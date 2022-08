Es engañoso que, según Gabriel Boric, la propuesta de Constitución de Chile pone “fin” a la vivienda propia

Este 4 de septiembre de 2022, Chile llevará a cabo un referéndum para definir si se aprueba o no su nueva constitución. En ese contexto, varias publicaciones aseguran que este proyecto establece el “fin de la vivienda propia” y adjuntan un video del presidente Gabriel Boric en el que, supuestamente, él respalda esta afirmación. “Nunca más casa propia”, describen algunos sobre este clip.

El contenido circula desde el último 3 de agosto y ha superado los 3.000 ‘me gusta’ y 1.400 reproducciones en Twitter y Facebook. También se ha viralizado en TikTok, plataforma en la que alcanzó más de 11.000 reproducciones y 7.000 vistas. Sin embargo, se trata de una información engañosa.

Publicación señala que Gabriel Boric dijo que la propuesta de Constitución de Chile pone “fin” al derecho de vivienda propia. Foto: captura en Facebook.

La propuesta de Constitución de Chile contempla el derecho a la propiedad. Al momento, Boric ha indicado que la vivienda propia está garantizada en el escrito.

“Queremos pasar y eso es importante en el proceso constituyente en el que estamos inmersos, del sueño a la casa propia, al derecho a la vivienda digna. Creo que ese cambio de paradigma es también importante”, se le escucha decir al presidente de Chile en el clip que ha sido adjuntado en estas publicaciones virales. Dicha secuencia es un extracto de la presentación del Plan de Emergencia Habitacional, que fue archivado en Youtube el 3 de julio de 2022.

Video original. Foto: captura en Youtube / Gobierno de Chile.

Antes de estas declaraciones, Boric abordaba cómo el sector de vivienda necesitaba de la intervención de varios enfoques, como seguridad, salud, educación, deporte, cultura y garantía de derechos. Luego de la cita en cuestión, sostuvo: “Nosotros no estamos haciéndoles un favor, estamos garantizando algo que debe ser es el derecho de todos nuestros habitantes, que es tener una vivienda digna”.

Sostuvo que, cuando se habla de “condiciones de vivienda digna”, se piensa “en que no se repita la situación de los guetos verticales”, que, según el informe del medio Cooperativa, hace referencia a los lugares que no ofrece una buena calidad de vida a sus habitantes, dado que son zonas aisladas, marginadas, sin seguridad, hacinadas, etc. “Por lo tanto, el poder proveer o garantizar el uso del espacio público, de espacios públicos dignos, es fundamental y parte de nuestras tareas”, afirmó el mandatario.

No obstante, al revisar toda su intervención, detectamos que en ninguna parte Boric afirmó que la nueva propuesta de constitución excluye o anula el derecho de vivienda propia. Esto también se puede evidenciar en la transcripción de su discurso adjunto en la página gubernamental.

T13 y CNN Chile han comunicado que el presidente ha descartado que el proyecto constitucional no garantice la vivienda propia, como lo señalan informes publicados el 29 de junio y 25 de julio de 2022, respectivamente. Inclusive, según el reciente reporte del Mercurio del 26 de agosto, durante una actividad en la región de Atacama, el mandatario enfatizó que el escrito de la nueva constitución asegura este derecho y no lo niega. “El derecho a la vivienda propia y digna va a estar garantizado si se aprueba la nueva constitución. Nosotros como Gobierno, en el caso de que no se apruebe, también vamos a luchar porque el derecho a la vivienda propia y digna esté garantizado. Hoy no lo está”, agregó.

Del mismo modo, de acuerdo a un informe de BioBioChile del 26 de agosto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, también desmontó esta desinformación: “Es un invento”. “Cualquiera que conozca algo de historia de la política habitacional en Chile sabe que no ha habido ninguna organización política, académica ni nadie que haya dicho que las viviendas no van a ser propias”, remarcó.

Asimismo, la autoridad, de acuerdo a un artículo del 6 de julio de radio U Chile, explicó que el Gobierno promueve la vivienda propia porque sabe que hay sectores que “aspiran a la casa propia”, como patrimonio para su vejez y sus hijos. “Eso sigue igual y, de las 260.000 soluciones habitacionales que estamos proponiendo, solo 20.000 son arriendos (…) la propiedad sigue siendo una aspiración muy fuerte en los hogares y tenemos que respetar; y lo que quiero decir es que la campaña que se ha hecho es falsa”, aclaró.

