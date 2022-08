El último 12 de agosto, en la inauguración del local central del movimiento regional Movimiento Arequipa Tradición y Futuro, el candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa Luis Justo Mayta Livisi adujo que Lima no producía productos agrícolas y que su Producto Bruto Interno (PBI) solo es de servicios y se beneficia de la producción de la Ciudad Blanca.

Luis Justo Mayta Livisi ya ha sido autoridad cuando fue electo en el 2006 como alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Ahora está intentando ser alcalde provincial de Arequipa.

Según el señor Mayta, el PBI de Lima solo consiste en los servicios que brinda, pues no produce “ni un kilo de papa”; aun así, agrega el candidato, en Lima construyen obras de gran envergadura. “En Lima, que no produce ni un kilo de papa y su PBI es solamente por servicios, es más alto, es cierto, se hace el tren eléctrico que cuesta 20.000 millones de soles, se hace el Metro (de Lima) que cuesta 33.000 millones de soles. Ahora van a hacer la carretera central que cuesta 15.000 millones de soles, y nosotros acá trabaja, trabaja, engorda, para qué, para que el que no produce nada tenga las mejores vías, tenga los mejores servicios”. Esta afirmación es falsa.

Según los últimos reportes trimestrales de actividad productiva departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde el 2019 la región de Lima sigue por encima de Arequipa en el índice de la producción agropecuaria.

Estadísticas sobre Producción agropecuaria. Fuente: INEI

Además, a lo largo de los años, según estadísticas del INEI, desde el 2008 Lima estuvo más años con el Valor Agregado Bruto (VAB) en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, por encima de Arequipa, por lo que cerró el 2021 con 13% VAB (Lima) y 5.7 VAB (Arequipa).

Estadísticas sobre Valor Agregado Bruto. Fuente: INEI

Con respecto a la papa

Una nota de prensa publicada el 22 de mayo del 2022 por el INEI y compartida por el Ministerio de Agricultura, advertía que la producción de la papa en nuestro país creció en un 13,4%. La producción de este producto se incrementó considerablemente en Lima hasta 65%.

Conclusión

Si bien Lima no es la mayor productora de papa en el Perú, como lo son Ayacucho y Puno, sí produce otros alimentos agrícolas y ha mejorado su productividad de este tubérculo en los últimos años. Por lo tanto, la afirmación del candidato Mayta es falsa.

