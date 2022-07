“Bicarbonato de sodio cura el cáncer. Por cierto en muchos países se está empezando a prohibir su venta al público”, alertan muchas publicaciones en Facebook. Además, difunden un video, con más de 900 reproducciones, que expone un reporte periodístico de ATV Noticias, del programa De películas conducido por Verónica Ayllón.

Este contenido, de acuerdo a la herramienta Who Posted What, circula desde el año 2018. Sin embargo, presenta información falsa.

La publicación que asegura que el bicarbonato de sodio cura el cáncer. Foto: captura en Facebook.

Al momento, no hay estudios que prueben que el bicarbonato de sodio cura el cáncer

En diálogo con Verificador de La República, Omar Reyes, experto en oncología pediátrica, dijo que en algunas quimioterapias se usan ampollas de bicarbonato de sodio para reducir el posible riesgo de toxicidad cuando se emplea un medicamento en altas dosis como el metotrexato. Sin embargo, descartó que este sea un complemento o parte del tratamiento del cáncer.

“No es que se usa en todos los tratamientos, solo nosotros lo indicamos cuando el paciente recibe algunos medicamentos en altas dosis, para evitar la toxicidad de estos (...). Solo lo usamos para evitar el efecto adverso de algunas quimioterapias, nunca como único tratamiento”, alegó.

Enfatizó que el bicarbonato de sodio no forma parte de los esquemas de tratamientos contra el cáncer probados en ensayos clínicos en humanos. Explicó que al momento la mayoría de estudios del bicarbonato para tratar esta condición provienen de laboratorio, es decir, en personas aún no se ha demostrado que el consumo de bicarbonato en la dieta “libere las células cancerígenas”.

En efecto, un artículo de revisión de mayo de 2020, publicado en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), concluyó que “varios experimentos in vivo han revelado posibles efectos anticancerígenos del bicarbonato de sodio solo o en combinación con otras terapias”, pero que se requería “un ensayo clínico a gran escala” para comprobar y validar tal hipótesis.

Artículo de revisión del bicarbonato de sodio y el cáncer. Foto: captura en web / Pubmed.

Omar Reyes mencionó algunos casos en los que se emplea la sustancia: “Básicamente en los tipos de cáncer que requieren el medicamento metotrexato en altas dosis en algunos esquemas de linfomas y, sobre todo, los esquemas de osteosarcomas. En los osteosarcomas se utilizan en altísimas dosis de metotrexato”.

Para la cura del cáncer, explicó que “depende del tipo de cáncer y del estadío de cada cáncer”. Precisó que no existe un tratamiento específico: “Es que el cáncer no hay uno. Hay tratamiento para cada tipo de cáncer y depende el estadío de esta enfermedad. Usualmente, un estadío más avanzado, el tratamiento es más agresivo”. Alertó que la mayoría de casos de cáncer no se solucionan debido a las barreras en la detección temprana y el acceso al tratamiento de formar oportuna.

Un artículo en Very Well Health, difundido en mayo de 2022, señala que el bicarbonato sódico es un mineral alcalino —eficaz en neutralizar la acidez— y que las células cancerígenas “prosperan en ambientes ácidos”.

Sin embargo, subraya: “El bicarbonato de sodio no previene ni cura el cáncer, pero los estudios en animales y los ensayos pequeños sugieren que puede ayudar a que la quimioterapia y otros tratamientos contra el cáncer sean más efectivos. Aunque el bicarbonato de sodio se muestra prometedor como un tratamiento complementario, la falta de ensayos clínicos en humanos significa que debe abordar su uso con precaución”.

Arguyó que si se emplea el bicarbonato de sodio, a modo de complemento, para tratar el cáncer debe contar con la vigilancia y permiso del profesional médico.

Al momento, la página web de American Cancer Society advierte que “no hay cura alguna que pueda considerarse la única contra el cáncer”. “Ya sea que el cáncer de una persona pueda ser curable o no dependerá del tipo y etapa del cáncer, así como del tipo de tratamiento que corresponda aplicarse, entre otros factores. Algunos casos de cáncer son más propensos a ser curables que otros. Pero cada caso requiere ser abordado y sometido a tratamiento de forma particular”, detalla.

Información sobre el cáncer. Foto: captura en web / Society.

