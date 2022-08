Las ‘fichas técnicas’ difundidas de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública – CPI era encabezada por el candidato al Gobierno Regional de Cajamarca, Walter Benavides; mientras que, para la alcaldía provincial de Cajamarca, la lideraba Sergio Sánchez. Estas fichas y tablas de candidatos llevaban el logo de CPI.

¿Quiénes iniciaron la desinformación?

Fueron dos los medios de comunicación que difundieron la encuesta: Periodismo Urbano y RTN Noticias, que dirigen los periodistas locales José Luis Gonzáles Maiqui y Ronald Tiper, respectivamente.

“La encuesta de CPI, no de otras, donde la ubicación depende de cuánto pagas, no, esas no”, aseguró el periodista. Luego, mostró una ficha y relató “que Walter Benavides, del tren, y César Vásquez, de APP, tiene 19,3%. Benavides, en realidad, le lleva unas décimas a Vásquez”.

Encuesta que fue atribuida equivocadamente a CPI es apócrifa. Foto: captura de Facebook

Enseguida, tras mencionar en varias oportunidades a CPI, presentó la ficha para la municipalidad provincial.

“En Cajamarca, el panorama es más claro. (De) la encuesta de CPI aplicada el 20 y 23 de junio, tanto en el campo como a la ciudad, los resultados son los siguientes: Sergio Sánchez, del tren, 22,1%...”, desarrolló el periodista.

Además, Periodismo Urbano realizó una publicación en su página web, en la que amplía la información respecto a la encuesta de CPI.

“Antes de irnos, vamos a compartir con ustedes unos resultados de una encuesta realizada para CPI para la empresa privada”, comentó el conductor del programa RTN, Ronal Tiper, y desarrolló el contenido de la encuesta.

CPI se pronuncia

Para establecer la veracidad de dicha encuesta, PerúCheck se comunicó con el gerente general de CPI, Omar Castro Morales, a quien consultamos sobre la indagación difundida en Cajamarca que coloca a Walter Benavides y a Sergio Sánchez, ambos de Avanza País, liderando la intención de voto para la región y la provincia.

Castro Morales afirmó que no “han realizado ninguna encuesta en la ciudad de Cajamarca” y que tampoco lo han hecho a nivel regional.

Según el gerente general de CPI, no han realizado ninguna encuesta en Cajamarca. Foto: captura de pantalla

El 12 de julio, a través de la página de Facebook oficial de CPI, la compañía se pronunció:

“Hemos tomado conocimiento que en la región Cajamarca se viene difundiendo resultados de encuestas electorales con el logo de nuestra empresa. Al respecto, informamos que para este proceso electoral (Elecciones municipales y regionales 2022) no hemos realizado ninguna encuesta electoral en la región Cajamarca, ni en sus provincias ni distritos (sic)”, aclaró.

A pesar de haberse hecho público el comunicado de CPI, medios de las diferentes provincias y distritos de Cajamarca empezaron a rebotar la falsa encuesta colocando como fuente a Periodismo Urbano y generando desinformación.

Aclaración de CPI del 12 de julio. Foto: captura de Facebook

Desde PerúCheck, intentamos establecer comunicación con ambos periodistas, pero únicamente Ronal Tiper contestó nuestra llamada, mas no respondió nuestras preguntas.

Fact-checking elaborado por Martín Peregrino para la alianza PerúCheck

Conclusión

PerúCheck ha recogido información relevante que indica que la encuesta publicada por medios locales de la región Cajamarca es falsa. Refuerza nuestra afirmación, la versión del gerente general de CPI y el pronunciamiento de la encuestadora.

