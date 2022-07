En Facebook, usuarios han difundido la captura de pantalla de un tuit en el que se observa la foto de una portada del periódico The Times. Además, la descripción de la imagen indica que en 1987 el medio informó que 50 millones de vacunas contra la viruela del mono estaban contaminadas con VIH.

“El 11 de mayo de 1987, el London Times informó en su portada: ‘La OMS entregó 50 millones de vacunas contra la viruela del mono, estas provocaron el SIDA a los africanos’”, se lee en el texto.

Sin embargo, la información, que proviene de una cuenta suspendida de Twitter, es engañosa. A pesar de que la portada del diario es real, no hay una relación probada entre la vacuna y el sida.

Publicación viral en redes sociales. Foto: captura LR/Facebook

No existe una vacuna contra la viruela del mono

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viruela símica o viruela del mono es similar a la viruela, infección ocasionada por el virus del Orthopoxvirus, que fue erradicado en 1980. Además, la organización detalla que “las vacunas utilizadas durante el programa de erradicación de la viruela también proporcionaron protección contra la viruela símica”.

De igual modo, el tratamiento autorizado para la viruela de mono es un “antivírico desarrollado para el tratamiento de la viruela”. Es decir, no se ha desarrollado una solución exclusiva para la viruela símica.

El 1 de julio de 2022, France 24 informó que el laboratorio danés Bavarian Nordic es “el único que fabrica una vacuna homologada específicamente contra la viruela del mono”.

¿Qué dice el artículo de The Times publicado el 11 de mayo de 1987?

Accedimos a la nota completa del diario The Times titulada “Vacuna contra la viruela ‘desencadenó el virus del Sida’” (”Smallpox vaccine ‘triggered Aids virus’”). En el texto, se informa sobre un estudio en desarrollo debido a un caso particular de un soldado con sida, que fue diagnosticado tiempo después de ser inoculado contra la viruela.

El centro médico Walter Reed planteó la posibilidad de una relación entre la enfermedad del joven militar de 19 años y la campaña de erradicación de la viruela que fue organizada por la OMS.

¿La razón? “El recluta que desarrolló Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) luego de la vacuna llevó una vida sana durante la secundaria. Recibió varias inmunizaciones seguidas de la primera contra la viruela”. Dos semanas después se enfermó y tuvo síntomas de VIH. “No hubo evidencia de que el recluta estuvo involucrado en una actividad homosexual”.

En el artículo, no se detalla otro tipo de prueba o casos que establezcan una conexión entre la inmunización y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Por otro lado, solo se hace mención a la OMS para comunicar que la organización fue responsable del programa que duró 13 años para la erradicación de la viruela. Incluso, en el artículo, el médico Robert Gello dijo: “No se puede culpar a la OMS, pero si la hipótesis es correcta, se trata de una situación trágica”. Es decir, solo se manejó como una hipótesis.

Además, en el texto no aparece la cita difundida en Twitter: “La OMS entregó 50 millones de vacunas contra la viruela del mono, estas provocaron el SIDA a los africanos”.

La teoría fue desestimada

Irish Independent informó que la “teoría que sugería que la epidemia de Sida es un resultado de la erradicación mundial de viruela fue desestimada”. El científico Arie Zuckerman, profesor de Microbiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que no hay pruebas que confirmen la hipótesis.

“No hay bases científicas para la sugerencia de que la vacuna contra la viruela causó una epidemia de Sida”, aclaró el especialista.

Además, Zuckerman expuso que “el caso del militar no puede explicar una epidemia en África y que incluso si la vacuna en algún escenario desencadena Sida, la persona moriría rápidamente, no se desarrollaría la enfermedad. La teoría no tiene sentido”.

Artículo que desestima la teoría

Conclusión

Es falso que el diario The Times informó que la OMS entregó 50 millones de dosis de la vacuna contra la viruela de mono infectadas con VIH. Aunque el medio sí publicó en 1987 una teoría que vinculó la inoculación con el sida, no se trató de la viruela símica. Tampoco involucró a la OMS.

Asimismo, la hipótesis fue desestimada por falta de bases científicas. Por tanto, debido a que se utilizó un artículo real para difundir información falsa, calificamos la publicación como engañosa.

