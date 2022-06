“¿Es cierto que Awer Mabil no tiene cinco años viviendo en Australia y por ende no puede ser seleccionado (de ese país)? Solo tiene dos años”, cuestionó una cuenta de Twitter al día siguiente de que la selección australiana acabara con el sueño de la Blanquirroja de ir al Mundial Qatar 2022. Ese mismo 14 de junio, la cuenta de Facebook Dinastía del Fútbol sentenció: “Awer Mabil, jugador nacionalizado australiano, no cumple con los requisitos mínimos de residencia FIFA para jugar por la selección de Australia”. Sin embargo, ambas publicaciones están equivocadas. El futbolista tiene más de cinco años viviendo en ese país.

En dos días, la publicación falsa sobre Awer Mabil superó 1,6 millones de visualizaciones. Foto: captura de Facebook.

Los principios generales que la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) establece para jugar en una selección nacional, de acuerdo al capítulo III, artículo 5, de su Reglamento de aplicación de estatutos, son: poseer la nacionalidad permanente (automática o tras un proceso de naturalización), no haber participado en un partido internacional con la selección de otra federación y haber vivido en el territorio de la federación que va a representar por una determinada cantidad de años.

En el capítulo 7, referida a la “adopción de una nueva nacionalidad” dice que todo jugador “que se ampare en el art.5, (...) para adoptar una nueva nacionalidad y que no haya jugado ningún partido internacional” será elegible, entre otros motivos, si “el jugador ha vivido en el territorio de la federación”.

“En el caso de jugadores que comenzaron a vivir en ese territorio antes de cumplir 10 años: al menos tres años; en el caso de jugadores que comenzaron a vivir en ese territorio entre los 10 y los 18 años: al menos cinco años; en el caso de jugadores que comenzaron a vivir en ese territorio tras cumplir 18 años: al menos cinco años”.

Según un artículo del 2015 de la ACNUR, la agencia para refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Awer Mabil, de 26 años, se estableció en Australia en 2006. Es decir, cuando tenía entre 10 y 11 años. Tras ello, “desarrolló lo suficiente su fútbol para poder fichar por el Adelaide United cuando era un adolescente y después pasar al FC Midtjylland danés”(...), de acuerdo a la AFP. Actualmente, “juega como cedido en el club turco Kasimpasa”.

Entonces, el futbolista de origen sudanés, quien nació en un campo de refugiados en Kenia, lleva viviendo en Australia más de los cinco años que se requieren para ser seleccionado de ese país. A esto se agrega que no ha representado a otra selección nacional.

Además, en el 2014 el medio The Australian informó que la FIFA autorizó al futbolista para jugar por la selección de los Socceroos. “El deseo de Awer Mabil se ha hecho realidad. La FIFA otorgó a Mabil estatus internacional el jueves. Ha sido autorizado para representar a Australia”. Para esa fecha, él ya llevaba viviendo ocho años en el país de Oceanía.

Por otro lado, aunque algunos medios deportivos especularon con la idea de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) podía realizar algún reclamo —a pesar de que no había razón para ello—, en su página web oficial no existe ningún registro sobre el jugador Awer Mabil.

Conclusión

Es falso que Awer Mabil no cumpla los requisitos interpuesto por la FIFA. La misma organización lo autorizó en el 2014 a jugar por Australia. Por tanto, calificamos las publicaciones que replicaron este bulo como falsas.

