No, una portada que reporta 50 grados en 1957 no prueba que el cambio climático es un “engaño”

“España, agosto de 1957. En algún lugar de la Mancha, 50 grados de temperatura máxima. Claro, es que el cambio climático ya existía. En aquellos años y siempre existió. Es lo normal, no una excepción, como nos quieren hacer creer”, indica un usuario de Facebook que compartió la foto de un periódico de 1957.

La portada del semanario El Español indica que en la semana del 11 al 17 de agosto, la localidad alcanzó “temperaturas de 50 grados”. Sobre la imagen se observa además el texto “que no os engañen con el cambio climático”.

Esta información fue compartida inicialmente en Twitter, donde alcanzó centenas de interacciones. Sin embargo, aunque la portada del diario es real, España no alcanzó los 50 grados. Fueron 40 y desde entonces, ha habido una tendencia al incremento.

Publicación que probaría la supuesta mentira sobre el calentamiento global. Fuente: captura/Facebook.

En agosto de 1957 no hubo 50 grados de temperatura

Realizamos una búsqueda de palabras clave en Google para encontrar la portada del semanario El Español. La ubicamos con la herramienta Wayback Machine. Es decir, la edición es real, sí fue publicada.

Por ello, revisamos el portal web de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), del Gobierno de España. En dicha página, se encuentran los registros de las temperaturas en cada región española desde el año 1893.

De acuerdo al semanario, la fecha en que España alcanzó los 50 grados centígrados fue del 11 al 17 de agosto de 1957. Pero de acuerdo al boletín diario del Servicio Meteorológico Nacional, durante esa semana, la temperatura más alta fue de 40 grados el 17 de agosto en la localidad de Córdoba.

Registro de temperaturas en España el 17 de agosto de 1957. Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

También buscamos en los días anteriores de agosto. El primer día de ese mes, Sevilla tuvo una temperatura de 43 grados. En los comentarios de ese día del mencionado boletín se lee: “fue hasta ahora el día más caluroso del verano actual”. Es decir, antes del 1 de agosto, no hubo temperaturas superiores ese año.

Registro de temperaturas en España el 1 de agosto de 1957. Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

Por otro lado, los días posteriores al 17 de agosto, hubo una tendencia de disminución en la temperatura. Para el último día de agosto, el registro más alto fue, también en Córdoba, de 33 grados.

Registro de temperaturas en España el 31 de agosto de 1957. Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

Las temperaturas en España han aumentado desde el siglo pasado

De acuerdo a los usuarios de redes sociales, la temperatura es cambiante, por ello, el siglo pasado España llegó a 50 grados y se está repitiendo, lo que demostraría que el cambio climático no existe.

Sin embargo, los datos de AEMET, a través del tiempo, demuestran un incremento gradual en las temperaturas máximas de España. Es decir, con el paso del tiempo, se ha observado una tendencia al aumento del calor, tal y como se observa en su gráfico con datos desde 1965 hasta el 2020. Un año anterior a que se registrara la temperatura máxima de 47,4º en 2021.

Temperaturas máximas registradas en España desde 1965 hasta 2020. Fuente: AEMET.

España nunca ha registrado 50 grados de temperatura

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, dijo a Maldita.es, que “en el banco de datos climatológico nacional de la Agencia Estatal de Metereología no figura ningún valor de 50 °C en ninguna estación de España”.

Asimismo, recalcó que no existe constancia de que España haya alcanzado la temperatura mencionada en la publicación viral. La temperatura más alta fue en Córdoba, el 14 de agosto de 2021, con 47,4 grados.

Conclusión

España no alcanzó 50º en 1957, tampoco en otra fecha. La temperatura máxima en el año que menciona el viral fue de 43º en Sevilla. La más alta a través del tiempo se dio en el año 2021 con 47,4º. Es decir, aunque la portada es real, la información es falsa y no prueba que no exista el cambio climático. Por tanto, calificamos la publicación como engañosa.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).