Además, en otro artículo de verificación, el médico oncólogo y director de La Liga Contra el Cáncer, Mauricio León Rivera, negó que exista un alimento que cure el cáncer. Dijo que una buena alimentación contribuirá con la salud y la preparación de las quimioterapias del paciente.

Sobre el video de la publicación viral

El video adjunto en la mayoría de las publicaciones presenta una duración de 3 minutos con 32 segundos; sin embargo, el archivo original cuenta con 6 minutos y 1 segundo y está alojada en la cuenta de Youtube de “De película”, con fecha 13 de agosto de 2013.

En el informe completo se expone que la supuesta “cura del cáncer” con el bicarbonato de sodio es una tesis del entonces oncólogo italiano Tullio Simoncini, quien afirmaba que el cáncer es una enfermedad infecciosa provocada por el hongo Candida Albicans y que esta sustancia iba a alcalinizar y destruir las células cancerígenas. En el reporte se abordó este tema como una “teoría” —más bien hipótesis—, no como un hecho científicamente comprobado.

Incluso, en las últimas secuencias se añade que esta “cura” no estaba respaldada “por la comunidad científica mundial”. De hecho, se incorpora la intervención del oncólogo Mauricio León, quien determina que no hay evidencia científica de esta hipótesis. Pero estos momentos no aparecen en el clip adjuntado en los post.

Además, el fact-checking Animal Político desmintió que el cáncer se produzca por dicho hongo porque no hay evidencia científica. Rocío del Socorro Cárdenas, oncóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo: “Definitivamente, el cáncer no es un hongo. Es una enfermedad causada por un desorden celular en donde la célula pierde su habilidad de autorregulación, y empieza a crear mecanismos propios de crecimiento incontrolado, lo que hace que se propague generando en algunas ocasiones tumores”. Indicó que el bicarbonato de sodio se usa “como auxiliar en tratamientos de quimioterapias para facilitar la eliminación de agentes tóxicos del cuerpo”, pero descartó que sirva para tratar esta afección.

“Los defensores de la teoría del bicarbonato de sodio creen que reducir la acidez de su cuerpo (haciéndolo más alcalino) evitará que los tumores crezcan y se propaguen. Los defensores también afirman que comer alimentos alcalinos, como el bicarbonato de sodio, reducirá la acidez de su cuerpo. Desafortunadamente, no funciona de esa manera”, aseguró otro informe de Healthline Media, difundido en marzo de 2020.

Explicó que el cuerpo humano equilibra el nivel de pH (que mide el grado de acidez y alcalinidad en el organismo), “independientemente” de lo que se consume y que el bicarbonato de sodio no previene el cáncer. De hecho, en Verificador determinamos que es falso que un entorno de alcalinidad destruya el cáncer. También concluimos en varias verificaciones (1 y 2) que el cáncer tiene múltiples causas y en ninguna se evidenció que sea provocado por un hongo. Incluso, el portal web Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos señala que se desconoce el origen de muchos cánceres.

Sobre Tullio Simoncini

Según un informe del portal Mujer del Sur, la supuesta cura de Tullio Simoncini surgió en el año 1951 y prometía una solución “rápida” en “seis días”. Él comenzó a aplicar este “tratamiento” en el 2000. Luego de tres años, junto a su hermano Angelo, “fue acusado por la judicatura de Roma, por la muerte de dos pacientes” —que de acuerdo a EFE— se sometieron a la “terapia” de inyección de bicarbonato sódico, la cual habría acelerado el deceso. De hecho, el medio italiano La República informó que, tras este caso, varias personas comenzaron a denunciarlo porque fueron sometidos a esa práctica.

En el 2006 perdió “su licencia de médico oncólogo” por haberse involucrado en el cado mencionado. En enero de 2015, la agencia de noticias italiana ANSA publicó que un juzgado condenó a cinco años de prisión a Tullio Simoncini y a su asistente por la muerte de una persona a causa de la intervención con bicarbonato sódico.

Conclusión

Al momento, el cáncer no cuenta con un tratamiento específico para su cura. El uso de bicarbonato de sodio no es parte de los tratamientos aprobados científicamente contra esta afección. No se ha comprobado en humanos a gran escala sus supuestos efectos anticancerígenos. Además, ningún alimento sana esta condición. Por ello, calificamos estos post como falsos.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).