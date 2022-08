No, el FEM no anunció el reclutamiento de “cientos de miles de guerreros de la información”

En Facebook, una publicación afirmó que el Foro Económico Mundial había “reclutado a cientos de miles de ‘guerreros de la información’”. Esto habría tenido el fin de “controlar internet”, vigilar las redes sociales y los foros para cerrar aquellos que compartan “mala información”. Sin embargo, la publicación es engañosa, ya que tergiversa y saca de contexto la información original.

¿Qué afirma el viral?

El posteo difundido el último 18 de agosto inicia con el siguiente titular: “El FEM anuncia el reclutamiento de guerreros de la información para controlar la narrativa en los medios sociales”. Más adelante, explica que estos “guerreros” vigilarán la “mala información” de las redes, los foros y los contenidos “de conspiración” para finalmente cerrarlos.

Asimismo, presenta distintas afirmaciones sobre la “infodemia” y acusa que la mala información sería cualquier cosa con la que el Foro Económico Mundial “no esté de acuerdo”. También señala que la directora de comunicaciones de la ONU, Melissa Fleming, indicó que han reclutado ya a “110.000 voluntarios de información”.

La información es parcialmente falsa: saca de contexto un artículo del FEM

Tras una búsqueda por palabras clave, hallamos que el posteo viral tergiversó la información de una nota publicada por el Foro Económico Mundial el 26 de noviembre de 2020. El artículo se titula “No hay vacuna para la infodemia, entonces, ¿cómo podemos combatir el virus de la desinformación?” (traducción automática), y trata sobre un capítulo del podcast del FEM “World vs virus”.

En dicho texto, el Foro de Davos no menciona que haya reclutado “cientos de miles de guerreros de la información” para controlar la narrativa de las redes sociales. El artículo trata, por el contrario, de la rápida difusión de la desinformación en tiempos de COVID-19.

Asimismo, el FEM habla sobre el proyecto Verified, elaborado por Melissa Fleming, quien se encarga de dirigir las comunicaciones globales de la ONU. Se trata de un portal “donde las personas pueden suscribirse para recibir correos electrónicos diarios sobre las últimas noticias de COVID que provienen de fuentes confiables”, según indicó el Foro.

Con respecto a los supuestos “guerreros de la información”, el artículo alude a una iniciativa de la ONU para alentar a los internautas influyentes “a ayudar a difundir noticias reales sobre la pandemia”.

Es en esa línea que —tal como retoma el posteo viral— Melissa Fleming indicó que hasta esa fecha (noviembre de 2020) habían reclutado “a 110.000 voluntarios de información”. Tales voluntarios fueron capacitados sobre las formas de propagación de la información errónea a fin de que actúen como “primeros respondedores digitales” en los espacios donde circule la desinformación.

No obstante, vale resaltar que el Foro Económico Mundial difundió el anuncio del ‘reclutamiento’ de voluntarios para enfrentar la desinformación, pero el proyecto es de la ONU. De igual modo, el artículo no menciona que, “según el FEM”, la “mala información” sea “cualquier cosa con la que no estén de acuerdo”. De hecho, según Liberties, informar mal es ofrecer información falsa o parcialmente falsa “sin la intención explícita de engañar”.

Conclusión

El posteo que afirma que el Foro Económico Mundial ha reclutado “cientos de miles de guerreros de la información” es engañosa. La publicación de Facebook tergiversó y sacó de contexto una nota del FEM sobre la desinformación en el marco de la pandemia. El artículo menciona una iniciativa de la ONU para reclutar voluntarios para responder frente a la información errónea, pero dicho proyecto no es del Foro de Davos.

