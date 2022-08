“Última hora. Se cumple la profecía de la Biblia. Lluvia de serpientes”, advierten varias publicaciones en Facebook desde el 21 de julio de 2022. Al posteo acompaña una imagen que muestra, supuestamente, a estos reptiles cayendo desde el cielo y postrados sobre una playa.

Las publicaciones concentran más de 1.000 interacciones, pero difunden información falsa.

Usuarios advierten que imagen evidencia una "lluvia de serpientes"? Falso. captura en Facebook.

La imagen es un montaje. No existe un fenómeno natural llamado “Lluvia de serpientes”.

Una búsqueda en Google reveló la fotografía original archivada en Wikimedia. En esta no se presenta a serpientes enrolladas y cayendo del cielo. Según este sitio web, se trata de “moldes de muchas lombrices en la playa”.

Comparación de imágenes. Foto: composición / captura en Wikimedia (arriba) / captura en Facebook (abajo).

“Foto original tomada por Nick Veitch en Ballyholme Beach, Bangor, Irlanda del Norte”, se puede leer en la descripción también. Irlanda del Norte es uno de los países europeos de Reino Unido.

Un artículo de British Sea Fishing explicó que esta especie de “gusano marino” recibe el nombre de “Arenicola marina” y que se encuentra también en las “costas arenosas y fangosas de las Islas Británicas”. “La lombriz, Arenicola marina, es una fuente vital de alimento para las aves zancudas y los peces, además de desempeñar un papel clave en la pesca como fuente de cebo”, arguyó por su parte un informe de la Universidad de Hull.

El archivo de Wikimedia, además, precisó que la fecha de carga de la pieza a la plataforma fue el “11 de enero de 2006″. Es decir, la imagen no puede graficar ninguna noticia de “última hora”, como alertan los post.

Incluso, detectamos que el ofidio enrollado que se montó en la imagen adulterada se encuentra en la nota “Las 10 serpientes más venenosas del mundo” en el portal The Most 10. El contenido fue publicado el 23 de marzo de 2012.

Según este reporte, dicha instantánea exhibe a la serpiente de cascabel o a la serpiente rata —que no necesariamente son iguales—. A modo de crédito se lee este texto: “@2005WilliamsBates”.

Comparación de imágenes. Foto: composición / captura en The Most 10 (arriba) / captura en Facebook (abajo).

Por otro lado, tampoco encontramos evidencias científicas de un fenómeno natural llamado “Lluvia de serpientes”. Solo encontramos artículos de The New York Times y The Hindu que informan cómo aparecieron serpientes y otros reptiles en casas y espacios públicos de California (Estados Unidos) y Telangana (India). Explican que este suceso inusual se produce cuando el hábitat de estos animales se encuentra degradado debido al desarrollo excesivo urbano, incendios forestales, sequías, inundaciones o fuertes lluvias.

Finalmente, el link adjunto de las publicaciones virales no brindan ninguna información al respecto.

Conclusión

La imagen no comprueba una “lluvia de serpientes”. Está manipulada digitalmente. La original muestra solo a lombrices en una playa, es decir, no aparecen serpientes enrolladas en la arena, ni cayendo del cielo. Además, no hay evidencia científica de que ocurra este supuesto evento. Por ello, calificamos como falso el post.

