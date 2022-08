Desde hace algunos años, circula por internet una frase atribuida al magnate y dueño de Microsoft, Bill Gates, que dice lo siguiente: “Si naciste pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, eso sí es tu culpa”. Las publicaciones que la referencian suelen ser compartidas cientos o miles de veces, así como obtener similar cantidad de reacciones; sin embargo, no existe rastro alguno de que esta haya sido pronunciada o escrita por el famoso filántropo.

Ningún registro oficial de la frase

La web Quote Investigator, especializada en investigar citas, ha hecho un estudio minucioso al respecto. S u conclusión es que no existe evidencia de a quién realmente le pertenecen estas palabras . Además, no hay registro confiable que las relacione a Gates.

Según la plataforma, una de las primeras apariciones de la frase en internet data de febrero de 1997 y le corresponde al usuario BentAyu, que la usó como parte de una discusión en el foro de Usenet.

La primera atribución al magnate encontrada por esa página se remonta al 1 de julio de 2008, 11 años después. En esa ocasión, el internauta Deepak Sajitha envió una “cadena” en el grupo de Google CETAA66.

Declaraciones parecidas

Quote Investigator también compila algunas citas bastante parecidas en significado. En 1903, en el volumen 17 de The Open Court, una revista estadounidense dedicada a las ciencias religiosas, Muriel Strode escribió “no es un estigma usar harapos; la desgracia está en seguir usándolos”, en referencia a mantenerse pobre.

En 1909, de acuerdo a esta web, la poeta Ella Wheeler Wilcox, en un ensayo titulado “Para lograrlo, sé positivo”, consigna lo siguiente: “No es, dirás, culpa tuya haber nacido en el fondo de la pobreza y no es el valor del otro lo que le hizo nacer príncipe. Pero depende completamente de ti si permaneces toda tu vida en la pobreza”. Este modo de pensar coincide con la filosofía del “self made man” estadounidense, según la cual el éxito depende enteramente de uno y no de las condiciones externas.

La plataforma también refiere a una noticia del diario Argus-Courier de Petaluma en California. En ella, se narra la asunción al mando de Henry Ross como presidente del Consejo de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) del distrito. En esa velada, un señor de apellido Long habría dicho que “todos los hombres son creados iguales; pero es tu culpa si te quedas así”.

¿Qué citas de Gates sobre la pobreza sí están registradas?

En una entrevista a Ari Shapiro para la National Public Radio (NPR) que data del 2018, el magnate reconoce que para las personas pobres de Estados Unidos es bastante difícil lidiar con la burocracia de los distintos departamentos del Estado como Vivienda, Salud y Educación, supuestamente encargadas de mejorar su condición. También, que para mejorar la tasa de erradicación de la pobreza en ese país son necesarias políticas que permitan conocer el entorno del afectado.

Además, contrario a la frase viral, el multimillonario sostuvo en un video que las circunstancias externas también influyen en las condiciones precarias. Primero, señaló que las personas en pobreza extrema gastan la mayor parte de su energía mental en pensar cómo conseguir alimento . Luego, que las niñas deben cumplir múltiples labores hogareñas como reunir la comida y el agua. Esto, según él, muchas veces, no les permite tener tiempo para cumplir con sus compromisos escolares. “ Si eres extremadamente pobre, tu tiempo y energía se centran en solo sobrevivir”, mencionó .

En el clip, también toma como ejemplo a China para destacar la necesidad de que un Estado invierta en distintos ejes fundamentales para combatir la pobreza, como alimentación, salud y educación.

Por último, según el medio Quartz, la fundación que dirige el filántropo mencionó, en un reporte de setiembre de 2018, que la calidad de la gobernanza influye mucho en cómo se abordan los problemas esenciales vinculados a este mal.

Conclusión

Frase apócrifa que señala que “si naciste pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, eso sí es tu culpa” circula desde hace tiempo en internet y se la atribuye a Bill Gates. Sin embargo, no existe registro alguno que pruebe esto. Por el contrario, las actitudes y declaraciones del magnate abonan a que este está en favor del nivel de complejidad del asunto. Por lo tanto, es falso.

