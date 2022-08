Es falso que video evidencie que el director general de la OMS no se haya vacunado contra la COVID-19

En Facebook y Twitter, internautas aseguran que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, admitió no haber recibido la vacuna contra la COVID-19 en un video —que, aparentemente, muestra una entrevista a la autoridad—.

“¡Bombazo! El director de la OMS no se puso la experimental a modo de ‘protesta’ dejando perplejo al entrevistador”, alertan algunos post. En otras publicaciones se describe que Tedros Adhanom aceptó no haber sido inmunizado “por solidaridad con los países africanos y los países pobres a los que no ha llegado la vacuna”.

Las transcripciones en español, expuesta por las publicaciones, son confusas y no se logra leer que Tedros Adhanom haya dicho que no se haya inoculado. Supuestamente, el entrevistador le pregunta cuándo recibió su primera dosis y él al parecer evade la interrogante. Pero ofrece este comentario, según los post: “Sabes, todavía yo siento como si sé a dónde pertenezco, (a) un país pobre llamado Etiopía, en un continente llamado África. Y quería esperarme hasta que África y otros países en otras regiones que habían estado lentos comenzaran con su vacunación. Así que, en otras palabras, yo estaba protestando (porque) estamos fracasando”.

Estos contenidos han superado los 1.000 me gusta y 40.000 reproducciones en las redes sociales, pero divulgan una información falsa.

Publicación afirma falsamente que Tedros Adhanom no se vacunó. Foto: captura en Twitter.

El video está adulterado. Tedros Adhanom aseguró que recibió su primera dosis en mayo de 2021. La OMS presenta un archivo del momento de esta vacunación

El entrevistador que aparece en el contenido en cuestión es Jon Cohen, quien es redactor de la revista Science. A través de Twitter, diversos cibernautas le consultaron acerca de este post viral y él respondió que son “mentiras” (1 y 2). Inclusive en varios mensajes por esta red social invitó a leer un artículo en Science que, según él, contiene la “verdad” sobre esta desinformación.

Jon Cohen descarta la veracidad del clip viral sobre Tedros Adhanom. Foto: composición / capturas en Twitter - Jon Cohen.

Dicho texto es una entrevista a Tedros Adhanom, la cual se llevó a cabo el 12 de junio de 2021 “en la sede de la OMS”, pero el artículo fue publicado el 18 de junio. Son preguntas y respuestas del diálogo entre Jon Cohen y la autoridad. En un apartado, que se halla casi al final, se le interroga sobre cuándo recibió su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y el director general de la OMS dijo que fue el 12 de mayo de 2021.

A continuación, adjuntamos el extracto del informe de Science, en el que se aborda este punto, y, además, resaltamos en negritas aquellas frases que han sido tomadas en el clip viral para desinformar:

—Cohen: Quiero preguntarle sobre su propia vacunación. ¿Cuál fue la fecha en que recibiste tu primera inyección?

—Adhanom: 12 de mayo.

—Cohen: Usted es el director de la OMS. Podrías haber dicho en diciembre de 2020: “Estoy listo”. ¿Por qué esperaste?

—Adhanom: Siento que sé a dónde pertenezco: a un país pobre llamado Etiopía, en un continente pobre, África. Con los privilegios que tengo aquí, tal vez tuve la oportunidad de tenerlo primero. No quiero usar eso, porque quiero que me recuerden todos los días que la vacunación debe comenzar en África. Quería esperar hasta que África y otros países de otras regiones, países de bajos ingresos, comenzaran a vacunar. Tengo experiencia como trabajador de la salud y estoy en uno de los grupos de riesgo. Estaban comenzando a vacunar a los trabajadores de la salud y los grupos de riesgo (en África) en ese momento, así que pensé que era mi turno. Estaba revisando mi turno, en realidad, en comparación con lo que tendría en África, no en Ginebra, yo estaba protestando.

—Cohen: ¿Qué vacuna recibió?

—Adhanom: Ni siquiera pregunté. (Un asistente) estaba conmigo y tuvo que preguntar. Pero no me importaba.

—Cohen: ¿Cómo te sentiste una vez que te vacunaste?

—Adhanom: Sigo sintiendo que estamos fallando. Estaba teniendo mi oportunidad con decepción.

Jon Cohen supuso en uno de sus tuits que el video, expuesto por los post, es una secuencia del documental “Cómo sobrevivir a una pandemia”, adjuntado en HBO, una cadena de televisión por suscripción. Dicho material audiovisual trata sobre la producción y distribución de las vacunas contra la COVID-19 y también se encuentra archivado en la plataforma de películas IMBb que cuenta con Jon Cohen como uno de los integrantes del reparto.

El director del documental, David France, también se pronunció en diálogo con Associated Press (AP). Explicó que en la intervención la autoridad dijo que esperó una mejor equidad de vacunas antes de inmunizarse.

Precisó que el motivo de la espera para recibir su propia vacuna fue “la parte central de su respuesta” y que eso se incluyó en la película.

El 12 de mayo de 2021, Tedros Adhanom a través de un tuit dio a conocer que estaba recibiendo la vacuna contra la enfermedad del coronavirus en un hospital de Suiza . “Las vacunas salvan vidas. Es fundamental que lleguen a todos los condados lo antes posible. Si, como yo, vive en un país donde hay vacunas disponibles, vacúnese cuando sea su turno”, añadió. Adjuntó una fotografía en su mensaje.

Vacunación del 12 de mayo de 2021. Foto: captura en Twitter / Tedros Adhanom.

Además, en el video titulado “Together” y emitido por la cuenta de YouTube de la OMS, se puede visualizar cómo el director general es inmunizado desde el segundo 50. Se trata de la misma escena que difundió como imagen la autoridad en el anterior tuit. El archivo fue publicado el 14 de mayo de 2021 y en la descripción se señala que se trata de una inyección contra la COVID-19.

Conclusión

El video de la entrevista al director general de la OMS, que expone las publicaciones en redes sociales, está adulterado. En el diálogo original, Tedros Adhanom admite haber recibido su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, el 12 de mayo de 2021. Dos días después, la institución de salud difundió un video del momento en el que la autoridad era inmunizada contra dicha enfermedad. Por ello, calificamos estos post como falsos.

