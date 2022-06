Es falso el tuit en el que Germán Vargas asegura que Gustavo Petro le ofreció la vicepresidencia de Colombia

En Facebook y Twitter circula una captura de pantalla de un supuesto tuit que involucra a Gustavo Petro, el recién electo presidente de Colombia que logró la victoria en las urnas el 19 de junio.

La imagen expone, aparentemente, que este mensaje fue difundido el 12 de junio por la cuenta de Twitter que lleva el nombre “Germán Vargas Lleras”, quien fue vicepresidente en la gestión de Juan Manuel Santos (2010-2018).

“Gustavo Petro en las reuniones me ofreció ministerios, embajadas, contratos y hasta la opción de ser vicepresidente otra vez. Yo solo le puse una condición: que me dijera de dónde venían sus dineros de campaña y por qué el ELN siempre tenía un delegado en las reuniones”, se puede leer en el supuesto tuit.

Este contenido ha recibido varios comentarios: “Ese es otro títere de Uribe”, “Me imagino que no respondió”, “Qué se puede esperar de la izquierda chavista y ruin de Petro”. Sin embargo, es falso.

Publicación de supuesto tuit que involucra a Gustavo Petro. Foto: captura en Facebook.

El tuit es apócrifo

El supuesto escrito presenta al usuario “@_German_Vargas_”, pero el usuario real de la cuenta oficial de Twitter de Germán Vargas Lleras es “@German_Vargas”. Sin guion después de la palabra “Vargas”. Una búsqueda del primer presunto perfil en esta red social nos direccionó a una cuenta protegida que únicamente lleva el nombre de “German”. En la parte del ícono de ubicación se lee: “Somewhere in Chile”.

Cuenta con el usuario que expone el supuesto tuit que vincula a Gustavo Petro. Foto: captura en Twitter / German.

El mismo 12 de junio, Germán Vargas mediante un hilo calificó con un sello de “falso” al cuestionado tuit. “Todo en esta campaña está sucia. Sin ningún escrúpulo, hoy me montaron una cuenta falsa, me vincularon a un pacto secreto. Todo es repudiable. Es penosa la situación tan degradada a la que hemos llegado. Se miente, se difama. Nadie dice nada, no sé investiga nada. ¿A dónde vamos a parar?”, escribió.

Germán Vargas desmiente la veracidad del tuit. Foto: captura en Twitter / Germán Vargas.

En este pronunciamiento también negó la veracidad de otro tuit falso en el que supuestamente se daba a conocer que su voto era para el contrincante de Gustavo Petro en la segunda vuelta, Rodolfo Hernández.

En efecto, este supuesto mensaje no se halla en su cuenta oficial de Twitter del exvicepresidente de Colombia. Ejecutamos una indagación con la herramienta Wayback Machine y no encontramos ningún resultado. Del mismo modo, tampoco obtuvimos alguna evidencia en Google de algún reporte periodístico en el que se demuestre que el político haya publicado ese supuesto mensaje en esa red social.

En algunas capturas se muestra este modelo de hora y fecha de publicación del tuit en cuestión: “12:10″ y “12/06/22″. Pero, no coincide con el prototipo que la red social exhibe en los tuits, como lo expusimos en una verificación anterior.

Al momento, se conoce que la abogada y activista afrodescendiente, Francia Márquez, es quien ocupará el cargo de vicepresidenta de Colombia luego del triunfo electoral.

Conclusión

El tuit está fabricado. Germán Vargas desmintió la veracidad de este supuesto mensaje. Además, no existe evidencia de que el exvicepresidente haya difundido tal escrito que involucra a Gustavo Petro. Por ello, calificamos el post como falso.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).