sea sexual?

Jessica Abanto Millones dijo que el contagio es principalmente a través del contacto sexual. Sin embargo, “algunas bibliografías mencionan que se podría (pero no está comprobado) contagiar a través de fomites, es decir instrumentos que estuvieron directamente en contacto con los genitales de un hombre o mujer”.

Por ejemplo, mencionó Abanto Millones, un espéculo cervical que se utilizó para examinar a una paciente, no se estiliza de forma correcta y luego es usado en otra paciente, podría existir el riesgo de contagio. Sin embargo, esta forma no comprobada de transmisión no incluye baños, piscinas o toallas.

Conclusión

Es falso que la probabilidad de contagio de VPH sea cero cuando una persona solo tiene una pareja sexual. De acuerdo con los especialistas, una persona con varias parejas sexuales podría no contagiarse. Sin embargo, el mayor número de personas con las que se tenga contacto eleva las posibilidades de contraer VPH.

