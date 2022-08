En Facebook y Twitter, se ha viralizado una supuesta declaración del saliente primer ministro, Aníbal Torres. De acuerdo con el texto, el catedrático habría dicho que el presidente Pedro Castillo “roba por necesidad”, y que los montos por los que se le acusa serían “ínfimos respecto a otros gobiernos”.

Sin embargo, esta publicación es falsa. La aparente cita de Torres fue difundida por el portal apócrifo “La Repúlbica”, el cual comparte contenido falso a través de Twitter. Aun así, la captura del posteo ha sido compartida más de 400 veces en lo que va de agosto.

Publicación falsa que toma un nombre similar a La República. Foto: captura de Twitter

La publicación viral se presenta como de “última hora” y adjudica a Aníbal Torres la cita: “El presidente roba por necesidad”. El perfil de Twitter que emitió el titular se llama “La Repúlbica” (@IarepubIica), y el posteo data del 1 de agosto de 2022.

El tuit agrega el siguiente texto: “El primer ministro resaltó que los montos por los que se acusa al presidente Castillo son ‘ínfimos respecto a otros gobiernos’ y que fueron destinados a cubrir ‘gastos familiares urgentes’”.

El posteo se ubica en el contexto de las recientes declaraciones del ex secretario general del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, ante la Fiscalía. En estas, asegura haber entregado al mandatario un sobre con S/ 30.000, según indicó un reportaje de “Panorama”.

La cuenta de Twitter “La Repúlbica” es apócrifa

Como ya hemos desmentido en anteriores ocasiones (1, 2, 3, 4 y 5), el usuario de Twitter que propagó la supuesta declaración de Aníbal Torres, “La Repúlbica”, es una cuenta falsa que se autodefine como parodia. En su descripción coloca: “la verdad del mañana”, y se dedica a difundir contenido falso.

El perfil en cuestión utiliza un nombre y una imagen similares a los de este diario, lo que puede resultar engañoso. Cabe resaltar que, a la fecha, La República no ha difundido la aparente cita del exministro de Justicia.

De igual modo, tras una búsqueda por palabras clave, tampoco hallamos registros fiables de que el saliente titular de la PCM haya referido que Pedro Castillo “roba por necesidad” ni las otras frases atribuidas a él.

Por el contrario, el último 20 de julio, durante una conferencia de prensa, el primer ministro aludió a las declaraciones de Zamir Villaverde y Karelim López para afirmar que no existen pruebas contra el mandatario:

“Todos son indicios, contradictorios, presunciones, pero pruebas no existen. Se ha liberado a dos personas para que aporten pruebas, pero no lo aportan porque no lo tienen, porque no existen”, manifestó Torres.

Conclusión

El posteo viral que atribuye una declaración al saliente titular de la PCM, Aníbal Torres, acerca de que “el presidente roba por necesidad” es falso. El tuit original fue publicado por la cuenta parodia “La Repúlbica”, que difunde desinformación en Twitter. Asimismo, no hay registros de que Torres haya expresado la supuesta cita. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