La gestión de Boric ya ha otorgado viviendas en algunas regiones. Incluso, según T13, en una oportunidad les dijo a un grupo de ciudadanos de Arica que dichas casas adquiridas eran de su propiedad y heredables a su familias si en algún momento fallecen.

Por otro lado, el abogado Pedro Cisterna difundió un hilo en twitter en el que explicó por qué considera que es “totalmente falso” que la nueva propuesta constitucional “no promueva o proteja la vivienda propia”. “El artículo 78 del nuevo texto constitucional establece que toda persona ‘tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes’. Una casa es un bien, y podemos tener propiedad sobre ella, cuestión que la constitución protege”, argumentó. En efecto, ello está estipulado en la nueva propuesta de la carta magna. Aunque en un apartado se indica que la persona puede ser privada de su propiedad, solo “en virtud de una ley que autorice la expropiación”, la cual debe estar “debidamente fundada” y, además, se señala que la persona tiene derecho a una indemnización, previa posesión del material expropiado.

Artículo 78. Foto: captura del documento de la propuesta de Constitución de Chile.

El especialista alegó que el artículo 51 describe los elementos del derecho a una vivienda digna, entre ellos, la seguridad de la tenencia, que, según él, asegura “el derecho a una vivienda digna en distintas situaciones de tenencia: arriendo, propiedad colectiva, o propiedad individual, entre otras”. “Es decir, el derecho a una vivienda digna, a través de su elemento de seguridad de la tenencia, también aplica para proteger y promover derecho de propiedad individual sobre su casa. Nadie se la va quitar y nadie le va impedir ser dueño. El Estado también podrá promover otras formas de propiedad u otras formas de tenencia, lo cual cada Gobierno podrá ir implementando. Es decir, se amplían las maneras de asegurar vivienda digna”, enfatizó.

Artículo 51. Foto: captura del documento de la propuesta de Constitución de Chile.

En ese sentido, concluyó que el derecho a la vivienda digna no excluye a la vivienda propia, al contrario, lo incluye. Añadió que esta, según lo contemplado en el artículo 52, “es un derecho humano reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en su artículo 11″. Este último apartado señala que los Estados miembros “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, por lo que adoptarán medidas para asegurar su efectividad.

Para una verificación de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el constitucionalista Alberto Vergara explicó que se tiene que distinguir a las personas que aún no cuentan con viviendas de las que ya son dueñas de alguna. Precisó que “el proyecto de Constitución no obliga al Estado a que entregue viviendas en propiedad, sino que podría entregar viviendas en otro tipo de títulos”.

A su turno, Javier Couso, del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, arguyó que los dueños de las viviendas seguirán siendo propietarios porque estarán amparados “por el derecho a la propiedad”, que se encuentra contemplado en el artículo 78 del proyecto constitucional. Por su parte, el abogado Domingo Lovera sostuvo que “el derecho a la vivienda es más que el derecho a la propiedad” y que “las políticas públicas de acceso a una vivienda las va a definir el Estado cómo las define ahora también”.

Conclusión

Hasta el momento, el presidente Boric ha señalado que la propuesta de nueva constitución garantiza el derecho a la vivienda digna y la vivienda propia. En ningún momento, el mandatario ha planteado excluir este último. El proyecto constitucional contempla también el derecho a la vivienda digna, pero no hace mención a la vivienda propia de manera explícita. No obstante, sí establece el derecho a la propiedad, es decir, a un bien propio, como por ejemplo una casa.

Expertos sostienen que el derecho a la vivienda propia se encuentra dentro del derecho a la vivienda digna, a través de la “seguridad de tenencia”, la cual está establecida en la propuesta. La tenencia presenta varias modalidades, entre ellas, la propiedad individual, pero dependerá de la legislación. Pero el texto de la nueva carta magna en sí no plantea el fin o la inexistencia de un bien propio. Por ello, calificamos estos post como engañosos.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).