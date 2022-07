“Filipinas. Aquí algunas imágenes del terremoto magnitud 7.2 que sacudió el norte de la isla filipina de Luzón hace algunas horas”, describen publicaciones en Facebook sobre 12 piezas adjuntas. Los post concentran más de 500 interacciones, pero varias fotografías no grafican los efectos del reciente sismo, producido en el país asiático el 26 de julio de 2022.

Estas fotos fueron tomadas tras los terremotos de 2012, 2013 y 2016

Luego de una búsqueda de imágenes en Google y TinEye, descubrimos que la escena de la foto 1 está contenida en un informe de El Periódico, difundido el 15 de octubre del 2013. “Varios filipinos observan la destrucción causada en la catedral de San Pedro, en Loboc, este martes”, se reseña. Loboc es un municipio ubicado en la provincia de Bohol en Filipinas.

Dicho medio español atribuye como autor a “Robert Michael Poole”. También Daily Mail la concentra en su reporte de esa misma fecha. Relató que la pieza exhibe cómo “la gente pasa frente a la iglesia dañada de San Pedro en Loboc”.

Por su parte, la foto 2, que es similar a la imagen 1, fue expuesta en un artículo de The Guardian, publicado el 16 de octubre de 2013. En la leyenda se precisó también que se trata de la afectada “iglesia de San Pedro”. Además, se mencionó a “Robert Michael Poole” como el fotógrafo.

En ese entonces, los textos reportaron que dichas instantáneas mostraban el resultado del terremoto de magnitud 7,2 generados en la isla filipina de Bohol y sus alrededores, el martes 15 de octubre de 2013.

Una representación parecida a la foto 3 fue detectada en Alamy, una agencia británica de fotografía. De hecho, aquí se expone que ambas presentan los mismos elementos de composición, así como los personajes.

“Los residentes caminan a lo largo de una carretera dañada causada por un terremoto en Guihulngan, Negros Oriental, en el centro de Filipinas, el 7 de febrero de 2012 (...) Se sabe que 15 personas han muerto, mientras que varias ciudades remotas han quedado aisladas debido a los daños en carreteras y puentes. Reuters / Erik De Castro”, describió el repositorio.

Inclusive el archivo de la agencia de noticias Reuters confirma que se trata de una imagen que muestra una consecuencia de un sismo en territorio filipino, ocurrido en febrero de 2012.

En tanto, la foto 4 ha sido encontrada en un informe de Reuters, fechado el 8 de diciembre de 2016. En el texto se aborda sobre un movimiento telúrico en Indonesia sucedido hace cinco años.

En la descripción se lee: “Los equipos de rescate indonesios reanudaron el jueves los esfuerzos de búsqueda en la provincia de Aceh tras un terremoto que dejó más de 100 muertos y cientos de heridos. En la imagen, un hombre recoge enseres de una tienda destruida en Meureudu, Pidie Jaya, en la provincia indonesia de Aceh, el 8 de diciembre de 2016″. En el crédito, el medio se atribuye la autoría y también citó a “Darren Whiteside”.

Sobre las otras imágenes que expone el post

Las escenas de viviendas destruidas de las piezas 5 y 6 se exponen en un informe de Vatican News, que aborda el sismo en Filipinas ocurrido recientemente. Describió que la primera presenta a “personas caminando por una propiedad dañada en el municipio de Bangued, en la provincia de Abra” y la segunda, a una propiedad derribada en este mismo municipio.

En los créditos se menciona al representante de la provincia filipina de Abra, Ching Bernos. La página web de la Agencia de Información de Filipinas contiene estas piezas junto al pronunciamiento de dicha autoridad sobre el reciente evento natural.

También, una representación similar a la imagen 7 fue expuesta en un reporte de la Agencia de Noticias de Filipinas sobre este siniestro. Relató que esta muestra una casona destruida en el municipio de Vigán, situado en la provincia de Ilocos Sur. Citó como autor a Berniemack Arellano, un usuario que en Twitter difundió esta pieza indicando que se trataba de un efecto del reciente sismo.

En tanto, las instantáneas 8, 9 y 10 fueron descubiertas en un hilo del último 26 de julio en la cuenta de Ash Petro, que, según Twitter, es socióloga filipina y estudiante de política pública. Reseñó que la imagen 8 presenta cómo quedó la “catedral de Vigan después del terremoto”, producido recientemente. De hecho, la página de Facebook del municipio de Vigan difunde una escena similar sobre esta propiedad religiosa.

La usuaria aseguró que las demás imágenes 9 y 10, que exhiben automóviles enterrados bajo escombros, fueron tomadas en Vigan tras el reciente movimiento telúrico. Del mismo modo, la Agencia de Noticias de Filipinas reportó que estas piezas son efectos de este evento natural.

En tanto, la pieza 11 muestra un fragmento de un video que fue reportado por muchos medios de comunicación, incluido La República, que informaron sobre este sismo. La Agencia de Noticias de Filipinas comunicó que se trata de “una torre de vigilancia en Bantay, Ilocos Sur” del cual caían escombros tras el reciente terremoto.

Por último, sobre la imagen 12 no encontramos ningún registro por lo que no podemos asegurar si corresponde o no a las consecuencias del terremoto en Filipinas del 26 de julio de 2022.

Conclusión

Cuatro de las imágenes expuestas en estas publicaciones no muestran efectos del terremoto en Filipinas, sucedido el 26 de julio de 2022. Tres fotos fueron tomadas tras los sismos en territorio filipino en 2013 y 2012. En tanto, la otra fue capturada luego de un movimiento telúrico en Indonesia en 2016.

Por otro parte, sobre una instantánea del post no hemos encontrado evidencias para determinar si expone o no daños del reciente terremoto. Pero, según reportes, las demás sí presentan escenas producto de este siniestro. Por ello, calificamos estos post como engañosos.

