Es falso que Jim Carrey dio esta afirmación sobre cena navideña de la élite de Hollywood

El actor y comediante Jim Carrey ha sido vinculado con una supuesta declaración por publicaciones en Facebook y Twitter, desde el 26 de julio. “Las élites de Hollywood comen bebés enteros para Navidad. Las fuerzas oscuras están comprometidas en una batalla por el alma de Estados Unidos”, dijo supuestamente el protagonista principal de “La Máscara”, según estos post que han alcanzado alrededor de 10.000 interacciones y 4.000 compartidos en las redes sociales.

“Ya nada nos sorprende. Cada vez la humanidad está más descompuesta y más en esas esferas”, comentó un usuario. En tanto, otro escribió: “Y pensar que algunos lo toman como algo gracioso o como si fuera mentira, pero es la realidad y no hay quien salve a estas criaturas”. Este contenido también ha sido replicado en videos que comprenden más de 20.000 reproducciones. Sin embargo, se trata de una información falsa.

Publicaciones aseguran que Jim Carrey dijo supuestamente que la élite de Hollywood come bebés en Navidad. Foto: capturas en Facebook.

No hay evidencia de que Jim Carrey haya dado tal declaración sobre la élite de Hollywood

Al hacer una búsqueda con la herramienta Who Posted What?, detectamos que la difusión más antigua de este bulo en internet proviene del año 2017, es decir, no es reciente. Esta supuesta cita de Jim Carrey es parte de notas publicadas en portales web, como el Enigma placentero y Jasper and Sardine. Los textos presentados son similares a las que se expuso en la plataforma web News Punch, el 27 de diciembre de 2017. El archivo fue recuperado con la herramienta Wayback Machine, dado que ya no se encuentra disponible.

Archivo de 2017 recuperado sobre el bulo relacionado a Jim Carrey. Foto: capturas en Wayback Machine.

En diálogo con el fact checking Lead Stories, Sean Adlm, editor de News Punch, contó que esta presunta información fue difundida originalmente en la página digital YourNewsWire, que, según él, divulgaba “historias extrañas” recibidas por correo electrónico u obtenidas de “blogs oscuros en la web”. Explicó que cuando movieron sus dominios a “NewsPunch.com” el año 2019, este relato sobre el actor no fue adherido porque no cumplía con sus “nuevos estándares editoriales”.

“Específicamente, no había pruebas de que Jim Carrey hiciera ninguna de las afirmaciones alegadas en el artículo. Este artículo fue uno de los muchos que no se publicaron en algún momento después de que movimos los dominios. Sigo eliminando artículos obsoletos e inexactos cuando los encuentro. Ya no publicamos historias como esta, sin más evidencia y mejores fuentes”, sostuvo.

Asimismo, en la indagación en Google, no encontramos ningún reporte oficial que demuestre que tal declaración haya sido dada por el actor de amplia trayectoria cinematográfica. También en Quote Investigator, una página web investigadora de citas, tampoco arrojó resultados al respecto.

Por otro lado, las imágenes empleadas por las publicaciones virales no demuestran que haya acaecido ese supuesto suceso y están vinculadas con otros contextos. Por ejemplo, una foto que ha sido usada incluso en News Punch se expone en un artículo de la revista de moda W, fechado el 22 de septiembre de 2017.

Con una vestimenta similar en polo y chaqueta, Jim Carrey aparece en una entrevista con el medio de entretenimiento estadounidense The Wrap como se muestra en este artículo, publicado el 11 de septiembre de ese mismo año. En ese entonces, él explicó los comentarios que realizó ante E! News durante la alfombra roja de la Semana de la Moda de Nueva York días anteriores.

Entrevista a Jim Carrey en 2017. Foto: captura en la web de The Wrap.

El actor aclaró que se trató de un “experimento existencial” por interpretar al comediante Andy Kaufman, uno de los protagonistas de la película “Jim and Andy: The Great Beyond”. Los textos desinformadores indicaron que lo anunciado sobre la élite de Hollywood ocurrió cuando Carrey dio a conocer este film, pero eso no fue así. The Wrap destacó varias de sus declaraciones que habían generado polémica en redes sociales: “No hay un yo. Simplemente, están sucediendo cosas” o “No es nuestro mundo. No importamos. Ahí están las buenas noticias”. Sin embargo, en ninguna parte Jim Carrey anunció lo que aseguran las publicaciones virales.

También la escena que exhibe al intérprete de icónicas películas mostrando la lengua surgió durante una entrevista con Jimmy Kimmel Live de ABC en 2014. En ese entonces, según el reporte de People, el actor fue a hablar sobre su nuevo film Dumb and Dumber To. Por último, la pieza en la que se ve él cargando un ataúd corresponde al funeral de su expareja Cathriona White en 2015, según The Times.

Imágenes de Jim Carrey en 2014 y 2015. Foto: capturas en Youtube Jimmy Kimmil Live (arriba) y web de The Time (abajo).

Conclusión

No existen pruebas de que Jim Carrey haya dicho esta afirmación sobre la élite de Hollywood. Desde la plataforma, donde surgió esta supuesta información, explicaron que ese relato carece de evidencia. Por ello, calificamos el post como falso.

