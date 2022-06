No, Advíncula no vinculó “oficialmente” a Pedro Castillo con el anuncio de su retiro de la selección peruana

En Facebook circula una aparente captura de pantalla que señala que el futbolista Luis Advíncula “se pronunció oficialmente” sobre el anuncio de su retiro de la selección peruana tras fallar en la tanda de penales con Australia en el marco del Mundial Qatar 2022, el 13 de junio.

Dicha imagen muestra que el deportista supuestamente dijo: “Es cierto, estando con la cabeza caliente pensé renunciar a la selección tras la derrota debido a mi penal fallado. Pero habiendo reflexionado profundamente en las últimas horas después del partido, siento que no es motivo para sentirme avergonzado, vergüenza debería sentir si hubiera votado por Castillo, vergüenza debería sentir si fuera un periodista mermelero, vergüenza debería sentir si fuera un caviar parásito del estado y las ONG... Esas cosas sí son motivo de vergüenza”.

El post, que se ha compartido más de 500 veces, adjunta una aparente historia de la cuenta de Instagram del usuario “luisadvincula12_”, que contempla una foto del futbolista. También expone que dicho contenido fue publicado hace 2 minutos y que alcanzó “31.256″ interacciones, “4.943 comentarios” y que fue “2.834 veces compartido”.

Sin embargo, esta captura, que circula desde el 14 de junio, difunde una información falsa.

Supuesto pronunciamiento de Advíncula. Foto: captura en Facebook.

No hay evidencia de que Advíncula brindara este supuesto pronunciamiento oficial

Al hacer una búsqueda en Google de esta presunta cita, no hallamos ningún comunicado oficial ni informe periodístico sobre este presunto pronunciamiento expuesto por la imagen viral en cuestión.

Por otro lado, si bien el usuario “luisadvincula12_” corresponde a la cuenta de Instagram de Advíncula, no encontramos ninguna evidencia de que este escrito se haya divulgado por esta red social. Tampoco hay algún registro en su página oficial de Facebook. De hecho, su últimos contenidos datan desde antes del 13 de junio, día del repechaje.

Además, la supuesta historia adjuntada por el post viral tiene características similares con la historia que Advíncula escribió cuando comunicó su retiro del equipo peruano, como por ejemplo, el tiempo de publicación (hace 2 minutos) y la cantidad de historias (4).

Sobre este último caso, en la imagen cuestionada se visualiza que presenta un segmento de tiempo de exposición más largo que las demás supuestas historias, un detalle que no sucede con las historias de Instagram, porque todas tienen el mismo parámetro de tiempo.

Comparación entre la supuesta historia y la historia real de Advíncula. Foto: composición.

Al momento, se conoce que el deportista borró la historia sobre su anuncio de retiro el mismo 13 de junio tras perder el partido con Australia. Ese día escribió: “Primero, pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”.

En la conferencia de prensa del 17 de junio, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió a este escrito de retiro de Advíncula: “Nunca, en caliente, uno tiene que dar su opinión en ese momento o lanzar una cosa así”. Contó que el jefe de prensa de la selección, Nico Rey, le pidió al deportista que eliminara esa historia.

Comentó que conversó con él y le dijo: “Fallaste. Yo he fallado varias veces también, he visto fallar a Maradona, he visto fallar a Messi, he visto fallar a Pelé, he visto fallar a Zico, he visto fallar a Platini. Porque pateaban. Si patean, tienen la probabilidad de fallar”.

Oblitas aconsejó a Advíncula dejar atrás lo sucedido en el repechaje y que por el momento se concentre en Boca Juniors. “‘Lucho’ es un hombre enterito para la próxima eliminatoria. Así que ya está. Al día siguiente, tiene que pensar en que tiene que jugar con Boca. Cuando tenga que venir a la selección, tiene que luchar por ese puesto. Esto es así”, puntualizó.

Conclusión

No existe algún registro oficial ni periodístico sobre el supuesto pronunciamiento de Advíncula vinculando el anuncio de su retiro de la selección peruana con la elección del presidente Pedro Castillo. Por ello, calificamos el contenido como falso.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).