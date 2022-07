En redes sociales, usuarios han difundido distintas publicaciones que informan sobre el supuesto fallecimiento del cantante Leopoldo Dante Tévez, más conocido como Leo Dan. Los posteos han sido publicados desde el 28 de junio del 2022.

Algunos invitaban a hacer clic en un enlace que conduce a un video de YouTube. En la portada del clip se lee: “Funeral en vivo. Leo Dan (1942-2022)”.

Incluso, han compartido una captura de pantalla de una búsqueda en Google en la que aparece la supuesta noticia. Sin embargo, la información es falsa.

Publicación sobre la supuesta muerte de Leo Dan el 28 de junio de 2022. Foto: captura LR/Facebook

Leo Dan desmintió la información

Horas después de que se hizo viral la supuesta noticia de su fallecimiento, el 28 de junio de 2022, el cantante, compositor y actor Leopoldo Dante Tévez emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

En el texto, pidió no creer la información falsa reportada por “muchos medios sin verificar”. “Gracias a Dios me encuentro bien de salud y con mucha vida, y quiero que sepan que el cariño de sus mensajes y llamados me llegan hasta el alma”, dijo el artista.

Publicación de Leo Dan luego de que se difundió la falsa información sobre su deceso. Foto: Facebook/Leo Dan Oficial

Luego del posteo, Leopoldo Dante Tévez ha realizado dos publicaciones más en su perfil de Facebook, el 2 y el 3 de julio, días después de que se difundió la supuesta noticia de su muerte.

Por otro lado, ejecutamos una búsqueda por palabras clave para encontrar notas informativas sobre el deceso. Sin embargo, no encontramos ninguna coincidencia en medios o fuentes confiables.

La captura de pantalla de la búsqueda en Google muestra un resultado de Facebook

La imagen compartida como prueba del fallecimiento muestra como resultado de búsqueda en Google una publicación de Facebook, red social desde la que se originó la desinformación. Es decir, no es un argumento contundente para aseverar la partida de Leo Dan.

Imagen compartida como sustento para informar el supuesto deceso de Leo Dan. Foto: Facebook

El link de YouTube dirige a un video que no es actual

Al hacer clic al link compartido en Facebook nos dirigió a un clip de la plataforma de YouTube titulado: “Funeral de Leo Dan en vivo. Murió el cantante argentino de música romántica Leo Dan, así lo despiden”.

Sin embargo, el video corresponde a abril de 2022, tres meses antes de la supuesta noticia. Además, aunque la narración indica que Leopoldo Dante Tévez falleció, en las imágenes no se observa el supuesto funeral del artista.

No es la primera vez que se comparte información falsa sobre el cantante

También en marzo de 2020, Leo Dan también se vio obligado a desmentir su supuesto fallecimiento. En esa ocasión, reportó La República, el cantautor publicó un video.

“Amigos, soy Leo Dan y quiero decirles muchas gracias por haberse preocupado por mi vida, pero quiero informarles que estoy vivo, vivito y coleando hoy, 28 de marzo del 2020″, dijo en esa oportunidad para calmar a sus fans que se preocuparon por su ‘muerte’.

Conclusión

Leo Dan no falleció en junio del 2022. El artista desmintió la información circulando en redes sociales a través una publicación en su perfil oficial de Facebook. Por otro lado, ninguna fuente confiable informó sobre el supuesto deceso.

