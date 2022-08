“Ministro de Energía de Japón se disculpa con el pueblo japonés y se inclina por 20 minutos debido al corte de electricidad que duró 20 minutos. Es decir, un minuto inclinado por cada minuto de corte”, anuncian varias publicaciones en Facebook desde julio de 2022. Estos posteos difunden una fotografía que supuestamente muestra a dicha autoridad inclinada en un estrado, aparentemente frente a la prensa y el público.

Al momento, este contenido contiene más de 1.000 interacciones en la red social, pero se trata de una información falsa.

La publicación señala que supuestamente un ministro de Energía de Japón se inclinó “por 20 minutos” para disculparse por un corte de electricidad. Foto: captura en Facebook.

La foto fue tomada en 2015 y muestra al expresidente de Honda Motor inclinado en una rueda de prensa

Mediante una búsqueda con la herramienta Who Posted What?, detectamos que este contenido no es reciente, sino que se encuentra en Facebook desde, al menos, el 2 de julio de 2016.

Por otro lado, a través de una indagación de imágenes en Tineye, descubrimos que la foto adjunta se encuentra en el archivo de Alamy desde el 2015. De acuerdo a la descripción, la persona que aparece inclinada es Takahiro Hachigo, quien en ese entonces ejercía de “nuevo presidente y director ejecutivo de Honda Motor Co”, una empresa de automóviles de origen japonés.

Comparación de imágenes. Foto: composición / captura en Alamy (arriba) / captura en Facbook (abajo).

Se reseña también que él llevaba a cabo su primera rueda de prensa realizada “en su oficina central en Tokio (capital de Japón) el lunes, 6 de julio de 2015″. Honda Motor publicó un resumen del discurso de este director ejecutivo. Según el texto, abordó principalmente la globalización del mercado de la compañía y la fabricación de productos exclusivos. En ninguna parte destaca alguna “disculpa” de este modo por un corte energético.

No obstante, Takahiro Hachigo dejó el cargo en el año 2021. Desde el 1 de abril de ese año, Toshihiro Mibe ocupa la presidencia de esta empresa de vehículos, como informa la nota de prensa de la compañía.

No hay evidencia de que un ministro de Energía” pidió disculpas inclinado por 20 minutos por un corte de luz

En la búsqueda no hallamos ningún reporte oficial ni periodístico sobre este suceso, solo encontramos un artículo de la BBC de 2014 que comunicó cómo Yuko Obuchi, la entonces titular del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, renunció a su cargo: se inclinó y pidió disculpas ante una rueda de prensa. La entonces autoridad era acusada de un “mal uso de los fondos de sus grupos de apoyo político y otras donaciones”.

Sin embargo, no se indica que dichas disculpas se hayan dado por un corte de electricidad o de energía, mucho menos que ello haya durado 20 minutos.

Por otro lado, al momento, no hay un puesto exclusivo de “ministro de Energía” en Japón, como se expone en la lista de ministros del gabinete de Fumio Kishida, el actual primer ministro del Gobierno.

Los anuncios sobre posibles cortes de electricidad en los últimos meses estuvieron a cargo del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, según se constata en algunos reportes periodísticos que provienen de la emisora pública NHK y Japan Times. Ambos informes de marzo de 2022 indicaron que tras un sismo se produjo un apagón temporal en el país, por lo que, Koichi Hagiuda, exministro de esta cartera, exhortó a sus ciudadanos a que ahorren energía.

Como lo señala la página del Gobierno Japonés, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria fue establecido el 2001, pero tiene sus orígenes en 1949, con la creación del Ministerio de Comercio e Industria. Actualmente, esta cartera gestiona las políticas en asuntos energéticos, particularmente, desde la Agencia de Recursos Naturales y Energía, constituida en 1973.

Esta agencia contempla que “los desastres naturales como tifones, inundaciones y terremotos pueden dañar la infraestructura eléctrica y provocar cortes de energía” o apagón. Japón experimenta “cortes de suministro de energía” desde hace años, de acuerdo al informe de NTT Facilities Inc., publicado en 2017. El reporte señaló que este evento se agudizó aún más tras el accidente nuclear de Fukushima, que provocó un terremoto y tsunami en 2011 en el país. El texto presenta medidas para reducir el impacto.

Conclusión

No existe ningún reporte oficial ni periodístico de que un ministro haya dado esta forma de disculpa por un corte energético. En Japón no existe el Ministerio de Energía. Los asuntos energéticos son gestionados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria. La foto expuesta fue capturada en 2015 y no aparece ningún ministro, sino el entonces presidente de Honda Motor en su primera conferencia de prensa. Por ello, calificamos estos post como falsos.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).