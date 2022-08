Es falso que el cambio climático provocado por el hombre no esté ocurriendo

“Cambio climático = fake news. La farsa del cambio climático desmontada por una voz autorizada, el fundador de The Weather Channel”, se menciona en varias publicaciones sobre un video de casi 2 minutos y 30 segundos que supera las 30.000 reproducciones en Facebook y Twitter.

En la secuencia aparece John Coleman, quien se presenta como fundador de The Weather Channel, un canal estadounidense que brinda pronósticos meteorológicos, y habla sobre el clima, aparentemente, ante el medio televisivo CNN.

“Soy escéptico sobre el cambio climático y quiero dejarlo muy claro (...) El cambio climático no está ocurriendo, no hay un calentamiento global significativo provocado por el hombre ahora. No ha habido ninguno en el pasado y no hay razón para esperar ninguno en el futuro”, aseguró Coleman, según la transcripción al español del post. Además, se lee que también acusó a CNN de tomar una “posición muy fuerte sobre el calentamiento global” cuando no existe un “consenso en la ciencia”.

Sin embargo, lo que se afirma sobre el cambio climático es falso.

Hay evidencia científica sobre la existencia del cambio climático inducido por el hombre

En primer lugar, debemos recordar que John Coleman falleció en el 2018, por lo que sus declaraciones no son recientes. Como relató The Associated Press (AP), el meteorólogo fue cofundador de The Weather Channel y murió a los 83 años.

A su vez, una búsqueda de un fragmento del video en Google reveló que la escena fue producida en 2014 durante un diálogo con CNN, de acuerdo a un informe de FAIR, una organización de crítica de medios. El texto fue publicado el 3 de noviembre de ese año.

FAIR mostró las mismas declaraciones que fueron expuestas por el post viral sobre el cambio climático. También presentó detalles que coincide con los que se exhibe en la secuencia en cuestión, como el texto del cintillo y la vestimenta de Brian Stelter, presentador de noticias de CNN, y John Coleman.

Por otro lado, ¿qué entendemos por cambio climático? De acuerdo a WWF, una institución independiente situada en Suiza y dedicada a la conservación del medio ambiente, el clima cambió mucho “a lo largo de los 4.500 millones de años de historia de la tierra”, pero el acelerado calentamiento que se produce en la actualidad “no puede explicarse por los ciclos naturales de calentamiento y enfriamiento”.

“El tipo de cambios que normalmente ocurrirían durante cientos de miles de años está ocurriendo en décadas. Las temperaturas globales ahora están en su punto más alto desde que comenzaron los registros (...) Este calentamiento mucho más rápido se corresponde con los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, que han ido en aumento desde la revolución industrial”, afirmó. En ese sentido, añadió que la variación de la temperatura que se da hoy en día está referida al “cambio climático antropogénico (provocado por el hombre)”, tales como la quema de carbón, la tala de árboles, entre otros.

Una similar explicación se expuso en un artículo de la revista estadounidense The Conversation, publicado en 2019 y escrito por Mark New, director de la Iniciativa Africana de Clima y Desarrollo de la Universidad de Ciudad del Cabo. El autor alegó que, según un informe especial del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), encargado por las Naciones Unidas para evaluar la evidencia científica sobre el cambio climático y sus causas, se confirmó “que los cambios observados en el clima global y regional durante los últimos 50 años se deben casi en su totalidad a la influencia humana en el sistema climático y no a causas naturales”.

Mark New reconoció la existencia de tres tipos de causas para el cambio climático: la variación interna de los componentes del sistema climático; factores externos y naturales, como incremento y disminución “de la actividad volcánica o la radiación solar”, y la intervención del hombre a través de la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y metano. No obstante, aseguró que “múltiples líneas de evidencia, utilizando diferentes métodos, muestran que la influencia humana es la única explicación plausible para los patrones y la magnitud de los cambios que se han detectado”.

Asimismo, la Comisión Europea, una de las siete instituciones de la Unión Europea, atribuyó a las actividades humanas las causas del cambio climático: “Influyen cada vez más en el clima y la temperatura de la Tierra”. Contempló que sus acciones como la quema de combustibles fósiles, cría de ganados, etc., adicionan “enormes cantidades de gases de efecto invernadero a los que se producen naturalmente en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global”.

“2011-2020 fue la década más cálida registrada, con una temperatura global promedio que alcanzó 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales en 2019. El calentamiento global inducido por el hombre está aumentando actualmente a un ritmo de 0,2 °C por década”, reportó.

En esa línea, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos estableció hasta el momento que “la evidencia científica continúa mostrando que las actividades humanas (principalmente la quema humana de combustibles fósiles) han calentado la superficie de la Tierra y sus cuencas oceánicas, lo que a su vez ha seguido afectando el clima de la Tierra”.

Expuso que esta certeza es respaldada por la Declaración sobre Cambio Climático de 18 Asociaciones Científicas, el Programa de Investigación de Cambio Global de EE. UU y el IPCC de la ONU.

“La influencia humana en el sistema climático es clara, y las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales”, se lee en un informe del año 2014 del Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas. También en su reporte de febrero de 2022 se destacó que el cambio climático “inducido por el hombre” es más intenso y habitual y ha ocasionado “impactos adversos generalizados y pérdidas y daños relacionados con la naturaleza y las personas, más allá de la variabilidad climática natural”.

Conclusión

Existe evidencia científica sobre la existencia del cambio climático promovido, particularmente, por actividades humanas. Su acelerado aumento en cuanto a la variación se atribuye a la influencia del hombre por la emisión de gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono. Por ello, calificamos lo que se dice en el video sobre el cambio climático como falso.

