Circulan en Facebook posts con cientos de miles de interacciones, compartidos un número similar de veces, que afirman que la fondista nacional, ganadora de múltiples certámenes, Gladys Tejeda, no es auspiciada por ninguna marca de ropa. Sin embargo, la información es falsa. La atleta cuenta con sponsors al menos desde el 2014.

Una de las publicaciones virales que afirman que ninguna marca auspicia a Tejeda

¿Quiénes patrocinan a Tejeda?

Revisamos las páginas oficiales de la atleta en Facebook e Instagram, y encontramos varias publicaciones publicitando marcas . Por ejemplo, el 5 de agosto posteó unas fotos en paisajes andinos con una pelota y vestimenta de Nike. Etiquetó a la empresa, la cual vende equipamiento deportivo, como ropa y calzado; incluyó su lema y avisó que se trataba de publicidad.

Publicación de Facebook de Gladys

El 6 de julio pasado, después de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar en Colombia, escribió un sentido post en el que agradeció, entre otros, a las compañías que la han apoyado: Toyota, Diners Club y Nike.

Publicación de Facebook de Gladys Tejeda después de haber ganado la medalla de oro en los últimos juegos bolivarianos

Una de las imágenes más antiguas de su Instagram la muestra compitiendo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, vistiendo Under Armour. En la instantánea más añeja de su Facebook está participando en la Maratón de México en 2014, usando Asics.

Fotos de la maratón en los Juegos Olímpicos de Río y en México, respectivamente

¿De dónde proviene el bulo?

En las fotografías adjuntas al viral, se puede leer en el pecho de la corredora “Toronto 2015″, juegos panamericanos llevados a cabo en Canadá, en los que Tejeda compitió el 18 de julio y quedó primera. Sin embargo, fue desclasificada porque se le encontró en sus análisis de dopaje una sustancia prohibida.

En las fotos tomadas del evento, en la vestimenta de la corredora no se puede ver ninguna marca. Por esas fechas, el presidente del Comité Olímpico de ese entonces, José Quiñones, le aclaró a RPP que la institución no permitía que sus atletas estén en las zonas de competencia con sponsors. Es decir, que no podían llevar los logos de las empresas que los representaban en torneos oficiales.

Foto viral de los Juegos Panamericanos Toronto 2015

Conclusión

La información viral que afirma que la fondista nacional Gladys Tejeda no es auspiciada por ninguna marca de ropa o, en general, por alguna otra, es falsa. La atleta cuenta, en la actualidad, con tres empresas patrocinadoras. A lo largo de su carrera, ha tenido varios sponsors.