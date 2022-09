En una entrevista que brindó para Canal N, el candidato a la presidencia regional del Cusco, Boris Mujica, de Alianza para el Progreso (APP), indicó que actualmente la montaña de Siete Colores es el destino turístico más visitado después de Machu Picchu. Él fue dos veces elegido regidor por la provincia del Cusco.

Mujica manifestó al citado medio que, con la finalidad de atraer más turistas, se necesitaría mejorar la transitabilidad y agregó que la montaña de Siete Colores, actualmente, es el destino turístico del Cusco más visitado después de Machu Picchu. Cuando PerúCheck se contactó con el candidato, manifestó que sus fuentes serían los operadores de turismo; sin embargo, no encontramos datos que sustenten esta afirmación.

“El cerro Siete Colores es el mayor atractivo a nivel de los turistas, digamos, después de Machu Picchu. Humantay necesita acceso”, dijo.

La montaña Siete Colores, también llamada Vinicunca, es un atractivo turístico que está ubicado muy cerca del nevado del Ausangate, entre los 4.710 y 5.200 m s.n.m. Vinicunca pertenece a la provincia de Canchis, departamento del Cusco.

Actualmente, el turismo en el Cusco viene sufriendo una grave crisis. En estas circunstancias, muchos turistas que no logran obtener una entrada para el santuario de Machu Picchu deciden visitar otros lugares como Moray, la laguna de Humantay, la montaña de Siete Colores, entre otros.

¿Es actualmente la montaña Siete Colores la más visitada después de Machu Picchu?

PerúCheck se comunicó con el dirigente de la Asociación de Operadores de Turismo de Aventura y Ecología del Cusco (AOTEC), Alfredo Cornejo. El dirigente señaló que oficialmente no hay cifras del número de personas que visitan Vinicunca porque la manera de controlar estas cifras es con agencias formales, y el turismo que va hacia la montaña es informal. Cornejo considera que la aseveración del candidato es peligrosa, porque está fomentando un turismo de esta índole. Además, el coordinador de los Gremios del Sector Turismo de la región del Cusco, Carlos Gonzales, sí pudo constatar que la montaña es visitada, pero que no la recomienda porque no está reconocida en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos.

Según PromPerú, las cifras del mes de julio y agosto aún no están actualizadas. Igualmente, el director de turismo de la Cámara de Comercio del Cusco, Manolo Chávez, confirmó que todavía no existen cifras oficiales actualizadas de las visitas que se realizan a la montaña.

Sin embargo, para el sub gerente de turismo y cultura de la Municipalidad Provincial del Cusco, César Ramírez, la afirmación del candidato es falsa; pues según las cifras que nos brindó, Saqsayhuamán (530.429) hasta el mes de junio, antes que la crisis del turismo se agudice, recibió más visitantes incluso que Machu Picchu (412.943) y afirmó que esta tendencia continúa.

Flujo de turistas. Fuente: Gerencia de turismo de la Municipalidad Provincial del Cusco

Conclusión

No pudimos corroborar que la montaña Vinicunca sea actualmente el destino turístico más visitado después de Machu Picchu, pues como lo confirman PromPerú y la Cámara de Comercio del Cusco, aún no existen cifras oficiales. Además, como lo mostró el subgerente de turismo de la provincia del Cusco, Saqsayhuamán se estaría colocando por encima de Machu Picchu.

Fact-checking elaborado por Breiner Oquendo para la alianza PerúCheck.

