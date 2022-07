A través de Facebook, diversos usuarios han difundido una aparente frase del humorista norteamericano George Carlin (1937-2008). El texto en cuestión acusa a los “gobiernos” de no querer “gente bien informada, bien educada y capaz de un pensamiento crítico”.

De acuerdo con el posteo, el comediante señalaría que, por el contrario, los gobiernos desean “obreros obedientes” que sean pasivos y acepten su condición. No obstante, esta versión es engañosa. La frase original de Carlin fue transmitida en un especial de comedia en el año 2005, pero su contenido ha sido modificado.

La publicación, compartida más de 540 veces desde el último 13 de junio, incluye un retrato del fallecido humorista estadounidense George Carlin, seguido de la siguiente frase:

“Los gobiernos no quieren gente bien informada, bien educada y capaz de un pensamiento crítico. Eso va en contra de sus intereses. Quieren obreros obedientes, gente que sea justa, lo suficientemente inteligente como para ejecutar las máquinas y hacer el papeleo. Y lo suficientemente tonto como para ser pasivo y aceptarlo”.

La frase original de George Carlin fue recortada y modificada

Realizamos una búsqueda por palabras clave en inglés a fin de hallar la fuente original de la frase viralizada. Ubicamos una entrada del medio digital Daily Kos, con fecha del 26 de abril de 2014, en la que se afirma que la cita viral de George Carlin había sido modificada.

Según informó el portal, The Heartland Institute —descrito como un “think-tank conservador”— había difundido en su cuenta de Facebook una versión de la frase de Carlin sobre la educación, muy similar al viral que nos ocupa en la presente nota.

Sin embargo, se trataba de una alteración de la frase original, la cual corresponde a un monólogo de George Carlin llamado “Dumb Americans”. La transcripción completa, en inglés, se encuentra en el portal web Scraps from the Loft.

Asimismo, el unipersonal “Life Is Worth Losing”, del que forma parte el fragmento citado, puede hallarse en YouTube. Se trata del decimotercer especial de stand-up de George Carlin para la cadena HBO, emitido el 5 de noviembre de 2005, de acuerdo con IMDb.

Ahora bien, volvamos al contenido. La cita original de Carlin fue recortada y modificada. El sujeto de la frase fue adjudicado a ”los gobiernos”, cuando en realidad el comediante no se refiere a ellos, sino a “los dueños” de Estados Unidos (a la vez que califica a los políticos de “irrelevantes”).

Estos “verdaderos dueños”, según el monólogo de Carlin, son “los grandes intereses comerciales ricos que controlan las cosas y toman las decisiones importantes”. Por tal motivo, el texto viralizado atribuye a Carlin una frase incorrecta.

¿Qué dice la frase original puesta en contexto?

Al revisar el material audiovisual original, notamos que el sentido de la frase, puesto en contexto, trata de una crítica a la educación. La cita real versa lo siguiente:

”Hay una razón por la que la educación apesta, es la misma razón por la que nunca, nunca, nunca se arreglará. (...) Porque los dueños de este país no quieren eso. Estoy hablando de los verdaderos dueños. Los verdaderos propietarios, los grandes intereses comerciales ricos que controlan las cosas y toman todas las decisiones importantes”.

Luego, Carlin precisa que no se refiere a los políticos, de quienes habla en estos términos: “Olvídense de los políticos, son una irrelevancia. Los políticos están ahí para darte la idea de que tienes libertad de elección. No la tienes. No tienes elección. Tienes dueños”.

A partir de entonces, George Carlin utiliza el pronombre “They” (”Ellos”) para referirse a “los verdaderos dueños”, quienes no quieren “gente bien informada, bien educada y capaz de un pensamiento crítico”. Como se ve, este fragmento coincide con la publicación viral, la cual lo atribuye de manera apócrifa a “los gobiernos”.

Más adelante, el humorista prosigue con más expresiones que aparecen en la cita viralizada, así como otros fragmentos que fueron recortados:

“¿Sabes lo que quieren? Trabajadores obedientes, personas que son lo suficientemente inteligentes para operar las máquinas y hacer el papeleo, pero lo suficientemente tontos como para aceptar pasivamente todos estos trabajos cada vez más de m**da con salarios más bajos, más horas, beneficios reducidos, el fin de las horas extras y la pensión que se desvanece.”

Visto lo anterior, se concluye que el monólogo de George Carlin fue intencionalmente modificado para omitir las partes en las que se alude a “los verdaderos dueños” —quienes ostentarían el poder económico— de Estados Unidos (en palabras del humorista) y reemplazarlas por una acusación hacia “los gobiernos”.

Conclusión

La publicación viral que atribuye una frase sobre los “gobiernos” al comediante estadounidense George Carlin es engañosa. La mayor parte de la cita sí fue declarada por Carlin en un especial de stand-up en el año 2005.

Sin embargo, el contenido fue intencionalmente recortado y modificado, ya que el monólogo original no culpabiliza a los “gobiernos”, sino a los “grandes intereses comerciales ricos”. A estos últimos, Carlin acusa de ser “los verdaderos dueños” de Estados Unidos.

