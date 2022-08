No, la marca de bebidas Coca-Cola no está donando “580 refrigeradoras y minineveras”

A través de Facebook, una página ha compartido un anuncio usando la imagen de la compañía de bebidas Coca-Cola. Se trata de una supuesta donación de 580 refrigeradoras y minineveras “que no se pueden vender” debido a daños menores.

El posteo indica que sorteará los productos al azar para las personas que comenten y que se registren en un enlace externo. No obstante, esta publicación es falsa: es un caso de clickbait. Pese a ello, el anuncio ha sido compartido más de 900 veces desde el 10 de agosto.

Publicación falsa que toma el nombre de la empresa Coca-Cola. Foto: captura de Facebook

“Estamos encantados de anunciar que vamos a donar 580 refrigeradoras y minineveras que no se pueden vender por tener algunos arañazos y daños menores”, inicia la publicación de la página de Facebook ‘Coca-Cola 2022 FANS’.

Luego, el texto continúa: “Todas las máquinas están funcionando bien, por lo que se las enviaremos al azar a quien escriba ‘LISTO’ y se registre aquí”. Acto seguido, adjuntan un enlace recortado que deriva a un sitio externo.

En los comentarios, la página indica a los usuarios que “la condición principal para recibir este premio” es compartir la publicación en 10 grupos de Facebook.

La página que ofrece la supuesta donación no es oficial

En primer lugar, la cuenta de Facebook que publicó el aparente anuncio, “Coca-Cola 2022 FANS”, no pertenece a Coca-Cola. Es una página no oficial y que no cuenta con la insignia de verificación. Además, fue creada el 10 de agosto de 2022, el mismo día que difundió el posteo viral.

Sumado a ello, se trata de un caso de clickbait, es decir, un texto llamativo que incita a clicar un enlace, aunque el contenido resultante sea dudoso y no guarde relación con lo anunciado. De hecho, el link de la publicación redirige al sitio web “trabajos2019.com”, a una entrada sobre ‘trabajar en Coca-Cola’.

La página contiene numerosos anuncios publicitarios. Ahí, un texto detalla cómo postular a la empresa de bebidas gaseosas, pero no dice nada sobre la supuesta donación de refrigeradoras ni contiene ningún formulario de registro. Incluso, hacia el final de la nota, aparece el siguiente descargo:

“Esta página no forma parte de The Coca-Cola Company, esta página solo brinda información acerca de trabajos y empleos que brinda la compañía, recuerde obtener más información desde su página oficial de coca-cola.com”.

No hay registros de que Coca-Cola esté donando “580 refrigeradoras y minineveras”

Tras una búsqueda por palabras clave, no encontramos evidencias de que la empresa trasnacional esté obsequiando 580 refrigeradoras o minineveras. Esto no ha sido anunciado en sus canales oficiales ni hay reportes de la supuesta donación en medios de comunicación.

Por el contrario, anuncios similares sobre “regalar minineveras” han circulado anteriormente como una modalidad de estafa. Según explicó la Oficina de Seguridad del Internauta de España, se detectó una campaña de mensajes de WhatsApp que usurpaba el nombre de Coca-Cola para dirigir a los usuarios a un sitio web fraudulento y obtener sus datos personales.

Pese a que no es el mismo portal al que dirige el posteo viral, el modo de captación es parecido: un anuncio promete regalos por el aniversario de Coca-Cola, solicita datos personales y pide compartir la promoción a más personas.

Conclusión

La publicación que ofrece una supuesta donación de “580 refrigeradoras y minineveras” a nombre de la compañía Coca-Cola es un clickbait. El enlace redirige a un portal web que no tiene relación con la información original, y que presenta numerosos anuncios publicitarios. Asimismo, la empresa de bebidas no ha indicado que esté donando los productos en cuestión. En consecuencia, calificamos este anuncio como falso.

