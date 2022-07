Circula en redes un posteo viral en torno a una foto del actor de cine Arnold Schwarzenegger, en la que aparece en una bolsa de dormir bajo una estatua de sí mismo. Según el bulo, el exgobernador de California publicó esa foto “durmiendo en la calle”, afuera de un hotel que él “había inaugurado” en su mandato y que se negó a darle una habitación porque estaba “casi lleno”.

Supuestamente, el artista firmó una reflexión sobre cómo lo trataban bien cuando tenía una “posición importante”, pero se “olvidaron de él” cuando perdió ese privilegio. La publicación cuenta con 12.000 reacciones y ha sido compartida más de 25.000 veces desde octubre de 2021. No obstante, tal información es falsa.

Foto: captura de Facebook

El posteo de Facebook elabora una historia en torno a la referida instantánea del protagonista de “Terminator”: “Hace unos años, el afamado actor Arnold Schwarzenegger publicó una foto de él mismo durmiendo en la calle, bajo su famosa estatua de bronce, y tristemente escribió: ‘Cómo han cambiado los tiempos’”.

De acuerdo con el viral, el exfisicoculturista escribió la frase porque “cuando era gobernador de California inauguró ese hospedaje con su estatua”, y la administración le aseguró que “siempre tendrá una habitación separada” para él. Sin embargo, tras dejar su cargo, aparentemente se quiso quedar en el hotel y “la administración se negó a darle una habitación argumentando que debería pagar, ya que el hotel estaba casi lleno”.

Asimismo, incluye una explicación atribuida al mismo Schwarzenegger sobre la foto: “Cuando estaba en una posición importante, siempre me felicitaban, y cuando perdí esta posición, se olvidaron de mí y no cumplieron su promesa. No confíes en tu posición, ni en la cantidad de dinero que tienes, ni tu poder, ni tu inteligencia, eso no durará“.

La foto es real y fue tomada en 2016, pero la historia es falsa

Mediante una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta TinEye, descubrimos que la foto en cuestión es real, y fue publicada por el actor el 15 de enero de 2016 en sus redes de Facebook, Instagram y Twitter. En efecto, la descripción de la instantánea versa: “Cómo han cambiado los tiempos”.

No obstante, la fotografía no fue tomada “afuera de un hotel” en el que no dejaron hospedarse a Schwarzenegger. Por el contrario, se trata de la estatua dedicada al actor que se encuentra en los exteriores del Greater Columbus Convention Center, en la ciudad de Columbus, Ohio, en Estados Unidos. La ubicación puede corroborarse en Google Maps.

Foto: captura de Twitter/@Schwarzenegger

En aquella fecha, el portal de espectáculos E! News informó que el artista “se burló un poco de sí mismo”, y tomó la difusión de la foto a modo de “broma”. Por su parte, la revista People calificó la imagen de “divertida”. Ninguno de estos medios indicó que hubiese alguna explicación o historia similar a la que reportó la publicación viral.

De hecho, los medios reportaron que el intérprete se encontraba en Ohio filmando la película “478″, basada en una historia real sobre un accidente aéreo en el 2002.

Tras una revisión por palabras clave, no hallamos registros de las supuestas declaraciones atribuidas a Arnold Schwarzenegger, así como de la historia difundida por el posteo viral. Daniel Ketchell, representante y jefe de personal del equipo del actor, confirmó a Reuters que la versión viralizada no es verídica.

Según el portal de viajes Atlas Obscura, la estatua del exfisicoculturista fue inaugurada en el 2012 frente al Veterans Memorial Auditorium. Sin embargo, tras la demolición del predio, el monumento fue trasladado a su ubicación actual, donde se lleva a cabo la competencia anual de culturismo Arnold Classic.

Este bulo ha sido revisado por otros medios de verificación de datos, tales como Politifact, Snopes, Reuters o AFP Fact Check, miembros de la International Fact Checking Network (IFCN), al igual que Verificador.

Conclusión

La publicación viral que afirma que Arnold Schwarzenegger durmió debajo de una estatua suya en las afueras de un hotel que él inauguró y que no quiso darle alojamiento es falsa. La imagen data de enero de 2016 y fue tomada en Ohio, en las afueras del Greater Columbus Convention Center.

Asimismo, el actor no hizo una reflexión en torno a la supuesta anécdota del hotel, y no hay registros de las supuestas declaraciones atribuidas a él. Por lo tanto, calificamos esta información como falsa.

