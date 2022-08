Es falso que Perú tenga la gasolina más cara de América

El último 13 de julio, el candidato al Gobierno Regional de Puno por el Frente Esperanza, Fernando Salas Tapia, en una entrevista para Radio TV Continental, mencionó que el Perú tiene la gasolina más cara de toda América.

“La gasolina 95 está 32 soles, la gasolina 90 está 26 soles; o sea, ¿dónde se ha visto esto? Es el país que tiene la gasolina más cara de toda América. Me refiero a América del Sur, América del Norte”.

Fernando Salas Tapia es ingeniero económico y está afiliado al partido político Frente Esperanza.

PerúCheck se contactó con él para conocer cuál había sido su fuente, pero no obtuvo respuesta.

Bloomberg

De acuerdo a un reporte de Bloomberg basado en los datos del Ministerio de Hacienda de Colombia, en Perú, el precio del galón de gasolina en el mes de julio era de US$ 6,3 en promedio y estaba por encima de todo el continente. Sin embargo, en este cuadro, que fue replicado en muchos medios, no figuraba Uruguay, que, según globalpetrolprices.com, Statista y la base de datos de las Naciones Unidas, tiene precios de gasolina por encima de los del Perú.

Gráfico no incluyó Uruguay. Fuente Ministerio de Hacienda de Colombia - Bloomberg

Según los datos de la Global Petrol Prices, desde junio del 2022 hasta el cierre de esta nota, el litro de la gasolina en Uruguay costaba US$ 2,01 y en Perú el precio más alto que se registró en esas fechas fue de US$ 1,69. En un galón, la diferencia es de US$ 1,20.

Precios de gasolina de Uruguay en julio. Foto: captura Global Petro Prices

Precios de gasolina de Perú en julio. Foto: captura Global Petro Prices

Comparación

Según Ancap, la empresa integrada de energía de propiedad estatal uruguaya, desde febrero del 2022 y hasta el cierre de esta nota, el precio máximo del litro de gasolina de 95 a nivel nacional para los consumidores, decretado por el Poder Ejecutivo, era de 80,88 pesos uruguayos; en dólares: 2 dólares con 1 centavo.

En Perú, según Facilito de Osinergmin, el precio promedio del litro de gasolina de 95 a nivel nacional fue de US$ 1,76. El precio máximo fue de 31,98 soles el galón, que fue registrado el 5 de julio.

Conclusión

La gasolina más cara de toda América se vende en Uruguay, como lo indican Global Pretol Prices, Statista y las Naciones Unidas. La afirmación del candidato Salas es falsa.

Fact-checking elaborado por Breiner Oquendo para la alianza PerúCheck.

