En redes sociales, circulan diversas publicaciones que afirman que el club de fútbol Real Madrid “enfrentará sanciones de la UEFA” por negarse a portar la bandera LGBTI en su logo. Otras versiones afirman que será la Unión Europea la que imponga sanciones disciplinarias al equipo.

Sin embargo, esto es falso. No hay registros fiables que den cuenta de que el club español vaya a ser sancionado. De igual modo, ni la UEFA ni la Unión Europea pueden sancionar al Real Madrid por no mostrar su apoyo a la comunidad LGTBI+.

Foto: capturas de Facebook

Las publicaciones virales presentan los escudos de distintos clubes europeos, tales como el Manchester City, Barcelona o Chelsea, los cuales llevan la bandera LGTBI en su diseño, con excepción del Real Madrid, que porta sus colores originales. Los textos viralizados informan lo siguiente:

“Según medios europeos, el Real Madrid se enfrentará a sanciones de la UEFA, debido a que el club se negó a portar la bandera en ‘apoyo’ a la comunidad LGTB (...). El club merengue se mantendrá firme en sus convicciones y no teme a las sanciones”.

Otra de las versiones indica: “La Unión Europea va a imponer sanciones disciplinarias al Real Madrid porque se ha negado a apoyar la bandera LGTB y el club firme a sus convicciones y a la ley de Dios (...) no le importa dichas sanciones”.

No hay registros de que el Real Madrid vaya a ser sancionado

En primer lugar, efectuamos una revisión en las redes sociales del club de fútbol Real Madrid. Corroboramos que el equipo no ha publicado ningún contenido alusivo a la comunidad LGTBI+, a diferencia de otros clubes europeos.

Tampoco hallamos ninguna prueba fiable de que “medios europeos” hayan informado sobre una supuesta sanción al Real Madrid por no portar los colores de la bandera arcoíris. El registro más antiguo del bulo data, por lo menos, del 30 de junio de 2022, y no se sustenta en ninguna fuente.

A su vez, la Unión Europea (UE) y la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no han anunciado que sancionarán al Real Madrid.

¿El Real Madrid puede ser sancionado por no usar la bandera LGTBI+?

Por otro lado, revisamos la edición 2022 del Reglamento Disciplinario de la UEFA. Dicho documento no contempla ninguna sanción contra equipos de fútbol que no muestren públicamente su apoyo a la comunidad LGTBI+ o que no usen los colores de su bandera.

Si bien la UEFA ha manifestado su apoyo a la comunidad LGTBI+ en diversas ocasiones (1, 2 y 3), esto no significa que puedan “obligar” a los equipos europeos a que hagan lo mismo.

De hecho, en junio del 2021, la entidad prohibió que el estadio Allianz Arena de Múnich se iluminara con los colores del arcoíris durante el partido Alemania-Hungría, según informó El País.

Eso sucedió cuando el Gobierno húngaro emitió una medida que prohibía hablar de homosexualidad en las escuelas. Ante ello, el alcalde de Múnich propuso iluminar el estadio en apoyo al colectivo LGTBI+. La UEFA rechazó la medida porque consideró que estaba “motivada por una decisión política”, y recordó que es “una organización política y religiosamente neutral”.

En cuanto a la Unión Europea, los portales de verificación de datos Maldita.es y EFE Verifica —miembros de la International Fact Checking Network (IFCN), al igual que Verificador— se comunicaron con la Comisión Europea. Esta fuente corroboró que la UE no tiene competencias o legislaciones para sancionar a una institución por los motivos que señala la publicación viral.

Conclusión

La publicación que afirma que el club de fútbol Real Madrid enfrentará sanciones disciplinarias por no portar la bandera en apoyo a la comunidad LGTBI es falsa. Tanto la Unión Europea como la UEFA no tienen previstas sanciones a instituciones por no incorporar los colores del arcoíris. En consecuencia, calificamos esta información viralizada como falsa.

